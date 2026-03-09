Gobierno de La Libertad gastó casi medio millón para potenciar imagen de César Acuña: Fiscalía abrió investigación

César Acuña, líder de APP, impulsó una estrategia de comunicación digital para destacar su gestión como gobernador regional de La Libertad antes de dejar el cargo y lanzar su candidatura para las elecciones de 2026

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, diseñó una estrategia de comunicación para destacar su gestión como gobernador regional de La Libertad antes de dejar el cargo y comenzar la campaña rumbo a las elecciones de 2026, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder-

El dominical, que cita documentos oficiales, reveló que antes de su salida se activó un concurso público para que una empresa especializada en medios digitales posicionara la gestión del gobierno en Facebook, Instagram y varias plataformas disponibles.

El reportaje detalló que tres meses antes de la renuncia, el gobierno regional firmó una resolución que habilitó la conformación de un comité de selección responsable de iniciar el proceso para contratar servicios de planificación y ejecución de campañas digitales en redes sociales.

El propósito era dar visibilidad a la gestión regional y fortalecer su posicionamiento. Entre los criterios obligatorios figuraba la inclusión de Lima, las principales ciudades del país y naciones con una alta concentración de liberteños.

El gobierno regional organizó un concurso público para contratar una empresa especializada que posicionara la gestión en redes sociales, abarcando Facebook, Instagram y otras plataformas

“Aquí hay un maquillaje, una forma muy sutil de sacarle la vuelta a la norma para promocionarse en otras regiones”, expresó al dominical el consejero regional Víctor De La Cruz.

El objetivo formal consistía en fortalecer la comunicación institucional y la transparencia de la gestión pública, resaltando las principales obras, proyectos y servicios del Gobierno Regional de La Libertad. Se buscaba dar fuerza, impacto y presencia en redes sociales durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, en plena etapa preelectoral.

El presupuesto destinado a estos servicios alcanzó casi medio millón de soles (479,000), con un rubro específico de S/ 370,000 dirigido exclusivamente a inversión directa en pauta publicitaria en plataformas digitales.

La empresa seleccionada fue GM Marketing Services SAC. Mientras Acuña anunciaba su campaña, los videos asociados empezaron a viralizarse a nivel nacional. El último reporte presentado por GM Marketing, responsable del plan digital, indica que la estrategia se extendió durante 47 días.

Acuña aseguró que el proceso cumplió con todas las normas y que los contenidos publicitarios se reportaron al Jurado Nacional de Elecciones, en cumplimiento de la ley electoral

La inversión diaria en pauta digital alcanzó S/ 5,286 y se acumuló un total de S/ 185,000. El alcance geográfico abarcó Lima Metropolitana, La Libertad y otras regiones. De acuerdo con los datos citados, Facebook e Instagram absorbieron S/ 118,800, casi el 60% del presupuesto total. En YouTube la inversión llegó a S/ 59,700, mientras que S/ 6,500 se asignaron a motores de búsqueda para ampliar el alcance de la campaña.

Pronunciamiento

A través de un comunicado, el líder de APP confirmó que el Ministerio Público investiga el caso desde finales de mayo de 2025. “La licitación pública se ha desarrollado estrictamente de acuerdo con las normas vigentes, cumpliendo los procedimientos administrativos establecidos y bajo criterios de total transparencia”, afirmó en X, antes Twitter.

“El desarrollo de este plan corresponde a las gerencias regionales de Imagen, Administración y otras unidades orgánicas. Todos los contenidos publicitarios generados por el Gore La Libertad se reportaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), respetando la ley de Publicidad Estatal vigente en época electoral, que rige desde abril de 2025”, añadió.

También consideró que el reportaje genera “confusión en la opinión pública” y es “utilizado por sectores de la oposición política para desestabilizar una candidatura que cuenta con el respaldo ciudadano”.