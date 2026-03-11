‘Mistura’ en EE.UU. y Reino Unido: productor Iván Orlic refuerza la presencia del cine peruano en mercados internacionales

‘Mistura’, de de Iván Orlic, se estrenará en Estados Unidos y Reino Unido

El estreno de Mistura en Estados Unidos y Reino Unido marca un hito en la carrera de Iván Orlic, quien se consolida como uno de los principales referentes del cine peruano en la escena internacional.

La película, una producción dramática protagonizada por Bárbara Mori, Pudy Ballumbrosio y Christian Meier, es el más reciente logro de Orlic y su compañía Seine Pictures, y representa un nuevo impulso para la proyección global del cine nacional.

Mistura, un drama en la vitrina internacional

La llegada de Mistura a salas y plataformas de Estados Unidos y Canadá desde el 24 de abril del 2025, y próximamente al Reino Unido, fue anunciada por el propio Orlic en el medio especializado Variety. Para el productor, este estreno no solo significa la internacionalización de una historia peruana, sino también un reconocimiento al trabajo colectivo detrás del filme.

“Me siento orgulloso del increíble trabajo de todos los artistas que hicieron posible Mistura, y profundamente agradecido de que nuestra película haya conectado con el público, tanto en Perú como en el extranjero”, sostuvo Orlic. “No se trata solo de un drama culinario de época, sino también de un homenaje al pueblo peruano, nuestras tradiciones y al espíritu de reinvención y emprendimiento”.

La cinta destaca por reunir a un elenco de figuras reconocidas y narrar una historia en la que la gastronomía y la identidad peruana son protagonistas. Su presencia en mercados altamente competitivos refleja la capacidad de Orlic para identificar obras con potencial global y convertirlas en producciones relevantes para públicos diversos.

Mistura cruza fronteras: el productor Iván Orlic impulsa una nueva etapa para el cine nacional

Visión global y raíces peruanas

A lo largo de su carrera, Iván Orlic ha demostrado una habilidad singular para combinar talento creativo con una estrategia de internacionalización. Desde Seine Pictures, ha participado en proyectos que han competido en festivales y premiaciones de renombre, como la Berlinale, los Premios Ariel, los Independent Spirit Awards, Cinema for Peace y los Environmental Media Awards.

Iván Orlic lleva Mistura a los mercados internacionales y refuerza la presencia del cine peruano.

Entre los proyectos recientes de Orlic destaca La Cocina, una coproducción entre México, Estados Unidos y Suecia, reconocida con cinco premios Ariel y ocho nominaciones adicionales, además de galardones en los Diosas de Plata y los Independent Spirit Awards. La cinta, celebrada por su fuerza narrativa tras su estreno en la Berlinale, está disponible en HBO Max en Perú, y refuerza la apuesta de Orlic por historias que conectan con públicos globales.

En el ámbito documental, Orlic produjo Invisible Nation, obra galardonada por su retrato de la democracia taiwanesa y la figura de la presidenta Tsai Ing-wen, premiada en Cinema for Peace 2024 y reconocida en festivales internacionales. Su filmografía también comprende títulos de alcance global, como Eating Our Way to Extinction —narrado por Kate Winslet y respaldado por Leonardo DiCaprio y Paul McCartney—, la película biográfica Pelé: El nacimiento de una leyenda (disponible en Netflix), la trilogía Intrigo con Sir Ben Kingsley, y comedias como The Space Between y Murder of a Cat, protagonizadas por Kelsey Grammer, Greg Kinnear y J.K. Simmons.

Cada uno de estos proyectos evidencia el compromiso de Orlic por contar historias universales, manteniendo una identidad conectada con sus raíces peruanas y latinoamericanas.

César 'Pudy' Ballumbrosio interpreta a Óscar Lara, el chofer de Norma Piet, el papel de Bárbara Mori.

Formación de nuevas generaciones

Además de su labor como productor, Iván Orlic ha sido mentor en el Cannes Producers Network, panelista en foros internacionales y docente invitado en la UCLA desde 2015, donde participa en el curso “The Business of Entertainment”. Su experiencia refuerza el vínculo entre el talento latinoamericano y la industria global, creando oportunidades para nuevos profesionales del cine.

“Creo que el cine tiene la capacidad de conectar realidades distintas y generar conversaciones que trascienden fronteras. Uno de mis objetivos siempre ha sido tender puentes entre el talento latinoamericano y la industria global”, destaca Orlic.

El estreno internacional de Mistura no solo representa un logro personal para Iván Orlic, sino que reafirma la capacidad del cine peruano para competir en escenarios de alto nivel y cautivar audiencias fuera de sus fronteras. La apuesta por historias con identidad local y proyección universal inspira a nuevas generaciones y consolida el lugar de Perú en la escena global del séptimo arte.

‘Mistura’: la película peruana de Bárbara Mori y Christian Meier.