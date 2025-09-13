Pudy Ballumbrosio: su eterna gratitud a Christian Meier, las lecciones de Bárbara Mori y una carrera que despega tras ‘Mistura’

'Pudy' Ballumbrosio fue la revelación de Mistura.

La reciente aparición de César ‘Pudy’ Ballumbrosio en la película Mistura generó un gran reconocimiento tras su desempeño como Óscar, uno de los personajes principales de la cinta dirigida por Ricardo de Montreuil y protagonizada por Bárbara Mori y Christian Meier. El músico y artista, hijo de Amador Ballumbrosio, relató en entrevista con Infobae Perú la experiencia que significó ser parte de este proyecto, sus inicios en el cine, el proceso de selección y el orgullo de llevar el legado familiar a nuevos escenarios.

El intérprete, conocido por su trayectoria musical y por ser parte de uno de los linajes artísticos más influyentes de la cultura afroperuana, agradeció públicamente a Christian Meier por haberlo considerado para asumir el papel de Óscar.

“Agradecer enormemente, en especial a Christian; él me puso en contacto, me buscó. Imagínate, más de veinte años sin vernos, y me propone esta oportunidad. Que te busque para una película peruana de este nivel es un verdadero logro”, destacó Ballumbrosio sobre del acercamiento inicial con el también actor, director y productor.

Pudy contó que el proceso comenzó a partir de una videollamada en la que ambos recordaron viejas experiencias y luego conversaron sobre el personaje. La invitación resultó una sorpresa y marcó el inicio de su preparación, donde recibió entrenamiento actoral y se integró al equipo de Mistura. “Yo desconocía totalmente, estaba en las nubes, pero dije: ‘Si alguna vez actué, puedo hacerlo otra vez’”, narró Ballumbrosio bastante emocionado, recordando cómo fue el desarrollo que lo condujo al rodaje y acompañamiento con el reparto completo.

‘Mistura’ es protagonizada por Christian Meier, Bárbara Mori y Pudy Ballumbrosio.

Durante las semanas de trabajo, Pudy Ballumbrosio vivió una “convivencia”, como definió la actividad en set, señalando el ambiente de comunidad y apoyo que se genera tanto entre actores como en el equipo de producción.

Las recomendaciones de Bárbara Mori

Ballumbrosio resaltó la oportunidad única de trabajar junto a Bárbara Mori, a quien describió como una artista de gran calidad profesional y humana. Al saber que trabajaría con ella, el actor confiesa que se sintió intimidado, sin embargo, el tiempo le haría descubrir que la uruguaya podía ser una guía en este camino de la actuación.

“Bárbara es una gran actriz y una gran persona… nuestra amistad hizo que tengamos una gran complicidad. Eso fue perfecto para la película”, explicó ante Infobae Perú.

Además, señaló: “Ella me enseñó, por ejemplo, a trabajar la respiración en los momentos difíciles del guion. Hicimos ejercicios juntos y ese ritual nos permitió llegar con mucha seguridad a las escenas más exigentes”.

César 'Pudy' Ballumbrosio calificó a Bárbara Mori como una gran profesional y ser humano. Mistura

Ballumbrosio no dejó de remarcar el rol del director y de todo el equipo de Mistura: “Quiero recalcar el trabajo de Christian (Meier) y de Bárbara (Morí), y también el de Stefano (Meier), que hizo un gran papel, y el del equipo técnico”, apuntó, resaltando que el profesionalismo de cada uno fue esencial para el éxito de la cinta.

Actores de Mistura brindaron conferencia de prensa.

Familia Ballumbrosio orgullosa

El triunfo de la interpretación de Ballumbrosio se evidenció en la respuesta del público, tanto durante los estrenos nacionales como en funciones privadas donde asistieron miembros de la comunidad de El Carmen y el clan Ballumbrosio.

“Mis hermanos y mi familia llenaron la sala de cine. Decían que era como volver a la casa de mi mamá, con toda esa energía, y se mimetizaron con la historia. Cuando venía la parte romántica todos se quedaban congelados, y salieron felices”, compartió entre risas el artista, resaltando el orgullo que sintió su familia al verlo en escena.

Al hablar sobre el impacto de la película, Pudy Ballumbrosio expresó que Mistura permite que diferentes clases sociales se encuentren y se miren de modo horizontal. “La gente se identifica con nuestros personajes porque son reales, porque muestran cómo se cruzan los mundos y cómo los valores personales terminan siendo lo más importante”, afirmó.

Pudy Ballumbrosio interpretó a Óscar a Mistura. IG

El legado Ballumbrosio

En cuanto al significado de llevar el apellido Ballumbrosio en una industria creativa en evolución, Pudy, hijo del gran Amador Ballumbrosio, señaló que si bien la familia es numerosa, todos destacan por tener habilidades en la música, y no por obligación, sino por naturaleza.

“La casa siempre fue una escuela. Yo soy el último de quince hermanos. He visto a mis hermanas bailar, a mis hermanos tocar. No nos enseñaban explícitamente, era todo por convivencia, y eso nos marcó a todos”, contó, reafirmando que el legado familiar se mantiene, pues “cada Ballumbrosio brilla con su propia virtuad”.

César 'Pudy' Ballumbrosio es músico y actor. Destaca que no dejará ninguna de las dos facetas.

También compartió el orgullo por la nueva generación, indicando que sus hijos comienzan a interesarse por la danza, la música y la cultura, continuando así con la tradición.

Entre la música y la actuación

Consultado sobre su transición entre la música y la actuación, Ballumbrosio adelantó que seguirá formándose como actor y que planea alternar ambos campos. Después de Mistura participó en las películas Locos de Amor y Hermana Mariana, manteniendo también la música como una constante en su vida artística.

“Estoy planeando prepararme más. Después de Mistura he sido parte de una construcción de películas, pero igual, se necesita más. Uno nunca debe dejar de aprender. De hecho, el inglés es bueno que lo tenga. Escucho música en inglés, pero no lo sé y eso te abre puertas para seguir creciendo”, explicó.

‘Mistura’ continúa en cartelera en las salas nacionales.

El paso de César ‘Pudy’ Ballumbrosio por Mistura, cinta que aún continúa en cartelera, refuerza el peso histórico y cultural de una familia que sigue escribiendo capítulos dentro y fuera del escenario musical. El artista agradeció profundamente la oportunidad brindada y enfatizó que, más allá del reconocimiento, fue una experiencia de crecimiento para él y para quienes lo rodean.