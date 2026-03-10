Super Mario Galaxy en Perú: Fans se unen a la fiebre con un impresionante mural frente al Estadio Nacional

MAR10 Day: una fiesta global que crece en Perú.

La cultura pop y el arte urbano se fusionan en Lima con la inauguración de un mural de dimensiones impresionantes dedicado a Super Mario Galaxy, con motivo de la celebración global del MAR10 DAY. Este homenaje artístico, ubicado frente al Estadio Nacional, se presenta como uno de los eventos más llamativos de marzo en la capital peruana, reuniendo a fanáticos de todas las edades y consolidando el lazo que une a varias generaciones con el icónico personaje de Nintendo.

Un mural para celebrar a Mario

El martes 10 de marzo, la ciudad de Lima se convierte en escenario de una celebración especial para gamers, cinéfilos y amantes del arte urbano. El mural, de 110 metros de largo por 6 metros de alto, se ha convertido en el punto de encuentro obligado para quienes desean rendir tributo a la saga de Super Mario y, en particular, a los personajes de Super Mario Galaxy. La obra destaca por su escala y por la calidad de los detalles, que capturan la esencia y el dinamismo del universo de Mario.

La dirección del proyecto estuvo a cargo de Dumser, artista urbano reconocido en el mundo del Street Marketing, quien reunió a un equipo de 15 muralistas y una Arquitecta de Proyectos Urbanos para dar vida al mural. Juntos, plasmaron en la pared a Mario, Peach, Luigi, Rosalinda, Bowser, Bowser Junior y Yoshi, personajes centrales en la trama de Super Mario Galaxy. El resultado es una explosión de color y creatividad que sorprende tanto a seguidores de la saga como a transeúntes y turistas.

El mural de Super Mario Galaxy viste de color la avenida frente al Estadio Nacional de Lima.

MAR10 Day: una fiesta global que crece en Perú

El MAR10 DAY es una fecha que se ha consolidado como la celebración anual para los fans de Mario alrededor del mundo. En Perú, la fiesta cobra una dimensión especial, integrando actividades que van más allá del videojuego y la pantalla. El mural se suma a la tendencia internacional de homenajes creativos al personaje, generando un espacio de encuentro intergeneracional donde familias, grupos de amigos y coleccionistas se reúnen para recordar y celebrar.

Arte, comunidad y cultura pop.

La jornada no solo rinde tributo a la franquicia, sino que impulsa la participación del público en concursos de disfraces, fotografía y actividades interactivas vinculadas al universo de Mario. El objetivo, según los organizadores, es fortalecer el vínculo entre la comunidad peruana y el legado cultural de Nintendo, haciendo del MAR10 DAY una tradición cada vez más arraigada en el calendario local.

El fenómeno Mario en el Perú

El impacto de Super Mario en Perú se refleja en cifras y en el entusiasmo popular. Solo en 2023, la primera entrega de Super Mario Bros en cines atrajo a 3,284,037 espectadores, convirtiéndose en la película de animación más vista del año y en la adaptación de videojuego más exitosa en la historia del país. Este éxito confirma el arraigo del personaje y la franquicia en la cultura popular peruana, marcando a varias generaciones que crecieron con las aventuras de Mario y sus amigos.

El mural no solo celebra la permanencia de Mario en la memoria colectiva, sino que también representa la pasión de los peruanos por el arte urbano y la creatividad. Para muchos visitantes, el mural se ha transformado en un símbolo de nostalgia y orgullo, atrayendo a numerosos curiosos que buscan tomarse fotografías y compartir la experiencia en redes sociales.

La obra permanecerá como uno de los puntos más fotografiados de Lima durante todo marzo, reforzando el legado de Mario y su galaxia de personajes en el corazón de la ciudad.

Super Mario Galaxy deslumbra en Perú con un mural monumental por el MAR10 Day.

¿Cuándo se estrena la película Super Mario Galaxy en Perú?

Super Mario Galaxy Movie llegará a los cines de Perú el 1 de abril de 2026, en simultáneo con su estreno mundial. La esperada secuela de The Super Mario Bros. Movie contará con la participación de Donald Glover como la voz de Yoshi y Brie Larson en el papel de Rosalina, sumando atractivo a una producción que ya despierta gran expectativa entre los fanáticos peruanos.

"Super Mario Galaxy: la película", la segunda película de la saga animada, llegará a los cines el 1 de abril de 2026 Crédito: Illumination/Universal Pictures

La película será distribuida en las principales cadenas de cine del país, permitiendo que el público local disfrute de la nueva aventura intergaláctica de Mario, Luigi, Peach y sus amigos desde el primer día de lanzamiento. El estreno, confirmado para el 1 de abril, promete repetir el fenómeno de taquilla alcanzado por la primera entrega, que en 2023 lideró la asistencia a salas en Perú.

Super Mario Galaxy: La Película (Captura de tráiler oficial)