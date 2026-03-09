Perú

Gobierno de La Libertad gastó casi medio millón para potenciar imagen de César Acuña: Fiscalía abrió investigación

Cuarto Poder reveló que el líder de Alianza para el Progreso impulsó un plan de comunicación digital para resaltar su gestión antes de iniciar la campaña electoral de 2026. El Ministerio Público investiga el caso

Guardar
César Acuña, líder de APP,
César Acuña, líder de APP, impulsó una estrategia de comunicación digital para destacar su gestión como gobernador regional de La Libertad antes de dejar el cargo y lanzar su candidatura para las elecciones de 2026

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, diseñó una estrategia de comunicación para destacar su gestión como gobernador regional de La Libertad antes de dejar el cargo y comenzar la campaña rumbo a las elecciones de 2026, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder-

El dominical, que cita documentos oficiales, reveló que antes de su salida se activó un concurso público para que una empresa especializada en medios digitales posicionara la gestión del gobierno en Facebook, Instagram y varias plataformas disponibles.

El reportaje detalló que tres meses antes de la renuncia, el gobierno regional firmó una resolución que habilitó la conformación de un comité de selección responsable de iniciar el proceso para contratar servicios de planificación y ejecución de campañas digitales en redes sociales.

El propósito era dar visibilidad a la gestión regional y fortalecer su posicionamiento. Entre los criterios obligatorios figuraba la inclusión de Lima, las principales ciudades del país y naciones con una alta concentración de liberteños.

El gobierno regional organizó un
El gobierno regional organizó un concurso público para contratar una empresa especializada que posicionara la gestión en redes sociales, abarcando Facebook, Instagram y otras plataformas

“Aquí hay un maquillaje, una forma muy sutil de sacarle la vuelta a la norma para promocionarse en otras regiones”, expresó al dominical el consejero regional Víctor De La Cruz.

El objetivo formal consistía en fortalecer la comunicación institucional y la transparencia de la gestión pública, resaltando las principales obras, proyectos y servicios del Gobierno Regional de La Libertad. Se buscaba dar fuerza, impacto y presencia en redes sociales durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, en plena etapa preelectoral.

El presupuesto destinado a estos servicios alcanzó casi medio millón de soles (479,000), con un rubro específico de S/ 370,000 dirigido exclusivamente a inversión directa en pauta publicitaria en plataformas digitales.

La empresa seleccionada fue GM Marketing Services SAC. Mientras Acuña anunciaba su campaña, los videos asociados empezaron a viralizarse a nivel nacional. El último reporte presentado por GM Marketing, responsable del plan digital, indica que la estrategia se extendió durante 47 días.

Acuña aseguró que el proceso
Acuña aseguró que el proceso cumplió con todas las normas y que los contenidos publicitarios se reportaron al Jurado Nacional de Elecciones, en cumplimiento de la ley electoral

La inversión diaria en pauta digital alcanzó S/ 5,286 y se acumuló un total de S/ 185,000. El alcance geográfico abarcó Lima Metropolitana, La Libertad y otras regiones. De acuerdo con los datos citados, Facebook e Instagram absorbieron S/ 118,800, casi el 60% del presupuesto total. En YouTube la inversión llegó a S/ 59,700, mientras que S/ 6,500 se asignaron a motores de búsqueda para ampliar el alcance de la campaña.

Pronunciamiento

A través de un comunicado, el líder de APP confirmó que el Ministerio Público investiga el caso desde finales de mayo de 2025. “La licitación pública se ha desarrollado estrictamente de acuerdo con las normas vigentes, cumpliendo los procedimientos administrativos establecidos y bajo criterios de total transparencia”, afirmó en X, antes Twitter.

“El desarrollo de este plan corresponde a las gerencias regionales de Imagen, Administración y otras unidades orgánicas. Todos los contenidos publicitarios generados por el Gore La Libertad se reportaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), respetando la ley de Publicidad Estatal vigente en época electoral, que rige desde abril de 2025”, añadió.

También consideró que el reportaje genera “confusión en la opinión pública” y es “utilizado por sectores de la oposición política para desestabilizar una candidatura que cuenta con el respaldo ciudadano”.

Temas Relacionados

César AcuñaElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Nuevo accidente en la Vía Expresa Sur reaviva alerta por cruce peligroso donde ya hubo atropellos y una muerte en los últimos meses

Un choque entre dos autos ocurrió el 8 de marzo en la Vía Expresa Sur, en un cruce donde vecinos reportan incidentes frecuentes

Nuevo accidente en la Vía

Alerta en San Martín: dos sismos en menos de 5 minutos sacuden Moyobamba y Rioja este domingo

Los eventos telúricos registrados por el IGP se produjeron con un intervalo de apenas 122 segundos

Alerta en San Martín: dos

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ están obligados a ganar en casa para colocarse como los nuevos líderes del primer certamen del año. Pero al frente tienen un equipo necesitados de puntos. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Alianza

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Las autoridades buscan reducir el consumo de combustible mientras continúan los trabajos vinculados al ducto de Camisea. La educación presencial en colegios estatales no se modificará

¿Cuándo iniciarán las clases en

¿Subieron los precios? Minjusdh advierte cárcel de hasta 8 años por especulación en medio de crisis de gas natural

Gobierno endurece la vigilancia sobre el mercado. Quienes intenten lucrar con la necesidad de la población durante el estado de emergencia podrían enfrentar penas severas del Código Penal

¿Subieron los precios? Minjusdh advierte
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori supera a Rafael

Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

Colegios privados están obligados a realizar clases virtuales: estas son las únicas excepciones de la resolución

Premier Denisse Miralles anunció clases virtuales, pero todavía no publican resolución formalizándolas, ¿por qué? Esto dijo el Minedu

Wolfgang Grozo responsabiliza a un alumno de haberlo colocado como equipo de transferencia de Pedro Castillo: “No me consultó”

Ciudadano descubre que figura como candidato a diputado en Elecciones 2026 sin haber postulado: insólito caso en Huancavelica

ENTRETENIMIENTO

Maricielo Effio se queja de

Maricielo Effio se queja de ATV y revela que la reemplazaron por Suheyn Cipriani: “Me hicieron ir tres veces”

Mario Irivarren anuncia su regreso como chambelán y desata furor en redes: “Mi momento llegó”

Día de la Mujer: Farándula peruana se pronuncia por el 8M con mensajes de reflexión y fortaleza

Dani Díaz, la directora peruana que regresa tras estrenar BOBs y liderar más de 100 castings internacionales

Hija de Tula Rodríguez, reaparece en Instagram y comparte su proceso tras nueva cirugía: “Espero que pase todo pronto”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Fabio Gruber sufrió una lesión muscular en el FC Núremberg y el entrenador Miroslav Klose detalló su situación médica

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 6 del Torneo Apertura

Los cruces confirmados de cuartos final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así se jugarán los partidos de la fase eliminatoria

Paola Rivera aclara su futuro: ¿acaso se va de la San Martín dejando la Liga Peruana de Vóley para trasladarse a la Liga Mexicana?