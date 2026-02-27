“Ya conversaremos”: filtran chats de César Acuña a Hernando De Soto antes de frustrarse su designación como primer ministro

Según el semanario, personas cercanas a De Soto señalaron que el economista se mostró incómodo porque interpretó los mensajes como una posible presión para influir en la conformación del gabinete

El semanario de investigación Hildebrandt en sus trece difundió este viernes parte de los mensajes enviados por el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, al economista Hernando de Soto, después de enterarse de que había sido anunciado como primer ministro del Gobierno que encabeza el congresista José Balcázar, una opción que finalmente fue descartada.

En un chat del sábado 21 de febrero, Acuña le escribió: “Buenos días, mi querido amigo”, pero De Soto no respondió. Personas cercanas a las conversaciones señalaron que el economista se mostró incómodo porque, horas antes, el aspirante presidencial había publicado un comunicado en el que exhortó a mantener en sus cargos a los ministros de Economía, Producción, Comercio Exterior y Relaciones Exteriores.

Según el semanario, al economista le advirtieron que Acuña podía ejercer presión dentro del Ejecutivo y que debía procurar que sus allegados no conservaran posiciones clave en el gabinete.

El líder de APP lo llamó de nuevo el domingo 22, sin obtener respuesta. Más tarde insistió por WhatsApp: “Te estaba llamando para agradecerte por haber aceptado ser el primer ministro. Con esto demuestras cuánto te interesa nuestro país. Todo mi apoyo. Un abrazo. Ya hablaremos”.

De Soto afirmó que, al recibir la propuesta de Balcázar, dejó claro que no sería “pantalla de nadie” y exigió discreción para elegir a sus ministros. Sin embargo, la designación inesperada de Denisse Miralles como jefa de Gabinete frustró la juramentación prevista

Días más tarde, De Soto declaró públicamente que esas llamadas y mensajes formaron parte de una presión temprana para influir en la conformación del gabinete. Acuña rechazó esa versión y afirmó que solo buscaba saludarlo.

Entre el sábado 21 y el lunes 23, el economista empezó a conformar el equipo que asumiría como gabinete. Según su testimonio, cuando Balcázar le ofreció el cargo, dejó claro que no aceptaría ser “pantalla de nadie” y exigió discreción para elegir a sus ministros, un pedido que el mandatario aceptó.

Sin embargo, el mismo día en que estaba programada la juramentación, Denisse Miralles, quien se desempeñaba como ministra de Economía y Finanzas, asumió de manera inesperada el cargo de jefa de Gabinete.

Fue asesor durante el gobierno de Alberto Fujimori, candidato presidencial en 2021 por Avanza País (quedó cuarto), y recientemente fue mencionado en los archivos vinculados a Jeffrey Epstein

Perfil

De Soto fue asesor durante la primera etapa de la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), tras la derrota electoral de Mario Vargas Llosa, y también trabajó con dictadores africanos, incluido el libio Muamar El Gadafi.

En 2021, lanzó su candidatura a la Presidencia por el partido Avanza País, obteniendo el cuarto lugar. Para este año también planeaba postular, pero se retiró por discrepancias con la formación Progresemos.

Recientemente, también sonó su nombre al aparecer citado en los archivos de Jeffrey Epstein, donde un contacto oculto del estadounidense le indicaba en 2010 que se había reunido con él, “supuestamente uno de los economistas vivos más grandes”, pero que le había parecido “decepcionante” y que además le había pedido salir, lo que le resultó “asqueroso”.