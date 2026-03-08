Rímac: Colapsa histórico Mirador del Marqués de Montesclaros

Video capta momento de la caída del mirador que no dejó heridos- Canal N

La mañana del sábado 7 de marzo, la tranquilidad del distrito del Rímac se vio interrumpida por un estruendo que sacudió la cuadra 2 del jirón Casma.

Vecinos y transeúntes presenciaron el colapso de la cúpula del Mirador del Marqués de Montesclaros, también conocido como el ‘Mirador del Baratillo’, una estructura que se erige desde el siglo XVII y forma parte del patrimonio arquitectónico de Lima Metropolitana.

Según lo apreciado en imágenes captadas por los testigos, el derrumbe generó una nube de polvo y escombros que se precipitó sobre viviendas colindantes, sin dejar víctimas ni heridos. El desplome de la cúpula encendió la alarma por el estado crítico de numerosos inmuebles históricos en la zona.

Vecinos afectados

Testimonios recogidos por RPP reflejaron la preocupación de quienes residen cerca del Mirador del Marqués de Montesclaros. Uno de los vecinos relató que tras el primer estruendo, una familia logró evacuar la vivienda afectada antes de que una segunda sección de la estructura se viniera abajo.

“Cayó tierra, polvo, todo lo que eran los adobes, la madera. Está bien peligroso, esto está bien feo, y se va a seguir cayendo”, expresó un residente. Otro vecino comentó que el acceso al mirador se había bloqueado desde hace años, mientras las vigas y cañas de la construcción quedaban expuestas y en riesgo de desplome.

La casona en la que se encontraba el mirador alberga a cerca de cuarenta familias, según informó Canal N. La caída de la cúpula provocó temor entre los habitantes, quienes temen que el colapso continúe hasta afectar toda la edificación.

El personal de la Municipalidad del Rímac, representantes del Ministerio de Cultura (Mincul)y efectivos de Defensa Civil acudieron al lugar para realizar inspecciones y evaluar los daños.

Colapsa histórico Mirador del Marqués de Montesclaros.

Patrimonio en riesgo

El accidente no solo puso en jaque la seguridad de las familias, sino que reavivó la discusión sobre el deterioro del patrimonio arquitectónico en el Rímac.

Según declaraciones del alcalde del distrito, Néstor de la Rosa Villegas, la situación refleja un patrón de abandono y falta de mantenimiento en las casonas históricas.

“Estamos hablando de una construcción con más de 250 años de historia que hoy se viene abajo sin que haya ocurrido un sismo o lluvias. Esto evidencia el nivel de abandono y la falta de mantenimiento que afecta a muchas viviendas históricas del Rímac”, afirmó el alcalde.

La autoridad edil recordó que días antes se había registrado un incidente similar en la iglesia San Lázaro, donde parte del techo colapsó. Según las inspecciones realizadas por el Mincul e Indeci, el inmueble presenta un alto riesgo estructural, lo que llevó a disponer una demolición parcial para evitar un desplome mayor y proteger a los residentes.

El alcalde advirtió que en el Centro Histórico del Rímac existen más de 4.700 viviendas en condición inhabitable, donde residen más de 30.000 personas. Muchas de estas familias han ocupado los inmuebles durante décadas, expuestas a condiciones de alto riesgo.

“Para empezar a intervenir de manera seria el Centro Histórico del Rímac se necesitan alrededor de 250 millones de soles”, precisó De la Rosa, quien reiteró el pedido al Gobierno Central para impulsar una intervención que recupere el patrimonio y brinde soluciones habitacionales seguras.