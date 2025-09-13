Perú

Pudy Ballumbrosio: su eterna gratitud a Christian Meier, las lecciones de Bárbara Mori y una carrera que despega tras ‘Mistura’

El músico y actor conmovió al público con su papel en la película junto a Bárbara Mori. En entrevista con Infobae Perú, habló de sus próximos proyectos y del orgullo de mantener viva la herencia de los Ballumbrosio.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
'Pudy' Ballumbrosio fue la revelación
'Pudy' Ballumbrosio fue la revelación de Mistura.

La reciente aparición de César ‘Pudy’ Ballumbrosio en la película Mistura generó un gran reconocimiento tras su desempeño como Óscar, uno de los personajes principales de la cinta dirigida por Ricardo de Montreuil y protagonizada por Bárbara Mori y Christian Meier. El músico y artista, hijo de Amador Ballumbrosio, relató en entrevista con Infobae Perú la experiencia que significó ser parte de este proyecto, sus inicios en el cine, el proceso de selección y el orgullo de llevar el legado familiar a nuevos escenarios.

El intérprete, conocido por su trayectoria musical y por ser parte de uno de los linajes artísticos más influyentes de la cultura afroperuana, agradeció públicamente a Christian Meier por haberlo considerado para asumir el papel de Óscar.

“Agradecer enormemente, en especial a Christian; él me puso en contacto, me buscó. Imagínate, más de veinte años sin vernos, y me propone esta oportunidad. Que te busque para una película peruana de este nivel es un verdadero logro”, destacó Ballumbrosio sobre del acercamiento inicial con el también actor, director y productor.

Pudy contó que el proceso comenzó a partir de una videollamada en la que ambos recordaron viejas experiencias y luego conversaron sobre el personaje. La invitación resultó una sorpresa y marcó el inicio de su preparación, donde recibió entrenamiento actoral y se integró al equipo de Mistura. “Yo desconocía totalmente, estaba en las nubes, pero dije: ‘Si alguna vez actué, puedo hacerlo otra vez’”, narró Ballumbrosio bastante emocionado, recordando cómo fue el desarrollo que lo condujo al rodaje y acompañamiento con el reparto completo.

‘Mistura’ es protagonizada por Christian
‘Mistura’ es protagonizada por Christian Meier, Bárbara Mori y Pudy Ballumbrosio.

Durante las semanas de trabajo, Pudy Ballumbrosio vivió una “convivencia”, como definió la actividad en set, señalando el ambiente de comunidad y apoyo que se genera tanto entre actores como en el equipo de producción.

Las recomendaciones de Bárbara Mori

Ballumbrosio resaltó la oportunidad única de trabajar junto a Bárbara Mori, a quien describió como una artista de gran calidad profesional y humana. Al saber que trabajaría con ella, el actor confiesa que se sintió intimidado, sin embargo, el tiempo le haría descubrir que la uruguaya podía ser una guía en este camino de la actuación.

“Bárbara es una gran actriz y una gran persona… nuestra amistad hizo que tengamos una gran complicidad. Eso fue perfecto para la película”, explicó ante Infobae Perú.

Además, señaló: “Ella me enseñó, por ejemplo, a trabajar la respiración en los momentos difíciles del guion. Hicimos ejercicios juntos y ese ritual nos permitió llegar con mucha seguridad a las escenas más exigentes”.

César 'Pudy' Ballumbrosio calificó a
César 'Pudy' Ballumbrosio calificó a Bárbara Mori como una gran profesional y ser humano. Mistura

Ballumbrosio no dejó de remarcar el rol del director y de todo el equipo de Mistura: “Quiero recalcar el trabajo de Christian (Meier) y de Bárbara (Morí), y también el de Stefano (Meier), que hizo un gran papel, y el del equipo técnico”, apuntó, resaltando que el profesionalismo de cada uno fue esencial para el éxito de la cinta.

Actores de Mistura brindaron conferencia
Actores de Mistura brindaron conferencia de prensa.

Familia Ballumbrosio orgullosa

El triunfo de la interpretación de Ballumbrosio se evidenció en la respuesta del público, tanto durante los estrenos nacionales como en funciones privadas donde asistieron miembros de la comunidad de El Carmen y el clan Ballumbrosio.

“Mis hermanos y mi familia llenaron la sala de cine. Decían que era como volver a la casa de mi mamá, con toda esa energía, y se mimetizaron con la historia. Cuando venía la parte romántica todos se quedaban congelados, y salieron felices”, compartió entre risas el artista, resaltando el orgullo que sintió su familia al verlo en escena.

Al hablar sobre el impacto de la película, Pudy Ballumbrosio expresó que Mistura permite que diferentes clases sociales se encuentren y se miren de modo horizontal. “La gente se identifica con nuestros personajes porque son reales, porque muestran cómo se cruzan los mundos y cómo los valores personales terminan siendo lo más importante”, afirmó.

Pudy Ballumbrosio interpretó a Óscar
Pudy Ballumbrosio interpretó a Óscar a Mistura. IG

El legado Ballumbrosio

En cuanto al significado de llevar el apellido Ballumbrosio en una industria creativa en evolución, Pudy, hijo del gran Amador Ballumbrosio, señaló que si bien la familia es numerosa, todos destacan por tener habilidades en la música, y no por obligación, sino por naturaleza.

La casa siempre fue una escuela. Yo soy el último de quince hermanos. He visto a mis hermanas bailar, a mis hermanos tocar. No nos enseñaban explícitamente, era todo por convivencia, y eso nos marcó a todos”, contó, reafirmando que el legado familiar se mantiene, pues “cada Ballumbrosio brilla con su propia virtuad”.

César 'Pudy' Ballumbrosio es músico
César 'Pudy' Ballumbrosio es músico y actor. Destaca que no dejará ninguna de las dos facetas.

También compartió el orgullo por la nueva generación, indicando que sus hijos comienzan a interesarse por la danza, la música y la cultura, continuando así con la tradición.

Entre la música y la actuación

Consultado sobre su transición entre la música y la actuación, Ballumbrosio adelantó que seguirá formándose como actor y que planea alternar ambos campos. Después de Mistura participó en las películas Locos de Amor y Hermana Mariana, manteniendo también la música como una constante en su vida artística.

Estoy planeando prepararme más. Después de Mistura he sido parte de una construcción de películas, pero igual, se necesita más. Uno nunca debe dejar de aprender. De hecho, el inglés es bueno que lo tenga. Escucho música en inglés, pero no lo sé y eso te abre puertas para seguir creciendo”, explicó.

‘Mistura’ continúa en cartelera en
‘Mistura’ continúa en cartelera en las salas nacionales.

El paso de César ‘Pudy’ Ballumbrosio por Mistura, cinta que aún continúa en cartelera, refuerza el peso histórico y cultural de una familia que sigue escribiendo capítulos dentro y fuera del escenario musical. El artista agradeció profundamente la oportunidad brindada y enfatizó que, más allá del reconocimiento, fue una experiencia de crecimiento para él y para quienes lo rodean.

Temas Relacionados

Pudy BallumbrosioMisturaChristian MeierBárbara Moriperu-entretenimiento

Más Noticias

Dobles Perú vs Portugal, con Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, EN VIVO HOY: punto a punto por Copa Davis 2025

El equipo peruano sale a asegurar un nuevo punto que le permita avanzar al Grupo Mundial I de la Copa Davis. Sigue aquí todos los detalles de este importante duelo que se jugará en el Club Lawn Tenis de Jesús María

Dobles Perú vs Portugal, con

Óscar Arriola podría reemplazar a Víctor Zanabria como comandante general de la PNP tras su suspensión

Ante la suspensión del actual comandante general, el jefe del Estado Mayor expresó confianza en asumir nuevas funciones, pero prefirió un pronunciamiento oficial y esperar la decisión del gobierno de Dina Boluarte

Óscar Arriola podría reemplazar a

El controvertido comentario de Alex Valera acerca de Hernán Barcos tras cruce en el clásico de Liga 1 2025: “La experiencia no le sirvió”

El delantero de Universitario de Deportes ha roto su silencio para salir al frente ante los comentarios del ‘Pirata’, quien arremetió con fuertes declaraciones a partir de un irrespeto en el campo del Monumental

El controvertido comentario de Alex

Ibai Llanos rinde homenaje al Perú por el pan con chicharrón: el anuncio estuvo acompañado de la bandera y el Himno Nacional

El desenlace del certamen virtual incluyó gestos simbólicos y mensajes de admiración hacia la cultura andina. Perú sumó un total de 12 millones 800 mil votos

Ibai Llanos rinde homenaje al

CEO de AFP Integra se pronuncia sobre retiro de 95,5%: “Se puede flexibilizar”

Críticas y retos al Sistema Privado de Pensiones y las AFP. Periodistas y representante de Integra discutieron sobre la reforma de pensiones

CEO de AFP Integra se
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Víctor Zanabria asegura tener respaldo

Víctor Zanabria asegura tener respaldo de Dina Boluarte pese a suspensión y denuncia abuso de poder: “Quieren descabezar a la Policía”

Fracasa intento de la MML de Rafael López Aliaga para que Perú no reconozca el laudo a favor de Lima Expresa

Abogado de Betssy Chávez no descarta que exministra de Pedro Castillo postule a las próximas Elecciones 2026

Simpatía por Dina Boluarte cae al 0%: presidenta es superada por exreclusos, comediantes, excandidatos y expresidentes

Tren Lima - Chosica de Rafael López Aliaga recién funcionará el 2027, anunció el ministro de Transportes

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera podría perder la

Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija tras filtración de su video íntimo con Beéle

Los chats entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez: “Se hablan de ‘ya tengo ganas de verte y abrazarte’”

Melissa Paredes se sincera sobre las críticas que recibió tras escándalo con Anthony Aranda: “Me señalaron como la peor del mundo”

Brenda Matos, exactriz de ‘Al fondo hay sitio’, tiene emotivo reencuentro con su madre en Japón después de 22 años: “Sigo sin creerlo”

Magaly Medina pide votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “Por lo menos ganemos este”

DEPORTES

El controvertido comentario de Alex

El controvertido comentario de Alex Valera acerca de Hernán Barcos tras cruce en el clásico de Liga 1 2025: “La experiencia no le sirvió”

Dobles Perú vs Portugal, con Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, EN VIVO HOY: punto a punto por Copa Davis 2025

Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso HOY: canal TV online del duelo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025