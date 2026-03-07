Relámpagos y lluvias continuarán en Lima por inestabilidad atmosférica, informa Senamhi

La nubosidad matutina, frecuente en Lima, es consecuencia de la interacción entre el mar frío y la humedad ambiental, lo que genera niebla en las primeras horas del día, aunque tiende a disiparse rápidamente con el avance de la mañana (Créditos: TVPerú).

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó la presencia de relámpagos y descargas eléctricas en sectores de Lima Este, particularmente en Chosica y Chaclacayo, durante la tarde y noche del día anterior.

De acuerdo con el especialista Erick Rojas, estos fenómenos fueron reportados por habitantes de la zona y estuvieron acompañados por lluvias de ligera intensidad, un hecho poco frecuente en la capital, pero esperable en la actual temporada estival.

Según explicó el experto a TVPerú, la situación responde a la “atmósfera inestable” típica de los meses de verano, lo que propicia la formación de precipitaciones y tormentas eléctricas en la cuenca media y alta de la sierra de Lima.

Estos eventos, detalló el meteorólogo, pueden desplazarse hacia el litoral en horas vespertinas y nocturnas. “Aún estamos en la temporada de lluvias, y estas precipitaciones se generan en la sierra de Lima, desplazándose en la tarde o noche hacia la costa. Es por eso que podemos percibir estos episodios”, indicó el representante del Senamhi.

El Senamhi recomendó a la ciudadanía evitar el uso de objetos metálicos y artefactos eléctricos durante las tormentas, ya que pueden atraer descargas, y mantenerse atentos a los avisos oficiales - Créditos: Ricardo Mechan/@Agencia_Andina.

Para los días siguientes, el pronóstico advierte que se mantendrán las condiciones para nuevas lluvias en Lima Este y Norte. Se prevé que las temperaturas máximas en distritos como La Molina, Ate, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra y Carabayllo alcancen entre 32 y 33 °C.

Rojas precisó que “estos valores se darán principalmente en zonas que suelen despejarse más rápido y tienen mayor cantidad de horas de brillo solar”, lo que incrementa la temperatura diurna. Para áreas céntricas y costeras, como San Miguel, Miraflores y San Isidro, los valores oscilarán en torno a los 28 °C.

La sensación térmica en Lima Metropolitana podría situarse entre 35 y 36 °C, consecuencia directa de la humedad y la radiación solar acumulada. “Cuando la estación meteorológica marca 32 grados, la sensación térmica suele ser de 34 a 35”, detalló. Este fenómeno, enfatizó Rojas, es propio de la dinámica atmosférica del verano, que combina incrementos de temperatura con nubosidad y episodios de precipitaciones.

Las lluvias que se registran en Lima durante esta temporada son consecuencia del traslado de precipitaciones generadas en la sierra hacia la costa - Créditos: Andina.

Pronóstico para la capital y recomendaciones

El Senamhi prevé que estas lluvias y relámpagos continúen durante las próximas jornadas, sobre todo en horas de la tarde, noche y madrugada.

El meteorólogo precisó que la nubosidad matutina que suele observarse en la capital responde a la interacción entre el mar frío y la humedad ambiental, lo que genera niebla en las primeras horas del día, pero esta suele disiparse rápidamente.

Frente a la continuidad de estos episodios, la entidad recomendó a la población tomar precauciones. “Es necesario evitar el uso de objetos metálicos y artefactos eléctricos, porque pueden atraer las descargas”, advirtió Rojas.

Funciones del Senamhi

Monitorear y pronosticar el estado del tiempo y el clima en todo el territorio nacional.

Emitir avisos y alertas meteorológicas para prevenir riesgos ante eventos extremos como lluvias intensas, olas de calor, heladas o sequías.

Supervisar y analizar la calidad del agua y la atmósfera mediante redes de observación hidrológica y meteorológica.

Generar información científica sobre variabilidad climática y cambio climático para la toma de decisiones sectoriales.

Brindar asesoría técnica y datos especializados a entidades públicas, privadas y a la población.

Promover la educación y la cultura en gestión de riesgos climáticos.