Magaly Medina revela que Vanessa Pumarica, examiga de Pamela Franco, realizó contratos millonarios con la Municipalidad de Bellavista

Magaly Medina revela el inesperado éxito empresarial de Vanessa Pumarica, la ex mejor amiga y cómplice de Pamela Franco. Descubre cómo su empresa ha ganado casi 700 mil soles en contratos con la Municipalidad de Bellavista, vendiendo desde bolsas de plástico hasta hilo para motoguadañas. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Magaly Medina ha vuelto a sacudir el mundo del espectáculo con una investigación que pone bajo la lupa a Vanessa Pumarica, conocida por ser la exmejor amiga y confidente de Pamela Franco, hoy protagonista de una polémica por contratos con el Estado.

Según un informe difundido en ‘Magaly TV La Firme’, la empresaria y testigo del romance clandestino entre Pamela Franco y Christian Cueva ha logrado facturar cerca de S/700 000 en apenas tres años, a través de su empresa Valkyria Consultoría y Servicios Generales, convirtiéndose en una de las proveedoras recurrentes de la Municipalidad de Bellavista.

La relación entre la farándula y la política local vuelve a estar en el centro del debate. El equipo de la ‘Urraca’ descubrió que la compañía de Pumarica, constituida en diciembre de 2021, comenzó a vender bienes y servicios a la comuna chalaca en mayo de 2023.

Entre los productos y servicios vendidos figuran artículos tan diversos como bolsas de polietileno, papel kraft, cascos de protección, insumos para mantenimiento de áreas verdes, tachos de basura, escobas y servicios de espectáculos artísticos, alquiler de toldos y sillas. La empresa, que no cuenta con redes sociales ni mayor presencia digital, ha encontrado en la municipalidad liderada por el alcalde Alex Callán a su principal —y casi único— cliente.

Durante el programa, Magaly Medina cuestionó el mecanismo por el cual la empresa de Pumarica logró convertirse en proveedora habitual del municipio. “Ella dice que no tiene redes sociales. ¿Cómo la contactan? Dice que le llega por mails. O sea, la buscan”, señaló con incredulidad, apuntando a la cercanía de la empresaria con Christian Sterling, jefe de la Oficina General de Administración de la municipalidad, quien figura como su amigo en redes sociales.

Una investigación de Magaly TV La Firme revela cómo Vanessa Pumarica, exmejor amiga de Pamela Franco, ha ganado casi 700 mil soles en contratos con la Municipalidad de Bellavista. En el reportaje, Pumarica defiende sus negocios mientras se cuestiona su amistad con un alto funcionario de dicha entidad. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Contratos millonarios y dudas sobre la transparencia

Según el informe, la empresa de Vanessa Pumarica facturó S/151 000 en 2023, S/254 000 en 2024 y S/246 000 en 2025. Entre los contratos más llamativos figura la venta de bolsas de polietileno por más de S/74 000 en un solo mes, así como servicios artísticos y alquiler de toldos y sillas por S/84 000 en apenas cinco días.

“¿Qué harán con tantas bolsas en la municipalidad de Bellavista?”, ironizó Medina en su programa, mientras el reportero detallaba la lista de adquisiciones y los montos de cada orden de servicio. El equipo de investigación de ‘Magaly TV, la Firme’ también resaltó la naturaleza multifacética de la empresa, que figura en SUNAT como dedicada a la venta al por mayor no especializada, construcción de edificios y actividades recreativas, artísticas y de entretenimiento.

“Si no le sale la platita por un lado, le sale por el otro”, comentó la conductora, sugiriendo que la empresa estaría diseñada para adaptarse a cualquier requerimiento del municipio. Al ser contactada por el programa, Vanessa Pumarica defendió la legalidad de sus operaciones y negó que su amistad con funcionarios de la municipalidad haya influido en la obtención de los contratos.

“Yo no vivo del espectáculo, yo tengo años haciendo eso. No, él no tiene nada que ver. Yo he hecho servicios y ventas. Yo vendo barato y tengo calidad en mis productos. Generalmente me compran. Yo traigo productos con las especificaciones técnicas que me piden”, declaró la empresaria, asegurando que su principal canal de contacto con los clientes es el correo electrónico y que no necesita redes sociales para conseguir pedidos.

Vanessa Pumarica, ex amiga de Pamela Franco, logró contratos por casi S/700 mil con la Municipalidad de Bellavista tras fundar su empresa en 2021. (Capturas de video)

Pumarica también reconoció que hasta el momento no ha trabajado con otros distritos, salvo una experiencia previa en Chimbote. “No he trabajado todavía en otros distritos, pero en Chimbote sí lo he hecho. Trato de hacer mis trabajos acá o allá”, explicó.

El trasfondo mediático y una polémica amistad

El nombre de Vanessa Pumarica no es ajeno al mundo del espectáculo. Su amistad con Pamela Franco la llevó a ser testigo privilegiada del romance clandestino de la cantante con Christian Cueva, episodios que generaron titulares y controversias en la prensa rosa. Según Magaly Medina, durante esa etapa, Pumarica viajó junto a Franco por Europa y Brasil, en ocasiones con los gastos cubiertos por el propio Cueva.

El distanciamiento entre ambas se produjo poco después de que Pamela Franco oficializara su relación con el futbolista. Desde entonces, la empresaria ha intentado mantener un perfil bajo, pero las revelaciones sobre sus jugosos contratos con el Estado la han puesto nuevamente en el centro de la atención.

Franco, por su parte, ha marcado distancia, declarando en entrevistas que no desea tener relación con Pumarica y lamentando que su nombre sea utilizado para generar notoriedad. Magaly Medina concluyó su reportaje cuestionando la facilidad con la que la empresa de Pumarica accede a contratos públicos de montos significativos sin necesidad de postular o competir en igualdad de condiciones.

“¿Cómo la contactan? La buscan, le mandan correos, la llaman para pedirle que postule. ¿Qué tendrá que ver su amistad con el alto funcionario de la municipalidad de Bellavista?”, se preguntó la conductora, dejando abierta la interrogante sobre si se trata de un caso de mera eficiencia comercial o de favoritismo y contactos privilegiados.