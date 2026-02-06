Perú

Héroe sin capa: vendedor ambulante se lanza al mar y salva a niños de morir ahogados en playa de Barranca

La rápida intervención del comerciante permitió mantener a los niños a flote hasta la llegada de los salvavidas de la zona

Guardar
El hecho ocurrió en la playa Miraflores, donde una fuerte corriente arrastró a varios menores mar adentro hasta que fueron auxiliados por un comerciante y personal de salvataje. (Crédito: FB/Difusión)

Durante la temporada de verano, miles de familias acuden a las playas del país para disfrutar del sol y el mar. En ese contexto, especialistas y autoridades reiteran la importancia de mantener una vigilancia constante, especialmente sobre los menores de edad, debido a los riesgos que representan las corrientes marinas. En Barranca, una situación que pudo terminar en tragedia fue evitada gracias a la rápida reacción de un trabajador ambulante.

El hecho ocurrió en la playa Miraflores, donde un vendedor ambulante de juguetes de playa protagonizó un acto de valentía al lanzarse al mar para rescatar a varios niños que estaban siendo arrastrados por la fuerte corriente. Su valeroza acción quedó registrada en video y se hizo viral en redes sociales.

Trabajador ambulante salva a menores
Trabajador ambulante salva a menores de morir ahogados tras lanzarse al mar en playa de Barranca. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video/FB)

Gritos de auxilio y reacción inmediata

Según relataron testigos, la jornada transcurría con normalidad hasta que los gritos de auxilio rompieron la tranquilidad del balneario. Un grupo de niños que se encontraba en el agua comenzó a ser jalado mar adentro por la marea, generando desesperación entre los bañistas y familiares que observaban la escena desde la orilla.

Al notar la emergencia, el vendedor ambulante, que ofrecía baldes, palitas y otros juguetes de playa, dejó su mercadería sobre la arena y corrió hacia el mar sin dudarlo. En las imagenes se observa al hombre lanzarse al agua para ayudar a los menores antes de que los salvavidas llegaran al lugar, pese a las condiciones adversas del oleaje.

Rescate oportuno de un vendedor
Rescate oportuno de un vendedor ambulante evita tragedia de varios niños en playa Miraflores. (Foto: Captura video/FB)

Lucha contra el oleaje y apoyo de salvavidas

Una testigo que presenció el rescate señaló que la reacción del comerciante fue clave. “El señor dejó todo y se metió al mar apenas escuchó los gritos. Si no fuera por su rápida reacción, quizás los salvavidas no llegaban a tiempo”, comentó.

El vendedor logró alcanzar a los menores y mantenerlos a flote mientras luchaba contra la corriente. Minutos después, personal de la Unidad de Salvataje de la zona ingresó al mar y se sumó a las labores de rescate, logrando finalmente trasladar a los niños hasta la orilla.

Vendedor ambulante arriesga su vida
Vendedor ambulante arriesga su vida y rescata a varios niños que eran arrastrados por el mar en Barranca. (Foto: Captura video/FB)

Menores fuera de peligro

Una vez en tierra firme, los niños fueron atendidos y se confirmó que se encontraban fuera de peligro. El momento culminó con el reencuentro de los menores con sus padres, según muestran las imágenes.

Tras culminar el rescate y comprobar que los niños estaban a salvo, el hombre regresó a la orilla, recogió su mercadería y continuó trabajando en la playa, como cualquier otro día. La identidad del vendedor ambulante no llegó a conocerse; sin embargo, su noble gesto ha sido ampliamente aplaudido en redes sociales.

Acto de valentía en Barranca
Acto de valentía en Barranca cuando vendedor ambulante rescata a niños atrapados por la fuerte corriente. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video:FB)

Temas Relacionados

Vendedor ambulanteBarrancaRedes socialesperu-noticias

Más Noticias

Plan de seguridad de Podemos Perú fue elaborado con ayuda de Daniel Urresti desde prisión, afirma José Luna

El líder de Podemos Perú indicó que llevó documentación al interior de la prisíon donde está el exministro del Interior condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos

Plan de seguridad de Podemos

Exesposa de Renato Tapia lanza fuerte mensaje que estaría destinado a futbolista: “No tienen idea de todo que me he guardado”

Andrea Cordero, la madre de la hija del futbolista, usó redes sociales para publicar un explosivo mensaje que estaría dedicado hacia el popular “Capitán del Futuro”.

Exesposa de Renato Tapia lanza

Paola Rivera atribuyó su crecimiento a la Liga Peruana de Vóley: “Las jugadoras peruanas nos enseñan mucho a las extranjeras”

Elegida como la mejor armadora la temporada pasada, la mexicana vive un gran presente y destacó la evolución que ha logrado a partir de su experiencia en el vóley peruano

Paola Rivera atribuyó su crecimiento

Vuelos retrasados en el aeropuerto Jorge Chávez EN VIVO: reportan fallos en el sistema de radar

Al menos 11 vuelos se han visto afectados y no pueden despegar o aterrizar. Corpac ha iniciado trabajos de contingencia

Vuelos retrasados en el aeropuerto

Fiscalía pide información a Podemos Perú sobre presunto favorecimiento de Rafael López Aliaga a empresa china

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima requirió de manera urgente información sobre los hechos denunciados por regidores de la agrupación liderada por José Luna

Fiscalía pide información a Podemos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Plan de seguridad de Podemos

Plan de seguridad de Podemos Perú fue elaborado con ayuda de Daniel Urresti desde prisión, afirma José Luna

Fiscalía pide información a Podemos Perú sobre presunto favorecimiento de Rafael López Aliaga a empresa china

Ministro de Producción afirma que contrataciones de allegadas a José Jerí se basaron en mérito y asegura apoyo pleno del Gabinete

Fiscalía cita a Alfonso López-Chau: candidato de Ahora Nación investigado por presunto uso de fondos de la UNI para su campaña

Mypes piden al Congreso intervenir para elaboración del reglamento de la ley que garantiza compras estatales

ENTRETENIMIENTO

Exesposa de Renato Tapia lanza

Exesposa de Renato Tapia lanza fuerte mensaje que estaría destinado a futbolista: “No tienen idea de todo que me he guardado”

Magaly Medina entrevistará al cirujano que la operó en Argentina: responderá rumores sobre su intervención estética

Shirley Arica aparece internada en clínica y preocupa a sus fans: “No tengo fecha de salida y es frustrante”

Juan Ichazo y Johana Cubillas firman la paz y dan el primer paso hacia un divorcio amigable: “por el bien de mis hijos”

Ariadna Vargas Llosa, nieta de Mario Vargas Llosa, sorprende al ser oficializada como candidata del Miss Perú-USA 2026

DEPORTES

“Los equipos grandes se confían

“Los equipos grandes se confían cuando juegan contra los humildes”: Diego Acosta se dirige a Alianza Lima tras victoria épica de 2 de Mayo

Paola Rivera atribuyó su crecimiento a la Liga Peruana de Vóley: “Las jugadoras peruanas nos enseñan mucho a las extranjeras”

Dónde ver Perú vs Alemania: canal tv online de los partidos por ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026

“No hay de qué preocuparse”: administrador de Alianza Lima se mostró confiado pese a la derrota ante 2 de Mayo

Diego Acosta, el goleador de 2 de Mayo ante Alianza Lima en Copa Libertadores 2026, expresó su admiración por Paolo Guerrero: “Siempre lo seguía”