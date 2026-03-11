Perú

Alcalde de Megantoni exige una indemnización para las comunidades afectadas por la deflagración de gas natural de TGP

Esaú Ríos, burgomaestre del distrito de Megantoni, indicó que hasta 1.500 personas habrían sido afectadas directamente por la fuga de gas natural

La emergencia comenzó luego de
La emergencia comenzó luego de la rotura de un ducto del proyecto Camisea, ubicada en el distrito de Megantoni, en Cusco. Foto: Andina

El alcalde del distrito de Megantoni, Esaú Ríos acudió al Congreso de Perú junto a líderes comunales para denunciar el abandono estatal en su jurisdicción, ubicada en el epicentro de la zona afectada por la deflagración de gas natural en el ducto operado por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP)

En conversación con Willax, Ríos denunció que los vecinos de Megantoni no tienen acceso a servicios básicos pese a que su tierra es rica en recursos naturales. “No es posible que el distrito que tiene gas de Camisea siga viviendo así, sin atención como debido”, indicó.

Además, el burgomaestre dijo que la comunidad debe pagar un alto precio para acceder al gas, por lo que se ha experimentado un incremento en el precio de los productos de primera necesidad, la ausencia de servicios fundamentales y la falta de respuesta del Estado tras el incidente en el gasoducto.

Ríos no solo hizo referencia a las consecuencias directas de la deflagración de TGP, sino que también indicó que el distrito que dirige tiene problemas de infraestructura que afecta directamente a su desarrollo económico. El alcalde insistió en la situación de aislamiento “Megantoni está aislado, no tiene carretera… no hay desarrollo y también no hay energía. Tenemos energía, pero esa energía… no es sostenible”.

Emergencia por gas en Cusco:
Emergencia por gas en Cusco: intensifican trabajos para reparar ducto dañado en Megantoni. (Foto: Captura video/Canal N)

El alza del precio del gas y de productos básicos

El reciente incidente en el gasoducto ha tenido consecuencias directas en la economía local, sostuvo el alcalde. “Antes que pase el incidente, el gas costaba 90 soles”, afirmó sobre la tarifa habitual previa al aumento.

Consultado por la prensa sobre el nuevo precio, agregó que el gas “ahora está 150 soles”, aunque el incremento en el precio no solo se limita a este producto, sino también a otros de consumo básico. “Un pollo cuesta 80 soles, hasta 90 soles. El azúcar de 10 soles a 15 soles. Siempre varía. Es muy costoso allá en nuestro pueblo”, aseguró Ríos.

Megantoni pide indemnización para afectados

La crisis se agrava por la falta de servicios básicos, como subrayó el alcalde, quien afirmó que incluso ahora Megantoni no cuenta con agua potable. “Yo estoy diciendo que no hay saneamiento básico... No hay que tengamos aguas potables”, explicó. En su lugar, los ciudadanos del distrito dependen de ríos y quebradas para abastecerse de agua, ya que carecen de un suministro adecuado.

Varias comunidades resultaron afectadas por la deflagración del gasoducto de TGP, detalló el alcalde. “Indemnizar a los afectados también compensatorios, ¿no?”, propuso al canal. Según su testimonio, cinco comunidades fueron impactadas directamente y el número de personas perjudicadas oscila entre 1.000 y 1.500.

Gerente de TGP explica qué causó la deflagración de gas natural en Camisea: “Estábamos haciendo un mantenimiento preventivo”. (Video: Panorama/Panamericana)

Deflagración se produjo durante trabajos de mantenimiento

Al ser consultado por Panorama sobre los motivos de la deflagración, el gerente de TGP, Tomás Delgado, afirmó que el incidente se produjo durante una operación de mantenimiento en el ducto de gas y que al momento de la deflagración la infraestructura no tenía ninguna observación.

“Efectivamente, nosotros ese día estábamos haciendo una operación de mantenimiento preventivo. ¿Qué significa eso? Que esa válvula no tenía ninguna observación. Había una cuadrilla de trabajadores haciendo un mantenimiento absolutamente rutinario, que lo hacemos muchísimas veces al año en todas las válvulas del sistema. Eso es lo que sabemos”, aseguró.

