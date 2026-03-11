Perú

‘Mistura’ en EE.UU. y Reino Unido: productor Iván Orlic refuerza la presencia del cine peruano en mercados internacionales

El productor peruano celebra el estreno de la película protagonizada por Bárbara Mori y Christian Meier, destacando su capacidad para llevar historias locales a mercados globales y fortalecer la proyección del talento nacional.

Guardar
‘Mistura’, de de Iván Orlic,
‘Mistura’, de de Iván Orlic, se estrenará en Estados Unidos y Reino Unido

El estreno de Mistura en Estados Unidos y Reino Unido marca un hito en la carrera de Iván Orlic, quien se consolida como uno de los principales referentes del cine peruano en la escena internacional.

La película, una producción dramática protagonizada por Bárbara Mori, Pudy Ballumbrosio y Christian Meier, es el más reciente logro de Orlic y su compañía Seine Pictures, y representa un nuevo impulso para la proyección global del cine nacional.

Mistura, un drama en la vitrina internacional

La llegada de Mistura a salas y plataformas de Estados Unidos y Canadá desde el 24 de abril del 2025, y próximamente al Reino Unido, fue anunciada por el propio Orlic en el medio especializado Variety. Para el productor, este estreno no solo significa la internacionalización de una historia peruana, sino también un reconocimiento al trabajo colectivo detrás del filme.

Me siento orgulloso del increíble trabajo de todos los artistas que hicieron posible Mistura, y profundamente agradecido de que nuestra película haya conectado con el público, tanto en Perú como en el extranjero”, sostuvo Orlic. “No se trata solo de un drama culinario de época, sino también de un homenaje al pueblo peruano, nuestras tradiciones y al espíritu de reinvención y emprendimiento”.

La cinta destaca por reunir a un elenco de figuras reconocidas y narrar una historia en la que la gastronomía y la identidad peruana son protagonistas. Su presencia en mercados altamente competitivos refleja la capacidad de Orlic para identificar obras con potencial global y convertirlas en producciones relevantes para públicos diversos.

Mistura cruza fronteras: el productor
Mistura cruza fronteras: el productor Iván Orlic impulsa una nueva etapa para el cine nacional

Visión global y raíces peruanas

A lo largo de su carrera, Iván Orlic ha demostrado una habilidad singular para combinar talento creativo con una estrategia de internacionalización. Desde Seine Pictures, ha participado en proyectos que han competido en festivales y premiaciones de renombre, como la Berlinale, los Premios Ariel, los Independent Spirit Awards, Cinema for Peace y los Environmental Media Awards.

Iván Orlic lleva Mistura a
Iván Orlic lleva Mistura a los mercados internacionales y refuerza la presencia del cine peruano.

Entre los proyectos recientes de Orlic destaca La Cocina, una coproducción entre México, Estados Unidos y Suecia, reconocida con cinco premios Ariel y ocho nominaciones adicionales, además de galardones en los Diosas de Plata y los Independent Spirit Awards. La cinta, celebrada por su fuerza narrativa tras su estreno en la Berlinale, está disponible en HBO Max en Perú, y refuerza la apuesta de Orlic por historias que conectan con públicos globales.

En el ámbito documental, Orlic produjo Invisible Nation, obra galardonada por su retrato de la democracia taiwanesa y la figura de la presidenta Tsai Ing-wen, premiada en Cinema for Peace 2024 y reconocida en festivales internacionales. Su filmografía también comprende títulos de alcance global, como Eating Our Way to Extinction —narrado por Kate Winslet y respaldado por Leonardo DiCaprio y Paul McCartney—, la película biográfica Pelé: El nacimiento de una leyenda (disponible en Netflix), la trilogía Intrigo con Sir Ben Kingsley, y comedias como The Space Between y Murder of a Cat, protagonizadas por Kelsey Grammer, Greg Kinnear y J.K. Simmons.

Cada uno de estos proyectos evidencia el compromiso de Orlic por contar historias universales, manteniendo una identidad conectada con sus raíces peruanas y latinoamericanas.

César 'Pudy' Ballumbrosio interpreta a
César 'Pudy' Ballumbrosio interpreta a Óscar Lara, el chofer de Norma Piet, el papel de Bárbara Mori.

Formación de nuevas generaciones

Además de su labor como productor, Iván Orlic ha sido mentor en el Cannes Producers Network, panelista en foros internacionales y docente invitado en la UCLA desde 2015, donde participa en el curso “The Business of Entertainment”. Su experiencia refuerza el vínculo entre el talento latinoamericano y la industria global, creando oportunidades para nuevos profesionales del cine.

Creo que el cine tiene la capacidad de conectar realidades distintas y generar conversaciones que trascienden fronteras. Uno de mis objetivos siempre ha sido tender puentes entre el talento latinoamericano y la industria global”, destaca Orlic.

El estreno internacional de Mistura no solo representa un logro personal para Iván Orlic, sino que reafirma la capacidad del cine peruano para competir en escenarios de alto nivel y cautivar audiencias fuera de sus fronteras. La apuesta por historias con identidad local y proyección universal inspira a nuevas generaciones y consolida el lugar de Perú en la escena global del séptimo arte.

‘Mistura’: la película peruana de
‘Mistura’: la película peruana de Bárbara Mori y Christian Meier.

Temas Relacionados

MisturaEstados UnidosIván Orlicperu-entretenimiento

Más Noticias

Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

En la jornada de este día se jugarán varios compromisos en los principales escenarios del fútbol mundial, destacando la presencia de jugadores sudamericanos en las distintas competencias

Partidos de hoy, miércoles 11

Abogado muestra al TC foto de Michael Urtecho al borde de la muerte: excongresista está prófugo tras condena por ‘mochasueldo’

La defensa del exlegislador señaló que cumplir la pena significaría un “riesgo inmediato de muerte” para su cliente, sobre quien pesa una orden de ubicación y captura

Abogado muestra al TC foto

Ministerio de Cultura lanza convocatoria de trabajo con sueldos de hasta S/13.764: hay 17 vacantes en Lima y regiones

Las plazas abarcan perfiles vinculados a áreas como derecho, arqueología, administración, economía, sociología, comunicación, arquitectura, geografía, psicología, secretariado y gestión cultural, entre otras

Ministerio de Cultura lanza convocatoria

Sporting Cristal recibirá millonaria cifra por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Importantes premios económicos llegan a las arcas de la institución del Rímac después de haber cumplido con éxito el camino de la ronda previa. Atrás quedaron Sportivo 2 de Mayo y Carabobo

Sporting Cristal recibirá millonaria cifra

Precios del balón de gas: Piden responsabilidad en la comercialización ante la crisis del GNV y GLP

Exhortan a su red de distribuidores a mantener prácticas comerciales responsables, mientras asociaciones de consumidores advierten sobre la importancia de la confiabilidad y la transparencia en el abastecimiento de gas a nivel nacional

Precios del balón de gas:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan Carlos Velasco juramenta como

Juan Carlos Velasco juramenta como nuevo ministro de Salud tras renuncia de Luis Quiroz: este es tu perfil

Abogado muestra al TC foto de Michael Urtecho al borde de la muerte: excongresista está prófugo tras condena por ‘mochasueldo’

César Acuña sobre familiares de su nuera Brunella Horna contratados en Congreso y EsSalud: “Recién me entero, es coincidencia”

Keiko Fujimori plantea que corredor humanitario para venezolanos desde Perú depende del resultado electoral en Colombia

Crisis de combustible en Perú: Gobierno descarta desabastecimiento y lanza operativos para frenar alza de precios

ENTRETENIMIENTO

Usuarios ruegan a Federico Salazar

Usuarios ruegan a Federico Salazar que vuelva con Katia Condos tras su separación: “No echen al agua 30 años”

Pamela Franco, Christian Cueva, Vania Bludau y Leonard León se unen para apoyar emprendimiento de la hija de Christian Domínguez

Joaquín Sabina despide a Alfredo Bryce Echenique con emotivos poemas inéditos tras su muerte: “Multiplica la ausencia del amigo”

Padre de la hija de Angye Zapata fue acribillado por sicarios en la puerta de un condominio

Nilver Huarac recibe 9 años de prisión efectiva y exfuncionarios del GORE Callao 6 años por colusión en festival Chimpún Callao

DEPORTES

Wilder Cartagena se quedó sin

Wilder Cartagena se quedó sin técnico en Orlando City: Óscar Pareja perdió tres partidos consecutivos y fue destituido

Sporting Cristal recibirá millonaria cifra por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Sporting Cristal vs Carabobo 3-2 en penales: goles y resumen de la clasificación ‘celeste’ a fase de grupos de Copa Libertadores 2026

Jaime de la Pava deja de ser el entrenador del Sport Boys: crisis de malos resultados orilló su salida