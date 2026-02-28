Perú

César Acuña promete aumentar el sueldo mínimo a S/2.000, pero su plan de gobierno no lo incluye

A pesar de haberlo detallado en entrevista, en ninguna parte del plan de gobierno de Alianza Para el Progreso subido al portal del JNE se menciona

Tres candidatos presidenciales llevan consigo la propuesta del aumento del sueldo mínimo con monto exacto. Estos son Fiorella Mollineli (Fuerza y Libertad), Ronald Atencio (Venceremos) y César Acuña (Alianza Para el Progreso), con montos de S/1.469, S/1.330 (para que llegue a S/1.816) y S/2.000, respectivamente.

Pero el caso de Acuña es uno especial. Este político no propone que si es elegido automáticamente hará un aumento a S/2.000 a la remuneración mínima vital (RMV), sino que promete que al final de su gobierno el sueldo mínimo será de ese monto (casi el doble, del actual S/1.130).

No solo no ha detallado cuál sería el mecanismo que se usaría para esto, si sería coordinado dentro del Consejo Nacional de Trabajo, como ha venido siendo (con repetidos fracasos en el consenso) o si usará su potestad como Presidenta para validarlo, sino que esta propuesta no forma parte de su plan de gobierno, el que puede encontrarse en el portal oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este se puede revisar en este enlace.

Plan de Gobierno no menciona aumento a la RMV

El plan de gobierno, para el periodo 2026 – 2031, que lleva el subtítulo “Más inversión pprivada y más justicia social” de Alianza Para el Progreso no menciona por ningún lado alguna medida para aumentar el sueldo mínimo, tal como sí lo anunció Acuña en entrevisa con TV Perú.

Sueldo mínimo no menos de S/2.000 terminando la gestión ¿Sabe por qué? Porque el país va a crecer y tiene que funcionar el triángulo perfecto: Estado, empresario, trabajador”, indicó César Acuña en entrevista con TV Perú.

Como se sabe, los aumentos del sueldo mínimo de los últimos años, se han hecho por potestad del presidente (por ejemplo, con Pedro Castillo y Dina Boluarte). Pero justamente en el último se intentó lograr consenso del aumento en el Consejo Nacional de Trabajo, con gremios de trabajadores y empresarios, lo que no se logró.

Sin embargo, en este discusión también salió el tema pendiente de implementar el mecanismo pendiente por el cual el sueldo mínimo se ajuste cada año en base a los valores de inflación y otros indicadores, pero esto tampoco logró definirse.

Este es un mecanismo que otros partidos políticos sí están planeando definir, tal como sí lo detallan sus planes de gobierno. En el caso de Alianza Para el Progreso tampoco hay mención de esto.

¿Y los otros partidos?

Infobae Perú revisó los planes de gobiernos de los partidos que buscan ser el nuevo gobierno del Perú del 2026 al 2031. La metodología de búsqueda uso términos similares, como salario mínimo, sueldo mínimo y otras fórmulas.

¿Cuáles mencionan un aumento de la RMV? Esta es la lista:

  1. Somos Perú: No hay mención de aumento
  2. Renovación popular: No hay mención
  3. Alianza Para el Progreso: No hay mención
  4. Partido Morado: No hay mención
  5. Juntos Por el Perú: Menciona modificar el mecanismo de la RMV
  6. Fuerza Popular: No hay mención
  7. Avanza País: No hay mención
  8. Podemos Perú: No hay mención
  9. Fe en el Perú: No hay mención
  10. Partido Frente de la Esperanza: No hay mención
  11. Partido Demócrata Unido Perú: No hay mención
  12. Partido Demócrata Verde: No hay mención
  13. Primero La Gente: No hay mención
  14. Peru Moderno: No hay mención
  15. Peru Primero: No hay mención
  16. Salvemos al Peru: No hay mención. Pero señala que buscan “disminuir el subempleo en Lima Metropolitana y otras áreas urbanas mediante generación de empleo formal y promoción de salarios dignos”
  17. Partido Cívico Obras: No hay mención
  18. Partido Político Perú Acción: No hay mención
  19. Libertad Popular: No hay mención. Pero señala que “Perú tiene las piezas, pero no el ecosistema empresarial y territorial que las articule para generar empleo formal, exportaciones con mayor valor agregado y mejores salarios”
  20. Partido Político Sí Creo: No hay mención
  21. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE: No hay mención, porque presentan un plan detallado, solo un resumen; este menciona “fortalecer derechos laborales y reivindicaciones económicas de trabajadores estatales y privados”
  22. Partido País Para Todos: No hay mención
  23. Partido del Buen Gobierno: Solo menciona “establecer una RMV progresiva comenzando con los mayores de 85 años”
  24. Progresemos: No hay mención
  25. Ahora Nación: No hay mención
  26. Partido Político Integridad Democrática: No hay mención
  27. Alianza Unidad Nacional: Menciona modificar el mecanismo de la RMV
  28. Partido Democrático Federal: No subió plan de gobierno
  29. Un Camino Diferente: No hay mención
  30. Venceremos: Aumento de RMV de S/1.330 hacia S/1.816. Menciona modificar el mecanismo de la RMV
  31. Fuerza y Libertad: Aumento de la RMV en hasta 30% (S/1.469). Sugiere que se vería mecanismo para el aumento.
  32. Perú Libre: Solo señala que buscará incrementar de manera sostenida el número y la cobertura de convenios colectivos en el sector público y privado
  33. Partido Aprista Peruano: Plantea aumento pero sin monto exacto. Tambien modificaría el mecanismo del CNT para que se revise el monto bianualmente
  34. Partido Político Prin: No hay mención
  35. Partido Político Cooperación Popular: No menciona monto, pero se contempla subirlo a enero del 2027. No menciona el mecanismo del CNT.
  36. Partido Patriótico del Perú: No hay mención.

