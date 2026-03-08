¿Qué es y qué no es un transgénico? Perú aprueba ordenamiento que podría cambiar el destino de los OVM hasta 2035

El Ministerio del Ambiente de Perú aprobó lineamientos técnicos para identificar organismos vivos modificados bajo la moratoria vigente hasta 2035. (Foto: Pixabay)

El Ministerio del Ambiente (Minam) de Perú aprobó los lineamientos para determinar la condición de organismos vivos modificados (OVM) desarrollados mediante nuevas herramientas biotecnológicas, según la Resolución Ministerial Nº D000068-2026-MINAM-DM publicada en el diario oficial El Peruano.

Esta resolución establece los criterios técnicos y científicos que se aplicarán para identificar productos u organismos sujetos a la Ley N° 29811 y su ampliación, la Ley N° 31111, que extienden la moratoria al ingreso y producción de OVM en el país hasta el 31 de diciembre de 2035.

Transgénicos: Minam fija criterios para organismos vivos modificados en Perú

La medida, firmada por la ministra Nelly Paredes del Castillo, responde a la necesidad de adaptar la normativa a los avances recientes en biotecnología. Según el Minam, el objetivo es asegurar la protección de la diversidad biológica y el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado peruano, como el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología, ratificado por Perú en 2004.

De acuerdo con la publicación en El Peruano, los nuevos lineamientos establecen el procedimiento para evaluar si un producto u organismo desarrollado con técnicas biotecnológicas modernas, como la edición genética, debe considerarse OVM bajo el marco legal vigente.

Este proceso debe realizarse a partir de criterios técnicos y científicos definidos por el Minam, en coordinación con la Dirección General de Diversidad Biológica y otros órganos competentes.

La nueva resolución exige evaluar científicamente los organismos obtenidos por edición genética antes de autorizar su ingreso o producción en Perú. REUTERS/Agustin Marcarian

Resolución establece cómo identificar productos sujetos a la moratoria hasta 2035

El Minam detalló que la aprobación de estos lineamientos surge tras recibir y analizar aportes y comentarios de entidades técnicas, sectores involucrados y ciudadanos, en cumplimiento de los procedimientos de transparencia y participación pública previstos por la legislación ambiental.

La resolución cita informes técnicos y jurídicos de la Dirección General de Diversidad Biológica, la Dirección de Recursos Genéticos y Bioseguridad y la Oficina General de Asesoría Jurídica, que respaldan la pertinencia de la medida.

La normativa se enmarca en la moratoria al ingreso y producción de OVM, vigente en Perú desde la promulgación de la Ley N° 29811 y extendida hasta 2035 por la Ley N° 31111. Esta moratoria prohíbe el ingreso y la producción de organismos vivos modificados con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, que puedan liberarse en el ambiente nacional.

La Ley N° 29811 y su extensión hasta 2035 prohíben el ingreso y producción de organismos vivos modificados, incluidos los generados con biotecnología de última generación.

El procedimiento incluye evaluación de organismos creados con edición genética

El Minam enfatizó que su función como autoridad nacional competente incluye proponer y aprobar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la moratoria y la protección de la diversidad biológica. Los lineamientos recién aprobados serán publicados en la sede digital del ministerio, junto con la resolución, para facilitar el acceso de los ciudadanos y entidades interesadas.

La ministra Nelly Paredes del Castillo firmó la resolución, que fue visada por el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, la Dirección General de Diversidad Biológica, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina General de Asesoría Jurídica. La publicación de los lineamientos busca dotar de mayor certeza jurídica y técnica a la evaluación de los OVM en el país.