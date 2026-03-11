Perú

María Pía Copello confirma su regreso a la televisión: tendrá programa los sábados por América TV

La conductora y streamer confesó que negocia su regreso a la TV con un programa propio los sábados de la mano de Pro TV.

La conductora María Pía Copello afirmó que regresa a América TV y que la fecha de estreno de su nuevo programa aún no está definida, pero su intención es concretar su proyecto. YouTube: 'Sin +Q Decir'.

María Pía Copello confirmó que se encuentra en conversaciones avanzadas con América TV y la productora ProTV para regresar a la televisión con un programa en la franja sabatina.

La noticia, que sus seguidores esperaban desde hace meses, fue anunciada durante la última emisión de su espacio digital ‘Q’ Bochinche, al retomar actividades tras un periodo de trabajo en el extranjero.

Desde el año pasado, Copello había anticipado que dejaría el espacio diario ‘Mande quien mande para asumir un nuevo formato los sábados. Sin embargo, el inicio del 2026 llegó sin el estreno anunciado, generando especulaciones sobre su futuro en la pantalla chica.

La reciente aparición de Ernesto Pimentel y su programa ‘Sábado Súper Star’ en el horario sabatino aumentó las dudas, pero la conductora aclaró que su retorno sigue en agenda.

La conductora e influencer reveló que su programa sabatino está en proceso de negociación con América TV y ProTV. YouTube: 'Q'Bochinche'.

María Pía Copello da detalles de su regreso y negociaciones con América TV

La reconocida conductora y creadora de contenido explicó que el proceso para concretar su nuevo programa sigue en marcha.

“Yo ya estoy en conversaciones en realidad con América. Sí, estoy en conversaciones con ProTV, en realidad, que con Mariana (Ramírez del Villar) nos hemos juntado y de hecho tenemos la intención de hacer este programa los días sábados”, señaló en su canal digital.

La conductora enfatizó que, aunque el proyecto está encaminado, la fecha de inicio todavía no está cerrada. “Las conversaciones todavía no están, digamos, zanjadas así cien por ciento. Yo siempre digo: ‘Pásame mi contrato, firmamos y ya podemos conversar’, porque eso lo aprendí desde el año pasado. A veces uno se adelanta, se anticipa, ¿no? Las cosas pueden cambiar, pero realmente la intención yo creo que está de parte de ProTV y por mi lado también”, precisó Copello.

María Pía Copello confirma en su espacio digital que está en conversaciones para regresar a la televisión peruana. YouTube: 'Q'Bochinche'.

La presencia de Ernesto Pimentel los sábados

El espacio sabatino de América TV ha cobrado especial atención tras el estreno de Sábado Súper Star, conducido por Ernesto Pimentel. Según fuentes del canal, el programa ocupará la franja durante al menos cuatro semanas de marzo, tiempo suficiente para que la producción de Copello defina su formato y calendario.

Pimentel, figura emblemática de la televisión peruana, retornó a la conducción con un espacio de entretenimiento familiar, parodias y competencias entre celebridades. El éxito inicial de su nuevo ciclo ha generado expectativas sobre cómo será la transición cuando se concrete el regreso de María Pía Copello.

Ernesto Pimentel vuelve a la conducción con ‘Sábado Súper Star’: fecha, hora y detalles del estreno

La salida de ‘Mande quien mande’ y la apuesta por un formato propio

A finales de 2025, María Pía Copello anunció su salida de ‘Mande quien mande’, programa emitido de lunes a viernes en la franja de la tarde por América TV. La conductora explicó entonces que su decisión respondía a la búsqueda de un nuevo horario y a la necesidad de innovar con un formato propio.

“Mi intención es volver pero con algo diferente, un espacio que se adapte a mi estilo y al público de los sábados. Por eso, desde hace tiempo converso con ProTV para definir los detalles”, comentó Copello en su plataforma digital.

La conductora, que ha sabido reinventarse tanto en la televisión como en el entorno digital, espera capitalizar su experiencia como influencer y su llegada a audiencias de distintas generaciones para darle un sello personal a su próximo proyecto.

Tras la viralización de imágenes asociándola a una protesta, la conductora rechaza su presencia en la manifestación y advierte sobre el cambio de motivos tras recientes acontecimientos (América TV)

María Pía Copello regresa a América TV

Aunque aún no se han revelado detalles sobre el contenido del nuevo programa de María Pía Copello, la expectativa es alta entre sus seguidores y el público familiar de América TV.

La franja sabatina se perfila como un espacio clave para formatos de entretenimiento, variedades y concursos, géneros en los que la conductora ha demostrado versatilidad y carisma.

La transición entre la propuesta de Ernesto Pimentel y el futuro programa de Copello podría marcar una renovación importante en la programación de América TV para el 2026. El canal busca consolidar su liderazgo en el prime time del fin de semana, compitiendo con apuestas de humor, música y talento en vivo.

María Pía Copello ha construido una sólida base de seguidores gracias a su presencia digital y su trayectoria en la televisión nacional. La combinación de experiencia, frescura y conocimiento de las preferencias del público respalda su regreso como una de las apuestas más fuertes para la pantalla peruana.

María Pía Copello defendió su postura al considerar que los comentarios de Magaly Medina no tuvieron intención ofensiva hacia Flavia López (YouTube / +QTV Network)

