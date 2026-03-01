Más de un año sin abrir y sin horizonte de reapertura: el museo más grande del Perú sigue inoperativo pese a inversión de S/ 500 millones

Pese a haber sido inaugurado en julio de 2021 por Francisco Sagasti, el museo nunca consolidó su exposición permanente de arte precolombino. TikTok: periodismoderesumen

El edificio se levanta en el kilómetro 31 de la Antigua Panamericana Sur, en Lurín. Su volumen domina el paisaje cercano al santuario de Pachacámac y ocupa casi setenta mil metros cuadrados distribuidos en siete niveles, tres de ellos subterráneos. Fue concebido como el gran espacio de la memoria precolombina del país. Hoy permanece cerrado.

Desde el 14 de diciembre de 2024 no recibe visitantes. Un comunicado difundido en sus redes sociales informó que el viernes 13 de diciembre fue el último día de atención al público. Así, el recinto más ambicioso del sector Cultura cumple más de un año sin abrir sus puertas, pese a que su construcción demandó cerca de quinientos millones de soles y a que su inauguración se realizó el 24 de julio de 2021, en el marco del Bicentenario.

Comunicado del MINCUl en el 2024

Durante su breve etapa operativa funcionó con exposiciones temporales. La gran muestra permanente de arte precolombino nunca estuvo lista. El proyecto que buscaba reorganizar y poner en valor el patrimonio nacional atraviesa ahora cuestionamientos por fallas técnicas y por limitaciones de acceso que impiden su funcionamiento regular.

Fallas estructurales y sistemas incompletos

Las deficiencias no provienen de rumores. El propio exministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, expuso los problemas en una entrevista a Willax Televisión. Según indicó, el techo no filtra el agua de forma adecuada, el sistema de bombeo para la napa freática no existe y el sistema de frío, esencial para la conservación de piezas arqueológicas, no opera de manera correcta.

A ello se suma un obstáculo básico: el ingreso. “Si el MUNA estuviera en perfecto estado, tampoco lo podríamos visitar porque no hay una vía de acceso. No hay cómo”, afirmó el exministro. La frase resume una paradoja: aun con las salas listas, el público no podría llegar con seguridad.

El sistema de climatización resulta clave en un museo dedicado a bienes precolombinos. Las variaciones de temperatura y humedad comprometen textiles, cerámicas y piezas orgánicas. Sin un control estable, la exhibición permanente pierde viabilidad.

El recinto cuenta con bibliotecas, auditorio, archivos, talleres y laboratorios de investigación. Sin embargo, esas instalaciones no operan a plena capacidad mientras el edificio permanece cerrado. El problema no radica en la falta de espacio, sino en la imposibilidad de garantizar condiciones técnicas y logísticas para su uso continuo.

El edificio de casi 70 mil metros cuadrados, ubicado en Lurín, permanece sin visitantes desde diciembre de 2024 por fallas técnicas y problemas de acceso vial. Facebook: Museo Nacional del Perú

Un proyecto con raíces en la Independencia

La idea de un museo nacional no nació en el siglo XXI. En 1822, José de San Martín propuso la creación de un museo, una biblioteca y un archivo nacional en plena guerra de independencia. El anhelo permaneció como referencia histórica durante décadas.

El proyecto del actual Museo Nacional del Perú surgió como parte de un plan de remodelación del antiguo Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y como una estrategia para reorganizar colecciones que excedían sus depósitos. La entonces ministra de Cultura, Diana Álvarez-Calderón Gallo, impulsó la iniciativa durante el gobierno de Ollanta Humala.

En un inicio se evaluó la construcción de un gran museo en la Amazonía. Finalmente se optó por la zona sur de Lima, cerca del Santuario de Pachacámac, en un área con disponibilidad de terreno. En 2014 el Ministerio de Cultura lanzó el concurso de ideas arquitectónicas y en 2016 comenzó la construcción.

El 29 de diciembre de 2020, mediante el Decreto Supremo Nº 018-2020-MC, el entonces presidente Francisco Sagasti formalizó la creación del Museo Nacional del Perú. La inauguración oficial ocurrió meses después, en julio de 2021.

El MUNA definió como misión “ser un espacio de diálogo y encuentro a través de la protección y valoración de la diversidad cultural”, con énfasis en las relaciones entre distintos grupos a lo largo de la historia. También proyectó convertirse en entidad rectora y articuladora de los museos del país. Ese diseño institucional contrasta con su situación actual.

Acceso limitado y planificación urbana

El Museo Nacional del Perú (MUNA) está cerrado desde el 14 de diciembre de 2024. Facebook: Museo Nacional del Perú

El edificio se ubica en Lurín, en un tramo de la Antigua Panamericana Sur. No cuenta con un acceso peatonal seguro ni con infraestructura vial suficiente para grandes flujos de visitantes. Tampoco se contempló una estación del futuro metro subterráneo que conecte directamente con el museo.

En otras ciudades, los grandes museos integran su planificación a sistemas de transporte masivo. En este caso, el visitante depende de vehículos particulares o de rutas que no llegan hasta la puerta del recinto. El ministro fue directo al describir el escenario: “No hay cómo”.

La falta de conectividad afecta tanto a escolares como a investigadores y turistas. Sin vías adecuadas, el museo queda aislado. La inversión millonaria no se traduce en circulación constante de público ni en dinamización cultural de la zona.

Inversión y debate público

Su construcción costó aproximadamente 500 millones de soles. Facebok: Museo Nacional del Perú

El Museo Nacional del Perú representa una de las obras culturales más costosas del Estado en los últimos años. Su construcción demandó alrededor de quinientos millones de soles. Pese a ello, funcionó menos de tres años hasta fines de 2024 y nunca consolidó su exposición permanente de arte precolombino.

El debate público gira en torno a la supervisión de la obra y a la continuidad de la política cultural. El propio exministro reconoció que los problemas estructurales requieren atención prioritaria. Las declaraciones oficiales evidencian que la reapertura depende de correcciones técnicas y de soluciones de acceso.

El contraste resulta evidente: un edificio de gran escala, concebido para custodiar piezas que narran miles de años de historia, permanece cerrado mientras se revisan sistemas básicos. La misión institucional apunta a articular memoria, investigación y difusión. La realidad impone resolver filtraciones, bombeo de agua subterránea y climatización.

A más de un año del cierre, el MUNA se mantiene como un proyecto inconcluso en términos operativos. ¿Un elefante blanco? Su estructura permanece en pie en Lurín, a pocos kilómetros de Pachacámac. Las salas esperan visitantes que no llegan. Las colecciones aguardan condiciones estables para exhibirse. El calendario avanza mientras el museo más grande del país continúa sin público.