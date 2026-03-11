Perú

¿Transporte urbano se suma al paro de este jueves 12 de marzo?

Gremios de carga pesada, taxistas y mototaxistas confirman su adhesión a esta medida de fuerza ante ola de extorsiones y crisis de combustibles

Guardar
Se evalúa nueva fecha para
Se evalúa nueva fecha para un paro nacional.

A pocas horas del jueves 12 de marzo, los transportistas urbanos de Lima Metropolitana y Callao enfrentan un escenario de alta tensión. Un nuevo paro nacional, anunciado tras días de negociaciones frustradas, busca respuestas inmediatas del gobierno frente a la crisis de combustibles, la inseguridad, entre otros problemas del sector.

Los gremios de carga pesada ratificaron la medida tras una reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), citando como demanda principal la exoneración temporal de impuestos al diésel, que representa un 45% del precio final por galón.

Iván Valencia, vocero de la Federación de Transportistas de Carga Pesada, enfatizó que la decisión depende de la mesa de diálogo con el Ejecutivo.

“Todo depende de la mesa de negociación. Nosotros somos parte de ellos, pero estamos en Oquendo haciendo nuestro plantón previo al paro”, sostuvo Valencia a la prensa.

El malestar se extiende a regiones como ChiclayoPiuraArequipa y el centro del país, cuyos representantes llegaron a la capital para exigir soluciones ante la “falta de respuestas reales” del Estado.

La protesta responde a una serie de factores acumulados, entre ellos el alza sostenida de los precios de gasolina y diésel, la crisis de Petroperú y la escasez de combustibles premium y regular. La reciente ruptura del ducto de gas en Megantoni profundizó las pérdidas, afectando a fábricas y pequeñas empresas.

Magno Salas, presidente de la Confederación Nacional de Gremios del Transporte de Carga Pesada, pidió reactivar el fondo de compensación, reducir la carga tributaria y devolver parte de los pagos de peajes.

“El gobierno se demora mucho en tomar medidas adecuadas. Nosotros esperamos que le baje la tasa impositiva tributaria a los combustibles por este periodo de emergencia que estamos atravesando”, comentó Salas.

Transportistas de carga pesada evalúan
Transportistas de carga pesada evalúan paro nacional “en un par de semanas” por alza de combustibles e inseguridad. (Foto: El Buho)

Transporte urbano

Mientras la atención se centra en los transportistas de carga, el transporte urbano, que moviliza a millones de personas cada día en Lima y Callao, enfrenta su propia crisis.

Hasta la tarde del miércoles ninguna agrupación mayoritaria del transporte urbano confirmó su adhesión al paro general. Solo la empresa Translima oficializó su paralización luego de un ataque contra uno de sus conductores.

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, descartó la participación de su sector en el paro nacional.

No obstante, advirtió sobre una inminente paralización por motivos económicos, atribuidos a la extorsión y al alza de los combustibles.

“Ya quebraron, hay empresas que han quebrado, otros que estamos en camino de quebrar en estos días a pesar de que hemos hecho muchos esfuerzos para trabajar con el sistema financiero”, explicó Vargas.

Los transportistas urbanos solicitaron al Ejecutivo un programa extraordinario de apoyo, que incluya subsidios temporales, líneas de crédito especiales y un plan efectivo contra la inseguridad y extorsión.

Vargas afirmó que, desde hace dos años, el sector enfrenta ataques y amenazas, lo que ha provocado la quiebra de varias compañías y la devolución de vehículos ante la imposibilidad de cubrir deudas.

Por otro lado, taxistas y mototaxistas han anunciado su respaldo al paro nacional, reclamando un bono mayor al ofrecido por el gobierno. 

Jorge Garibay, representante del Corporativo Integral de Taxistas, criticó el bono de S/ 120, considerándolo insuficiente para cubrir los gastos diarios de combustible, que oscilan entre 80 y 120 soles. Garibay planteó elevar el apoyo a S/ 800.

Entre los mototaxistas, Julio García, presidente de la Federación de Mototaxistas, estimó que cerca de tres millones de conductores podrían dejar de operar, con 800 mil solo en la capital. Los reclamos incluyen el reconocimiento de un bono compensatorio ante la parálisis de actividades.

<br>

Temas Relacionados

Paro de transportistasTransporte urbanoLimaCallaoTaxisMototaxisperu-noticias

Más Noticias

María Pía Copello confirma su regreso a la televisión: tendrá programa los sábados por América TV

La conductora y streamer confesó que negocia su regreso a la TV con un programa propio los sábados de la mano de Pro TV.

María Pía Copello confirma su

Nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana propone ‘pichangas’ interbarrios, izamientos de bandera y usar IA para prevenir el crimen

Lista de las “Intervenciones Estratégicas” en materia de prevención incluye la compra de vehículos y celulares para la Policía Nacional. Infobae Perú pudo conocer que nuevo Plan copia propuestas ideadas durante el gobierno de José Jerí

Nuevo Plan Nacional de Seguridad

Andrés Hurtado podría permanecer 18 meses más en cárcel: Fiscalía pide prolongar su prisión preventiva

Ministerio Público advierte que dificultades en la investigación y peligro de que el presentador de televisión huya de la justicia si queda en libertad

Andrés Hurtado podría permanecer 18

Pedro Gallese comparte el deseo más genuino de Renato Tapia: “No deja de pensar en la selección peruana”

El ‘Pulpo, consciente de la importancia de los jerarcas en el nuevo proceso de la ‘bicolor’, aseguró que el futbolista del Al-Wasl “dará lo mejor, como siempre lo ha hecho”

Pedro Gallese comparte el deseo

Así puedes denunciar ante Osinergmin si precios de grifos no coinciden con Facilito

El Minem indicó que Osinergmin e Indecopi realizan operativos para atender reclamos y supervisar el mercado frente a la crisis energética

Así puedes denunciar ante Osinergmin
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Andrés Hurtado podría permanecer 18

Andrés Hurtado podría permanecer 18 meses más en cárcel: Fiscalía pide prolongar su prisión preventiva

Gobierno no acepta la renuncia del ministro de Salud, Luis Quiroz: “Estamos en una crisis compleja; él sigue trabajando”

Carlo De Los Santos La Serna es el nuevo jefe del gabinete de asesores del Mininter: perfil y hoja de vida

Edwin Martínez tras renuncia de Luis Quiroz al Minsa, a pocos días del voto de confianza: “Cuando el barco se hunde, las ratas huyen”

Vladimir Cerrón no es prófugo, sino “una víctima de atropello judicial”, dice Humberto Abanto ante el TC

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello confirma su

María Pía Copello confirma su regreso a la televisión: tendrá programa los sábados por América TV

Hijo de Abencia Meza rompe su silencio tras ser acusado de dejar a músico en UCI por brutal golpiza

Nicole Kidman revela su deseo de recorrer Machu Picchu y apuesta por un año de exploración personal

Alexandra Hörler respalda a Marisel Linares tras polémica en el caso Liceth Marzano: “Le están haciendo un cargamontón”

SZYA estrena ‘La Jefa’, una fusión de ritmos que marca un nuevo paso en su carrera urbana

DEPORTES

Pedro Gallese comparte el deseo

Pedro Gallese comparte el deseo más genuino de Renato Tapia: “No deja de pensar en la selección peruana”

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 3 vuelta de Copa Libertadores 2026

Jean Deza deberá pagar cuantioso monto a club de Liga 2 para jugar por Sport Boys: “Solo tiene entre hoy y mañana. No hay más plazo”

Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La dura multa económica y sanción que impondrá la FIFA a la selección de Irán por no ir al Mundial 2026