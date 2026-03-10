Crisis de insulina en Perú: ¿qué es y por qué su ausencia expone a pacientes con diabetes?

Desabastecimiento de insulina en Perú expone a pacientes con diabetes tipo 1 a riesgos mortales| Cuídate Plus

La escasez de insulina en Perú ha generado alarma entre las familias, debido al impacto inmediato que tiene en la salud de pacientes con diabetes tipo 1, especialmente niños y adolescentes. La insulina es un medicamento esencial, y su falta puede desencadenar emergencias médicas graves en cuestión de horas.

Según la médico especialista en endocrinología pediátrica de la Clínica Anglo Americana, Mónica Angulo, la insulina es indispensable para las personas con diabetes tipo 1, ya que su organismo no produce esta hormona y depende de su administración diaria para sobrevivir. La interrupción en el suministro expone a los pacientes.

La crisis de insulina en Perú: qué es esta hormona y por qué su ausencia pone en peligro la vida| Andina

¿Qué es la insulina y por qué es tan importante?

La doctora explica que la insulina es una hormona producida por las células beta del páncreas. Su función principal es permitir que la glucosa obtenida de los alimentos se convierta en energía utilizable de forma inmediata y, en parte, se almacene en el hígado como reserva energética. Sin este proceso, la glucosa se acumula en la sangre y no llega a las células.

Por ello, actúa como un regulador clave del metabolismo energético. Cuando una persona sana consume alimentos, el páncreas libera insulina para facilitar el ingreso de glucosa a las células, brindando energía para las actividades cotidianas y acumulando un excedente como reserva.

Peruanos consumen 23.3 cucharitas de azúcar por día, pero la OMS solo recomienda 10 para tener una vida saludable| Andina

En el caso de la diabetes tipo 1, el organismo deja de producir insulina, por lo que es imprescindible administrarla diariamente para mantener niveles adecuados de glucosa en sangre.

“Estos pacientes dependen de la insulina para poder tener una vida normal. De otra forma, hay un riesgo de muerte inminente”, explicó para este medio.

En el mercado, de acuerdo con la doctora, existen dos tipos principales de insulina: la insulina lenta, que se administra una vez al día para simular la secreción basal, y la insulina rápida, que se aplica antes de las comidas para controlar los picos de glucosa.

Peruanos consumen 23.3 cucharitas de azúcar por día, pero la OMS solo recomienda 10 para tener una vida saludable| Andina

¿Por qué podría ser mortal no recibir insulina en personas con diabetes tipo 1?

Para quienes padecen diabetes tipo 1, dejar de recibir insulina puede tener consecuencias letales en un corto plazo. Sin esta hormona, la glucosa no puede ingresar a las células, lo que provoca que el cuerpo utilice grasas como fuente alternativa de energía y produzca cetonas. La acumulación de cetonas puede derivar en cetoacidosis diabética, una emergencia médica caracterizada por deshidratación grave, vómitos, dolor abdominal y alteraciones en el estado de conciencia. En niños, la complicación puede incluir edema cerebral.

La doctora Angulo advierte que un paciente que interrumpe su tratamiento con insulina durante más de 78 horas está expuesto a un coma diabético. En muchos casos, la cetoacidosis diabética puede desarrollarse entre 24 y 48 horas después de la suspensión, especialmente en menores de edad, dependiendo de factores como la hidratación, infecciones asociadas y la cantidad residual de insulina en el organismo.

“Para un niño con diabetes tipo la insulina no es un medicamento más: es la diferencia entre vivir y enfrentar una emergencia médica en cuestión de horas”, afirmó.

Además del riesgo vital, la falta de acceso a insulina eleva las tasas de hospitalización y representa una carga emocional y económica para las familias.

Las autoridades sanitarias, según Angulo, deben realizar un registro actualizado de pacientes con diabetes tipo 1 en Perú, coordinar con la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) para una adecuada planificación de compras, y trabajar de manera conjunta con sociedades médicas y la sociedad civil.