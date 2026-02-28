Video muestra a supuestos militantes de APP entregando ragalos “por un voto” en SMP y Cieneguilla

La imagen muestra la entrega de presuntas dádivas con la marca de César Acuña en la parte trasera de una camioneta, mientras el candidato y su imagen promocional decoran vehículos durante su campaña presidencial.

En el marco de las elecciones generales del 12 de abril, la campaña presidencial de los candidatos a la presidencia, diputados y senadores se desarrolla en distintos puntos del país. Mientras algunos realizan mítines o distribuyen volantes, otros recurren a la entrega de dádivas para captar votos, como el caso de César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso (APP).

En los últimos días, circularon en redes sociales videos que muestran a simpatizantes del partido del exgobernador regional de La Libertad distribuyendo, aunque con un poco de cautela, tazas con su imagen y publicidad de campaña, una práctica prohibida que infringe la normativa electoral cuando se trata de objetos cuyo valor sea mayor a los 16.50 soles.

Uno de los videos fue registrado en el distrito limeño de Cieneguilla, donde un vecino de la zona indignado grabó el instante en que personas con indumentaria de APP llegaron a bordo de una camioneta Hilux a la asociaciación Nueva Gales e hicieronla entrega de calendarios y otros objetos, pero lo que llamó la atención fue cómo una mujer tomó varias tazas con rapidez y sumo cuidado, los guardó en una bolsa para luego entregarlos a los votantes.

La medida del aumento del sueldo mínimo que prometió Acuña no está en su plan de gobierno. No hay detalle de qué proceso tomará. - Crédito César Acuña

De acuerdo a información consultada en Sunarp, el vehículo de placa TEZ-921, que lleva el rostro de César Acuña Peralta, es de propiedad del mismo candidato de APP.

En el audio del registro, el hombre que graba señala indignado: “Mira cómo regala a la gente, está regalando leche. ¿Y quién lo recibe? La gente que no ama su patria recibe tarro de leche. Vienen a engañar a la gente. Qué poco vale su voto de estas personas”.

El partido Alianza Para el Progreso emitió un comunicado el 26 de febrero donde rechazaron las acusaciones por este video. Con dicho pronunciamiento, desmintieron las publicaciones sobre la entrega de litros de leche vinculada a su campaña y dijeron que sus militantes “solo entregan calendarios, tazas, polos y lapiceros, materiales aprobados por la ley electoral”. No obstante...

Alianza para el Progreso emite un comunicado desmintiendo categóricamente la entrega de dádivas como "litros de leche" y atribuye la campaña a intentos de desinformación contra César Acuña. (APP)

Una evidencia más clara

Una ciudadana registra en video una camioneta de la campaña de César Acuña cargada con cajas de leche, denunciando que se trata de una estrategia para comprar votos de personas con necesidades económicas | Video: Nadia de la Cruz.

Un segundo video fue difundido por una usuaria, quien afirmó que la grabación se realizó el 27 de febrero en la cuadra 14 de la avenida Perú, en el distrito limeño de San Martín de Porres. En las imágenes se observa una camioneta plateada con propaganda política. En este caso, la evidencia resulta más clara: personas vestidas con indumentaria de Alianza para el Progreso fueron registradas entregando el mismo producto, tarros de leche con publicidad política.

Según la consulta realizada por este medio, el vehículo es otro Toyota Hilux de placa BPM772 y corresponde a Erika Vasquez Meza. En las imágenes aparece otra camioneta blanca, que parece ser la que fue vista en Cieneguilla, de propiedad del mismo Acuña, pero no se logra visualizar la matrícula.

En la grabación del video, la usuaria menciona: “Acá vemos un carro de la familia Acuña, que se lanza para la presidencia, con un montón de gente que está dando, y miren qué está regalando: pura leche. Bastante leche está regalando, comprando los votos de la gente que no tiene posibilidades económicas”.

¿Qué dice la normativa electoral sobre la entrega de dádivas?

La regulación está contenida en la Ley N.º 28094 (Ley de Organizaciones Políticas), específicamente en el artículo 42, que establece una prohibición expresa durante el periodo electoral.

El artículo señala textualmente:

“Los candidatos en el marco de un proceso electoral están prohibidos de efectuar entrega o promesa de entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción, enseres del hogar u otros bienes, de manera directa, o a través de terceros por mandato del candidato y con recursos del candidato o de la organización política.”

La misma norma contempla excepciones limitadas, como la entrega de bienes para consumo inmediato en eventos proselitistas gratuitos o artículos publicitarios de propaganda electoral cuyo valor no exceda el límite fijado en relación con la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

El incumplimiento de esta disposición puede dar lugar a sanciones por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que incluyen multa e incluso la exclusión del candidato, dependiendo de la gravedad del caso.