Héroe sin capa: vendedor ambulante se lanza al mar y salva a niños de morir ahogados en playa de Barranca

Durante la temporada de verano, miles de familias acuden a las playas del país para disfrutar del sol y el mar. En ese contexto, especialistas y autoridades reiteran la importancia de mantener una vigilancia constante, especialmente sobre los menores de edad, debido a los riesgos que representan las corrientes marinas. En Barranca, una situación que pudo terminar en tragedia fue evitada gracias a la rápida reacción de un trabajador ambulante.

El hecho ocurrió en la playa Miraflores, donde un vendedor ambulante de juguetes de playa protagonizó un acto de valentía al lanzarse al mar para rescatar a varios niños que estaban siendo arrastrados por la fuerte corriente. Su valeroza acción quedó registrada en video y se hizo viral en redes sociales.

Trabajador ambulante salva a menores de morir ahogados tras lanzarse al mar en playa de Barranca. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video/FB)

Gritos de auxilio y reacción inmediata

Según relataron testigos, la jornada transcurría con normalidad hasta que los gritos de auxilio rompieron la tranquilidad del balneario. Un grupo de niños que se encontraba en el agua comenzó a ser jalado mar adentro por la marea, generando desesperación entre los bañistas y familiares que observaban la escena desde la orilla.

Al notar la emergencia, el vendedor ambulante, que ofrecía baldes, palitas y otros juguetes de playa, dejó su mercadería sobre la arena y corrió hacia el mar sin dudarlo. En las imagenes se observa al hombre lanzarse al agua para ayudar a los menores antes de que los salvavidas llegaran al lugar, pese a las condiciones adversas del oleaje.

Lucha contra el oleaje y apoyo de salvavidas

Una testigo que presenció el rescate señaló que la reacción del comerciante fue clave. “El señor dejó todo y se metió al mar apenas escuchó los gritos. Si no fuera por su rápida reacción, quizás los salvavidas no llegaban a tiempo”, comentó.

El vendedor logró alcanzar a los menores y mantenerlos a flote mientras luchaba contra la corriente. Minutos después, personal de la Unidad de Salvataje de la zona ingresó al mar y se sumó a las labores de rescate, logrando finalmente trasladar a los niños hasta la orilla.

Menores fuera de peligro

Una vez en tierra firme, los niños fueron atendidos y se confirmó que se encontraban fuera de peligro. El momento culminó con el reencuentro de los menores con sus padres, según muestran las imágenes.

Tras culminar el rescate y comprobar que los niños estaban a salvo, el hombre regresó a la orilla, recogió su mercadería y continuó trabajando en la playa, como cualquier otro día. La identidad del vendedor ambulante no llegó a conocerse; sin embargo, su noble gesto ha sido ampliamente aplaudido en redes sociales.

