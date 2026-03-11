¿Cuándo llega a su fin la crisis del gas en Perú? Esta es la fecha que maneja el Ejecutivo

El Gobierno de Perú anuncia el fin de la crisis energética en Lima y Callao para este domingo, tras finalizar los trabajos de reparación en la red de gas natural. (Andina)

La normalización del suministro de gas natural en Lima y Callao tiene fecha: el Gobierno peruano anticipa que la crisis energética concluirá este fin de semana, tras culminar los trabajos de reparación en la red principal que se vio afectada y lo que desató toda esta situación.

El anuncio lo realizó el presidente de José María Balcázar, quien detalló el cronograma de restablecimiento tras la emergencia que dejó a la capital con una marcada escasez de combustibles, largas colas en grifos y precios elevados.

Según explicó el mandatario durante una reciente conferencia de prensa, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) prevé terminar la instalación de las tuberías afectadas este viernes 13 de marzo.

“De acuerdo al cronograma de trabajo, la empresa TGP prevé culminar la instalación de las tuberías hacia el día viernes de esta semana. Esto nos permitirá iniciar inmediatamente el proceso de normalización del suministro de gas en el país”, afirmó Balcázar.

El Ejecutivo espera que la distribución de gas quede regularizada el domingo, tras la emergencia provocada por la deflagración en una tubería de Camisea. (Presidencia del Perú)

El sábado 14, el sistema de gas volverá a estar operativo para los grifos, lo que permitirá restablecer la distribución de gas natural vehicular y comenzar el abastecimiento progresivo en las estaciones de servicio.

Ese mismo día, el servicio se reactivaría para los sectores industriales, con el objetivo de asegurar tanto el funcionamiento del transporte público como el de las industrias, de acuerdo con lo de declarado por el mandatario.

“El sábado 14 se reabrirá el sistema de gas para los grifos lo que permitirá la distribución del gas natural vehicular y comenzar el abastecimiento progresivo en las estaciones de servicio. Ese mismo día el sistema estará abierto para todos los sectores industriales, asegurando que el transporte público y las industrias puedan acceder nuevamente al combustible”, precisó el jefe de Estado.

La empresa Transportadora de Gas del Perú prevé culminar las instalaciones dañadas este viernes, preparando el restablecimiento del suministro de gas en todo el país.

Para el domingo 15 de marzo, el Ejecutivo proyecta que la situación estará completamente normalizada en Lima y Callao.

“Con este proceso ordenado y responsable, esperamos que el domingo 15 el sistema de distribución de gas se encuentre plenamente regularizado en Lima y Callao”, añadió Balcázar.

El impacto de la deflagración en una tubería de gas natural en Camisea reveló la dependencia estructural del sistema de transporte y de la industria respecto de esta fuente energética. El gobierno, tras el incidente, implementó un racionamiento de combustibles que priorizó sectores esenciales y derivó en colas interminables y alzas contundentes en los precios.

Retorno de la presencialidad escolar

El restablecimiento del gas también impacta en otros sectores. En Presidencia del Perú se informó que las clases escolares presenciales retornan desde hoy, miércoles 11, en todo el país.

El retorno de las clases escolares presenciales a nivel nacional coincide con la mejora en el suministro de combustible, clave para la normalización del transporte. (Andina)

La decisión responde a la mejora en las condiciones de movilidad y suministro de combustibles que habían obligado a optar por la educación remota. “Al tener hoy un mejor escenario podemos anunciar a la comunidad educativa, al país, a los padres de familia y a las instituciones educativas que podrán retomar las clases presenciales, tras la optimización en el uso de los combustibles y la movilidad en la ciudad”, expresó Balcázar.

Paro de transportistas

Mientras se avanza hacia la normalización del abastecimiento, Lima y Callao se preparan para una jornada de incertidumbre marcada por el paro de transportistas de carga pesada.

Según lo comunicado por ese gremio, el jueves 12 de marzo se inicia una paralización de carga pesada y otros gremios, en respuesta al alza de combustibles y la falta de soluciones estructurales.

Hoy, miércoles 11, los principales dirigentes del sector mantienen una reunión decisiva con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Representantes de regiones como Chiclayo, Piura, Arequipa, Callao y el centro del país buscan, en la sede del Ejecutivo, evitar una paralización indefinida.

El paro nacional de transportistas de carga pesada en Perú responde al alza de combustibles y exigen la eliminación temporal del impuesto al diésel.

El vocero de la Federación de Transportistas de Carga Pesada, Iván Valencia, detalló que el encuentro con la premier y ministros será clave para definir la continuidad o suspensión de la medida de fuerza. La principal demanda es la eliminación temporal de impuestos al diésel, que representa un 45 % del precio por galón.

“Todo depende de la mesa de negociación. Nosotros somos parte de ellos, pero estamos en Oquendo haciendo nuestro plantón previo al paro”, afirmó Valencia a Buenos Días Perú.

El deterioro de la infraestructura vial, la inseguridad en las rutas y la falta de acceso a corredores estratégicos como la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla agravan la situación para los transportistas. El paro amenaza con dejar a cuarenta mil conductores de carga pesada sin operar, según cifras de los gremios.

Reclamos y demandas de los gremios

Los gremios de transporte han manifestado, a través de comunicados y entrevistas recogidas por Buenos Días Perú, que la protesta responde a la falta de soluciones reales frente a una crisis estructural. Entre los principales motivos figuran el incremento sostenido del precio del diésel y la gasolina, la crisis de Petroperú y la escasez de gasolina premium y regular.

El presidente de la Confederación Nacional de Gremios del Transporte de Carga Pesada, Magno Salas, solicitó la reducción de la carga tributaria y la reactivación del fondo de compensación. También pidió la devolución parcial de peajes y la revisión de cobros, en un contexto de deterioro vial. “El gobierno se demora mucho en tomar medidas adecuadas. Nosotros esperamos que le baje la tasa impositiva tributaria a los combustibles por este periodo de emergencia que estamos atravesando”, declaró Salas a Buenos Días Perú.