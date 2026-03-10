Perú

Acusan al hijo de Abencia Meza de golpear y dejar grave a músico en Puente Piedra

El entorno de Emerzon León Ramos afirma que el hijo de la cantante causó lesiones severas al artista y reclama a las autoridades su pronta intervención ante la gravedad de los hechos

El músico Emerzon León Ramos permanece internado en estado delicado tras una golpiza que, según denuncia su familia, habría sido propinada por Josmel Lugo Meza, hijo de la cantante Abencia Meza, durante un encuentro en un inmueble del distrito limeño de Puente Piedra. La agresión, ocurrida el pasado fin de semana, habría dejado al músico con el rostro desfigurado, fractura de maxilar y lesiones de gravedad.

Según información de Latina Noticias, la esposa de León Ramos relató que fue alertada por un amigo sobre el estado de su esposo y que, al llegar al hospital de Puente Piedra, se encontró con personal médico que ya le había atendido por la cantidad de sangre y la gravedad de las heridas.

“El doctor me dijo que no eran lesiones compatibles con una simple caída”, declaró la esposa.

Josmel Lugo Meza, hijo de Abencia Meza, enfrenta una denuncia por presunta agresión contra el músico Edmerzon Solís León Ramos| Latina Noticias

En el momento de los hechos, en el inmueble estaban presentes Josmel Lugo Meza, la cantante Silvia Jara, otra mujer identificada como acompañante y la víctima. De acuerdo con familiares de León Ramos, los testigos del edificio y un enfermero sugirieron que las heridas eran producto de una agresión.

“Señora, investigue, porque la verdad, sinceramente, eso no es caída”, habría comentado uno de los testigos, según la esposa.

Asimismo, denunció que, pese a acudir a la comisaría de la zona, al inicio no le permitieron registrar la denuncia. Solo tras la intervención de un abogado logró formalizar la acusación. “Tuvimos que insistir para que la denuncia fuera recibida, ya que hay testigos y el portero del edificio también observó altercados”, afirmó.

Acusan a Josmel Lugo Meza, hijo de Abencia Meza, de dejar gravemente herido a músico en reunión en Lima| Latina Noticias

Hijo de Abencia Meza tendría antecedentes

El noticiero detalló que Josmel Lugo Meza cuenta con antecedentes por agresión y violencia contra sus exparejas, con sentencias que no se han cumplido. La familia de León Ramos sostuvo que el nombre de Lugo Meza fue incorporado en una denuncia ampliada, aunque hasta el momento no se han aplicado medidas restrictivas en su contra.

El estado de salud del músico continúa siendo grave. Los médicos evalúan la necesidad de intervención quirúrgica y monitorean la condición de su ojo, ya que podría haber compromiso en la visión debido a la inflamación. “Solo queremos justicia y que la policía actúe con rapidez”, expresó la esposa de la víctima.

Hasta el momento, el acusado no se ha pronunciado respecto a la situación. Asimismo, se investiga qué sucedió aquella noche.

¿Quién es Abencia Meza y por qué está en prisión?

Abencia Meza es una reconocida cantante de folklore peruano, conocida también como la ‘Reina de las Parranditas’. Actualmente, cumple una condena de 30 años de prisión como autora intelectual del asesinato de la también cantante Alicia Delgado, ocurrido en 2009. La condena fue dictada en 2012, tras el testimonio de César Mamanchura, autor material del crimen, quien inicialmente afirmó haber actuado bajo órdenes de Meza.

A lo largo de estos años, Abencia Meza ha mantenido su inocencia, argumentando que no participó en el crimen y que las acusaciones son falsas. La artista, de no modificarse su situación judicial, saldría en libertad en 2041.

