Hallan cuerpo de joven desaparecido tras ingresar al mar en playa Waikiki en Miraflores

Hasta el momento, el cuerpo del joven de 18 años permanece en la orilla a la espera de que llegue personal del Ministerio Público para realizar las pericias correspondientes

Deportistas y vecinos que habían salido a caminar por la orilla se encontraron con el cuerpo de un joven en la arena. Presentaba visibles golpes.

Lo que comenzó como una noche entre amigos terminó en tragedia. Cinco jóvenes salieron desde el distrito de Comas con la intención de pasar un momento juntos en la playa Waikiki, en Miraflores. Todos eran conocidos del barrio. Sin embargo, tras un confuso incidente, decidieron ingresar al mar. Uno de ellos, que además no sabía nadar, no logró salir.

La víctima fue identificada como Jean Paul Huaycama Guerrero, un joven de 18 años que fue arrastrado por el fuerte oleaje hasta perderse en la marea. Tras notar su desaparición, sus amigos avisaron de inmediato a las autoridades y al serenazgo de la Municipalidad de Miraflores para iniciar la búsqueda.

Al enterarse de lo ocurrido, los familiares de Jean Paul y de uno de los jóvenes que lo acompañaba salieron desde Comas rumbo a Miraflores para apoyar en las labores. Según reportes difundidos en redes sociales, incluso se utilizó un dron del distrito para monitorear el mar en busca del joven desaparecido. Sin embargo, las primeras horas de búsqueda no dieron resultados.

La mañana del domingo, la escena en la playa Waikiki cambió drásticamente. Deportistas y vecinos que habían salido a caminar por la orilla se encontraron con el cuerpo de un joven en la arena. Presentaba visibles golpes. De inmediato, alertaron a la Policía y al serenazgo, aunque —según testigos— pasaron varios minutos antes de que llegara personal al lugar.

Uno de los presentes, que llamaba de manera insistente a la central 105 sin obtener respuesta, también advirtió sobre la falta de control en la zona. Según indicó, es frecuente ver a jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas en las piedras cercanas a la playa y encontrar restos de botellas en el lugar.

¿Qué pasó en la playa Waikiki?

Mientras los familiares de Jean Paul se encontraban en la comisaría del distrito, hasta la playa llegó la señora Rosa, una mujer cercana a la familia y madre de uno de los jóvenes que estuvo esa noche en el lugar.

Según relató, lo que su hijo le contó fue que Jean Paul ingresó al mar, pese a que no sabía nadar y a que el fuerte oleaje ya había hecho desistir a los otros jóvenes de permanecer en el agua.

Juan, amigo de Jean Paul, se cruzó con él cerca de la orilla y se dio cuenta de que el joven tenía dificultades para mantenerse en pie y poder salir del mar. Aunque intentó ayudarlo, sus esfuerzos fueron en vano.

De inmediato, Juan llamó a su madre, la señora Rosa, quien en un inicio creyó que su hijo era el afectado. Luego tuvo que acompañar a la madre de Jean Paul en las diligencias posteriores.

Lamentablemente, como la madre de la víctima tiene problemas de salud y sufre de la presión, fue ella a quien llamaron para identificar el cuerpo que había quedado varado en la orilla.

Sin embargo, su hijo, Juan, llegó hasta la playa y fue él quien enfrentó la dolorosa tarea de reconocer el cuerpo de su amigo. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de Latina Noticias.

