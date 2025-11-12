Nintendo revela el primer tráiler de “Super Mario Galaxy: la película” con un vistazo a Rosalina y Bowser Jr.

Entretenimiento

El personaje más famoso de Nintendo en el primer adelanto de su segunda película. (Nintendo España)

Nintendo e Illumination han presentado el primer avance oficial de Super Mario Galaxy: la película, la esperada secuela de Super Mario Bros: La película (2023).

El tráiler, lanzado el 12 de noviembre durante una edición especial del Nintendo Direct, confirma que Mario y sus amigos dejarán atrás el Reino Champiñón para emprender una aventura intergaláctica inspirada en el aclamado videojuego Super Mario Galaxy, que fue lanzado en 2007 para la consola Wii.

El adelanto, difundido por Nintendo y Universal Pictures, muestra a Mario, Peach, Luigi y Toad viajando por distintos planetas del espacio mientras se enfrentan a un nuevo villano: Bowser Jr., el hijo del antagonista clásico de la saga.

Chris Pratt vuelve a prestar
Chris Pratt vuelve a prestar su voz a Mario en la nueva aventura galáctica producida por Illumination y Nintendo. (Illumination/Nintendo)

Variety informa que la voz del personaje está a cargo del actor y cineasta Benny Safdie, quien previamente ha trabajado en Good Time y Oppenheimer.

El tráiler también introduce a Rosalina, la princesa guardiana del cosmos y una de las figuras más queridas del universo de Mario.

Brie Larson, ganadora del Óscar por Room y estrella del Universo Cinematográfico de Marvel, ingresa a la franquicia y presta su voz al popular personaje.

Brie Larson debuta en la
Brie Larson debuta en la saga como Rosalina, la princesa que protege las estrellas y guía a los Lumas.(Illumination/Nintendo)

En el video se pueden observar paisajes cósmicos, planetas con gravedad variable y criaturas nuevas, entre ellas los Lumas, pequeñas estrellas vivientes que acompañan a Rosalina en los juegos originales.

El tono visual mantiene la estética colorida y el humor característico de Illumination. Los fans del videojuego también reconocerán sonidos familiares en la película.

Como se esperaba, el reparto estelar de voces de la primera entrega regresa para esta aventura. Chris Pratt vuelve como Mario, Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser y Keegan-Michael Key como Toad.

Illumination, estudio detrás de Mi
Illumination, estudio detrás de Mi villano favorito, produce nuevamente esta superproducción animada.(Illumination/Nintendo)

La dirección está a cargo, una vez más, de Aaron Horvath y Michael Jelenic, responsables de Super Mario Bros: La película (2023), mientras que el guion corre por cuenta de Matthew Fogel, quien también escribió Minions: Nace un villano.

El estudio Illumination, creador de sagas como Mi villano favorito y Sing, produce el proyecto bajo la supervisión de Chris Meledandri.

¿Cuándo se estrenará Super Mario Galaxy: la película?

En septiembre pasado, coincidiendo con la celebración del 40.º aniversario del lanzamiento del primer videojuego de Super Mario Bros, Nintendo reveló el desarrollo de esta ambiciosa secuela y comunicó su fecha de estreno.

Si no hay cambios adicionales, Super Mario Galaxy: la película llegará a los cines el 3 de abril de 2026.

Póster oficial de Super Mario
Póster oficial de Super Mario Galaxy: la película (Nintendo)

El desafío del proyecto es igualar o superar el fenómeno global que supuso la primera entrega. Tras su lanzamiento en abril de 2023, Super Mario Bros: La película recaudó 1.360 millones de dólares en la taquilla mundial.

El filme animado se convirtió en la adaptación de un videojuego más exitosa en la historia del cine y en la segunda película más taquillera del año, solo por detrás de Barbie.

Otro récord fue el haber registrado el mayor estreno global de todos los tiempos para una película animada, con 377 millones de dólares en su primer fin de semana.

Fuera de Super Mario Bros, Nintendo también expande su apuesta por el séptimo arte con la próxima adaptación de otra de sus franquicias más emblemáticas. Junto a Sony Pictures, la empresa prepara una película live action de The Legend of Zelda, dirigida por Wes Ball, que tiene previsto su estreno en marzo de 2027.

