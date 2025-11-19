Vanessa Pumarica contradice a Pamela Franco y asegura que canal no la obligó a disculparse: “No vi pauta, salió de ella”

Vanessa Pumarica contradice a Pamela Franco y asegura que el canal no la obligó a disculparse. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El reciente testimonio de Pamela Franco volvió a reactivar uno de los capítulos más tensos de la farándula local: su sonada entrevista con María Pía Copello, donde asumió públicamente una disculpa hacia Pamela López tras el escándalo de infidelidad con Christian Domínguez.

Y es que, recientemente, en una conversación con la periodista Verónica Linares, la cantante dijo sentirse “emocionalmente destruida” en aquel momento y afirmó que aquella participación televisiva había estado totalmente “pauteada”, insinuando que la producción le habría exigido seguir un guion que no representaba sus verdaderas palabras.

Sin embargo, el relato tomó un giro inesperado cuando Vanessa Pumarica, su exmejor amiga, apareció ante las cámaras de Magaly TV La Firme para desmentir por completo esa versión.

La desmienten

La declaración de Franco —quien aseguró que “terminó diciendo todo lo que me pautearon”— generó revuelo inmediato en redes sociales, pues abría la puerta a la posibilidad de manipulación mediática en un momento en que su vida personal se encontraba en el ojo de la tormenta.

En su entrevista, Pamela sostuvo que solo el llanto fue auténtico y que se dejó guiar por el equipo de producción debido a su frágil estado emocional. Sin embargo, según Pumarica, nada de eso habría ocurrido.

La exconfidente de la cumbiambera, quien estuvo a su lado aquel día, rompió su silencio y afirmó que la versión de Pamela es completamente falsa. “Hay verdades que no se pueden ocultar”, comentó con firmeza ante las cámaras de Magaly. Recordó incluso algunos hechos que marcaron el deterioro de la credibilidad de Franco: las llamadas tripartitas, el yape de S/280, y los desencuentros con Pamela López durante el inicio del escándalo. “No puedes negar lo innegable”, insistió, recalcando que la historia siempre estuvo muy lejos de lo que Franco intenta reconstruir ahora.

Pumarica aseguró haber sido testigo directo del detrás de cámaras de aquella entrevista y subrayó que nadie le dio un guion ni la obligó a decir frases específicas, como aquella célebre declaración donde afirmaba que Christian Domínguez era “el amor de su vida”.

“Yo estuve en ese momento porque fui al programa con ella. El canal y la productora solo le dijeron que lo del 2018 ya había pasado, que, como estaba en un programa familiar, debía asumir su error para limpiar su imagen. Todo lo que dijo salió de ella. Yo no vi en ningún momento una pauta”, relató con claridad.

El testimonio de Pumarica desmonta la narrativa presentada recientemente por la artista, quien asegura que se vio presionada en pleno auge del escándalo. Para la exmejor amiga, Pamela está intentando mostrarse como víctima cuando ya ha pasado demasiado tiempo desde que estalló el problema. “La victimización no va”, sostuvo. “En vez de aclarar, oscureció. Lo que está hablando ahora es su ego”.

La conversación no solo fue un desmentido, sino una radiografía del deterioro entre ambas, que hasta hace no mucho mantenían una relación cercana. Pumarica dejó entrever que la cantante estaría mal asesorada y que sus recientes declaraciones no hacen más que complicar su imagen pública. “A veces, la prisa de querer limpiar una imagen termina dejando más huellas”, advirtió, señalando que Pamela estaría actuando más por impulso que por estrategia.

