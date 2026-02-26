Perú

Así avanza la construcción del primer centro comercial del Rímac: se estima inauguración para mediados del 2026

El proyecto Lomas Plaza, impulsado por Besco con una inversión de S/ 80 millones, avanza en su etapa constructiva con más de 3.000 m² de área comercial y marcas ancla ya confirmadas en una zona residencial en expansión del distrito

Guardar
La iniciativa, llamada Lomas Plaza
La iniciativa, llamada Lomas Plaza y liderada por la inmobiliaria Besco, constituye un avance significativo dentro del proceso de renovación y modernización urbana del distrito. Foto: BM Consultores Inmobiliarios

El sector retail en el Perú mantiene una trayectoria de crecimiento con iniciativas que buscan ampliar la oferta comercial hacia distritos que tradicionalmente no contaban con grandes complejos. En ese contexto, el Rímac se prepara para recibir su primer centro comercial de envergadura, una apuesta que apunta a dinamizar la actividad económica local.

El proyecto, denominado Lomas Plaza y desarrollado por la inmobiliaria Besco, representa un paso relevante en la transformación urbana del distrito. Con una propuesta enfocada en el formato de conveniencia, la iniciativa busca atender la demanda de una zona predominantemente residencial que ha experimentado un importante desarrollo inmobiliario en los últimos años.

Inversión y características del proyecto

Lomas Plaza implica un desembolso aproximado de S/ 80 millones y contempla más de 3.000 m² de área arrendable. El diseño responde al concepto de strip center, orientado a compras ágiles y servicios de uso frecuente, con locales dispuestos para facilitar el acceso directo de los visitantes.

La construcción comenzó oficialmente el 12 de noviembre de 2024 y actualmente presenta avances notorios en su estructura. Las labores en curso evidencian progreso tanto en la edificación principal como en los espacios destinados al componente comercial, lo que sitúa al proyecto en una etapa decisiva de ejecución.

El desarrollo de Lomas Plaza
El desarrollo de Lomas Plaza demanda una inversión cercana a S/ 80 millones y proyecta habilitar más de 3.000 m² destinados al arrendamiento comercial. Foto: difusión

Ubicación estratégica y entorno residencial

El complejo se levanta en una zona cercana al ex Polígono de tiro del Cuartel Hoyos Rubios, así como a los condominios Altos y Lomas del Rímac. Esta ubicación le otorga una base potencial de clientes conformada por familias que residen en desarrollos habitacionales consolidados y en expansión.

El área circundante muestra nuevos proyectos inmobiliarios, lo que refuerza las perspectivas de crecimiento comercial. A ello se suma la conectividad vial del sector, un factor que facilitará el acceso desde distintos puntos del distrito y contribuirá a su posicionamiento como nuevo punto de referencia local.

Marcas ancla y oferta comercial

En cuanto a su propuesta comercial, el supermercado Metro, del grupo Cencosud, será la tienda ancla del proyecto. Su presencia garantizará flujo constante de público y un posicionamiento inmediato dentro del mercado distrital.

También está confirmada la llegada de la cadena de gimnasios Smart Fit, de origen brasileño, lo que refuerza el enfoque hacia servicios de uso cotidiano. Además, se encuentran en negociaciones una cadena de pollerías, una empresa del rubro farmacéutico y otros tres operadores, con el objetivo de diversificar la oferta entre gastronomía, salud y servicios y alcanzar un alto nivel de ocupación antes de la apertura.

En los alrededores se desarrollan
En los alrededores se desarrollan nuevas iniciativas residenciales, un factor que fortalece las expectativas de expansión para la actividad comercial en la zona. Foto: BM Consultores Inmobiliarios

Apertura prevista y modelo de gestión

La inauguración de Lomas Plaza está proyectada para mediados de 2026. Durante este año, la obra continuará avanzando hasta completar las etapas constructivas necesarias para su puesta en marcha.

Besco no solo lidera el desarrollo del activo, sino que también asumirá inicialmente su operación antes de evaluar una eventual venta. Este esquema le permitirá potenciar su valor en el mercado inmobiliario comercial y fortalecer su presencia en el segmento retail. El formato strip center, por su parte, responde a una tendencia que prioriza accesibilidad, estacionamiento cercano y compras rápidas, especialmente en distritos con menor presencia de grandes malls tradicionales.

Espacios del antiguo Jorge Chávez podrían convertirse en mall

Lima Airport Partners, concesionaria del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, presentó en conferencia de prensa las proyecciones económicas que tendría el ecosistema del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con miras al 2030.

Durante la exposición también se precisó el destino de la antigua terminal aérea de Lima, que durante años fue el principal punto de embarque y llegada para millones de viajeros antes de la mudanza a la nueva infraestructura.

Según lo anunciado, ese espacio será reconvertido en el primer terminal FBO de la capital, orientado a la aviación ejecutiva y corporativa —FBO corresponde a “fixed base operator”, es decir, una base de operaciones especializada—. Además, de acuerdo con Paola Loayza, gerente de Real Estate y Cargo de LAP, se evalúan cuatro alternativas adicionales para el recinto: la implementación de un centro comercial, un centro de convenciones, un complejo logístico y de almacenes o un centro de mantenimiento.

Temas Relacionados

centros comercialesRímacmallsperu-economia

Más Noticias

Youna se despide de su hija con Samahara Lobatón y la pequeña conmueve con promesa: “Vengo para tu cumpleaños”

Durante la despedida a su padre en Estados Unidos, Xianna conmovió a todos al asegurarle entre abrazos que volvería a estar con él para celebrar su próximo cumpleaños, despertando ternura en medio de su lucha contra el cáncer

Youna se despide de su

Exabogado de Adrián Villar asegura que pasó dosaje etílico: “Aceptamos responsabilidad de fuga, no hubo mentira”

El exabogado afirmó que la detención preliminar de Villar no correspondía, pese a que el joven reconoció haber conducido el vehículo involucrado en el accidente

Exabogado de Adrián Villar asegura

Alvina Ruiz pide disculpas por su silencio sobre el caso Lizeth Marzano y su excompañera Marisel Linares: “No he hablado con ella”

La presentadora de Willax TV finalmente se pronunció sobre la tragedia que involucra a su excompañera y expresó su solidaridad con la familia de la deportista, admitiendo la importancia de actuar con transparencia y empatía

Alvina Ruiz pide disculpas por

Valentino Palacios llega a un acuerdo con Zamira Grados, joven agredida en Ventanilla: “Hemos solucionado este inconveniente”

El tiktoker y la joven anunciaron que han llegado a un acuerdo y solucionaron el conflicto derivado de la pelea en Ventanilla.

Valentino Palacios llega a un

Exportaciones peruanas a México superaron los USD 1.000 millones y rompieron récord en 2025

El dinamismo estuvo respaldado por el repunte de los precios internacionales y un cierre de año excepcional en diciembre, mientras el sector plantea el reto de diversificar la oferta para sostener el crecimiento en los próximos años

Exportaciones peruanas a México superaron
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza: “Tendría que hacerse

Delia Espinoza: “Tendría que hacerse una nueva Constitución (...); la del 93 tuvo un espíritu, pero el Congreso la desarticuló”

Alfonso López Chau habría dado información falsa en su hoja de vida

Keiko Fujimori casi sufre accidente: escenario estuvo a punto de caer cuando iba a dar mensaje en comunidad de Pampa Michi

“Ya conversaremos”: filtran chats de César Acuña a Hernando De Soto antes de frustrarse su designación como primer ministro

Ministerio Público podría quedar inoperativo por falta de presupuesto: advierten despidos y falta de pago de sueldos

ENTRETENIMIENTO

Youna se despide de su

Youna se despide de su hija con Samahara Lobatón y la pequeña conmueve con promesa: “Vengo para tu cumpleaños”

Alvina Ruiz pide disculpas por su silencio sobre el caso Lizeth Marzano y su excompañera Marisel Linares: “No he hablado con ella”

Valentino Palacios llega a un acuerdo con Zamira Grados, joven agredida en Ventanilla: “Hemos solucionado este inconveniente”

Armonía 10, Hermanos Yaipén y ‘El Lobo’ y la Sociedad Privada encabezan festival ‘Te Pone Cumbia’

Exsocia de Francesca Montenegro aclara: “No es dueña” del emprendimiento tras polémica por el caso Lizeth Marzano

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura

Melgar volvió a sufrir remontada: Los Chankas ganaron con doblete de Abdiel Ayarza y son líderes de la Liga 1 2026

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos

Arturo Vidal y Jefferson Farfán protagonizaron divertido momento al recordar a los ‘4 fantásticos’ de Perú: “No ganamos nada”

Ignacio Buse debutará como primera siembra en la clasificación de Indian Wells, su estreno en un ATP Masters 1000