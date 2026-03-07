Lima enfrenta ola de calor con temperaturas récord: Se pronostica que continuará hasta el 12 de marzo, según Senamhi

Lima afronta nueva ola de calor que podría extenderse hasta el 12 de marzo.

Lima Metropolitana experimenta una nueva ola de calor que podría extenderse hasta el jueves 12 de marzo, afectando tanto a distritos tradicionalmente cálidos como a zonas céntricas.

Según explicó Erick Rojas, especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el fenómeno se manifiesta con temperaturas diurnas superiores a los promedios habituales y registros consecutivos en diferentes puntos de la ciudad.

Estaciones del Senamhi en Jesús María y La Molina acumulan más de cuatro días con valores elevados: Jesús María alcanzó 29,9 ℃ en su quinto día consecutivo de ola de calor, mientras La Molina marcó 31,8 ℃ en su cuarto día.

La situación no se limita a estos distritos. Carabayllo reportó 31 ℃, La Molina 30 ℃ y San Borja registró 33 ℃, niveles que superan las marcas típicas del verano limeño.

El Senamhi explicó a la Agencia Andina que zonas céntricas como San Borja, San Luis y La Victoria pueden mostrar picos de calor incluso mayores que áreas alejadas del litoral, debido a factores como la menor circulación de vientos y la alta concentración de edificaciones, que retienen la temperatura.

Alerta naranja por calor extremo y radiación UV

Asimismo, el Senamhi emitió la alerta naranja por la intensidad de esta ola de calor, la cual afecta a Áncash, Arequipa, Ayacucho, Callao, Ica, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna.

Según el reporte de Infobae, se prevé que la temperatura máxima alcance 36 ℃ en la costa sur y 34 ℃ en la costa norte durante los próximos días. Entre el 7 y el 9 de marzo, las condiciones meteorológicas agravarán los riesgos relacionados con la radiación ultravioleta (UV) y las ráfagas de viento, que podrían llegar a 35 km/h (22 mph), especialmente en la tarde.

El aviso N°078 del Senamhi señala que la escasa nubosidad durante las horas centrales del día contribuye a un aumento significativo de la radiación UV.

Esta situación incrementa el riesgo de quemaduras y daños en la piel, principalmente en niños y adultos mayores. La entidad recomienda tomar precauciones adicionales en actividades al aire libre y seguir las indicaciones de las autoridades para mitigar los efectos del fenómeno.

El ingeniero Rojas recordó que existe una diferencia entre la temperatura del aire y la sensación térmica, la cual puede superar en hasta 3 grados los valores reportados oficialmente.

“En días despejados, la sensación puede ser mucho mayor, sobre todo en zonas urbanas congestionadas”, explicó Rojas a la Agencia Andina.

Recomendaciones

De acuerdo con el Senamhi, la ola de calor persistirá hasta el 12 de marzo, con posibilidades de que el ingreso de vientos del sur genere un leve descenso de las temperaturas y una sensación de frescura en algunos sectores de Lima Metropolitana luego de esa fecha.

Mientras tanto, especialistas sugieren extremar medidas: evitar la exposición solar entre las 10:00 y las 16:00 horas, usar sombrilla, optar por ropa de manga larga de algodón, aplicar protector solar y mantener una hidratación constante. El Senamhi también recomienda resguardar a las mascotas en horarios de mayor radiación para prevenir golpes de calor.