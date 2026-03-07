Relámpagos y lluvias continuarán en Lima por inestabilidad atmosférica, informa Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó la presencia de relámpagos y descargas eléctricas en sectores de Lima Este, particularmente en Chosica y Chaclacayo, durante la tarde y noche del día anterior.
De acuerdo con el especialista Erick Rojas, estos fenómenos fueron reportados por habitantes de la zona y estuvieron acompañados por lluvias de ligera intensidad, un hecho poco frecuente en la capital, pero esperable en la actual temporada estival.
Según explicó el experto a TVPerú, la situación responde a la “atmósfera inestable” típica de los meses de verano, lo que propicia la formación de precipitaciones y tormentas eléctricas en la cuenca media y alta de la sierra de Lima.
Estos eventos, detalló el meteorólogo, pueden desplazarse hacia el litoral en horas vespertinas y nocturnas. “Aún estamos en la temporada de lluvias, y estas precipitaciones se generan en la sierra de Lima, desplazándose en la tarde o noche hacia la costa. Es por eso que podemos percibir estos episodios”, indicó el representante del Senamhi.
Para los días siguientes, el pronóstico advierte que se mantendrán las condiciones para nuevas lluvias en Lima Este y Norte. Se prevé que las temperaturas máximas en distritos como La Molina, Ate, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra y Carabayllo alcancen entre 32 y 33 °C.
Rojas precisó que “estos valores se darán principalmente en zonas que suelen despejarse más rápido y tienen mayor cantidad de horas de brillo solar”, lo que incrementa la temperatura diurna. Para áreas céntricas y costeras, como San Miguel, Miraflores y San Isidro, los valores oscilarán en torno a los 28 °C.
La sensación térmica en Lima Metropolitana podría situarse entre 35 y 36 °C, consecuencia directa de la humedad y la radiación solar acumulada. “Cuando la estación meteorológica marca 32 grados, la sensación térmica suele ser de 34 a 35”, detalló. Este fenómeno, enfatizó Rojas, es propio de la dinámica atmosférica del verano, que combina incrementos de temperatura con nubosidad y episodios de precipitaciones.
Pronóstico para la capital y recomendaciones
El Senamhi prevé que estas lluvias y relámpagos continúen durante las próximas jornadas, sobre todo en horas de la tarde, noche y madrugada.
El meteorólogo precisó que la nubosidad matutina que suele observarse en la capital responde a la interacción entre el mar frío y la humedad ambiental, lo que genera niebla en las primeras horas del día, pero esta suele disiparse rápidamente.
Frente a la continuidad de estos episodios, la entidad recomendó a la población tomar precauciones. “Es necesario evitar el uso de objetos metálicos y artefactos eléctricos, porque pueden atraer las descargas”, advirtió Rojas.
Funciones del Senamhi
- Monitorear y pronosticar el estado del tiempo y el clima en todo el territorio nacional.
- Emitir avisos y alertas meteorológicas para prevenir riesgos ante eventos extremos como lluvias intensas, olas de calor, heladas o sequías.
- Supervisar y analizar la calidad del agua y la atmósfera mediante redes de observación hidrológica y meteorológica.
- Generar información científica sobre variabilidad climática y cambio climático para la toma de decisiones sectoriales.
- Brindar asesoría técnica y datos especializados a entidades públicas, privadas y a la población.
- Promover la educación y la cultura en gestión de riesgos climáticos.