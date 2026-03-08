Perú

En Perú solo un tercio del talento científico es femenino

En Perú, aunque la presencia de mujeres en carreras STEM ha aumentado en los últimos años, su participación sigue siendo minoritaria

Guardar
Becas, mentorías y campañas han
Becas, mentorías y campañas han sido impulsadas por la ONU para cerrar la brecha en STEM. Sin embargo, la paridad aún está lejos y este día recuerda la urgencia de seguir avanzando en equidad.  (Andina)

En el Mes Internacional de la Mujer, hay que poner foco en una deuda persistente en América Latina: la baja participación femenina en disciplinas clave en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM, por sus siglas en inglés). Más que una conmemoración, esta fecha debe ser un llamado de atención. En Perú el rezago es especialmente preocupante.

La conversación sobre el futuro del trabajo, la productividad y la innovación implica necesariamente mirar con importancia a las carreras STEM. Sin embargo, detrás del discurso de transformación digital y crecimiento sostenible persiste una brecha estructural que limita nuestro potencial como región.

En Perú, aunque la presencia de mujeres en carreras STEM ha aumentado en los últimos años, su participación sigue siendo minoritaria. En función de unos datos analizados en un foro organizado por la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), la proporción de mujeres en estas disciplinas ha crecido aproximadamente un 30% en poco más de una década, pero aún se encuentra por debajo de la paridad y continúa desigual según la carrera.

En esa línea, también se sabe por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que solo el 38% de los títulos universitarios en carreras STEM fueron otorgados a mujeres. Asimismo, la presencia femenina entre los investigadores es apenas el 33,36%, según datos del Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Renacyt).

Estas cifras no son casuales ni aisladas. Reflejan barreras que comienzan mucho antes del ingreso a la universidad. Más del 53% de adolescentes no considera estudiar carreras STEM, lo que evidencia que el problema no es únicamente de acceso a la educación superior, sino de expectativas, referentes y oportunidades desde la educación secundaria.

La desigualdad de género en STEM no es solo una cuestión de justicia social; es un problema de desarrollo. Las economías que restringen el acceso de las mujeres a los sectores más dinámicos y mejor remunerados están renunciando a talento, innovación y competitividad. En un contexto en el que la demanda laboral impulsa un mayor interés por estas carreras, resulta paradójico que no estemos creando las condiciones para que más niñas y jóvenes puedan imaginarse (y sostenerse) en estos caminos.

Desde Pro Mujer, empresa social que desde hace 35 años lidera el avance hacia la igualdad de género en América Latina, hemos aprendido que la inclusión económica de las mujeres requiere intervenciones integrales. No basta con abrir vacantes; es necesario trabajar en el fortalecimiento de habilidades desde etapas tempranas, garantizar acceso a financiamiento y oportunidades laborales en sectores tecnológicos, y transformar normas sociales que siguen asociando la ciencia y la tecnología con lo masculino.

Esto implica invertir en programas que acerquen la ciencia y la tecnología a niñas y adolescentes con metodologías innovadoras; articular al sector privado para generar pasantías, mentorías y empleos formales que faciliten la transición del estudio al trabajo; y visibilizar referentes femeninos que inspiren nuevas trayectorias.

Estos desafíos serán parte de la agenda del GLI Forum LATAM 2026, que Pro Mujer organizará en Lima, Perú entre el 26 y 28 de mayo, y que convocará a líderes del sector público, privado e inversor para debatir cómo acelerar la igualdad de género en sectores estratégicos como STEM. El desafío no es únicamente aumentar el porcentaje de mujeres matriculadas en estas carreras. Es garantizar que permanezcan, se gradúen y accedan a investigación, liderazgo y toma de decisiones.

Hoy, cuando apenas un tercio de quienes investigan en Perú son mujeres, queda claro que la fuga de talento femenino ocurre en cada etapa del desarrollo profesional. Cerrar esta brecha es una condición indispensable para construir economías más resilientes y sociedades más equitativas. No se trata de una agenda sectorial ni de un tema exclusivo de mujeres. Se trata del futuro del Perú. El país no puede darse el lujo de dejar fuera de la revolución tecnológica a la mitad de su talento.

Que el Mes de las mujeres y niñas en STEM no sea solo una conmemoración simbólica. Que sea el punto de inflexión para acelerar decisiones concretas y sostenidas en favor de la igualdad de género.

Temas Relacionados

STEMMujeres en la cienciaOpiniónDía Internacional de la Mujer8Mperu-noticias

Más Noticias

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

El precio de las gasolinas cambia todos los días, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Cómo ahorrar en combustible en

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Las ‘blanquiazules’ asegurarán el primer puesto en esta fase independientemente de los resultados. En cambio, el conjunto de Puente Piedra requiere una victoria para avanzar a los cuartos de final. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Examen de admisión de San Marcos 2026: LINK oficial de los resultados de este domingo 8 de marzo

Miles de jóvenes compiten hoy por una vacante en la Decana de América. El examen de admisión de San Marcos reúne a aspirantes de las áreas B y C

Examen de admisión de San

Extorsiones en Perú se disparan: por qué la Policía no puede identificar a quienes llaman para amenazar

En la actualidad, el sector de las telecomunicaciones es uno de los más fiscalizados como parte de una estrategia para detener la ola de extorsiones. Pero, ¿qué tan eficientes son estos cambios?

Extorsiones en Perú se disparan:

Año escolar 2026: ¿Los colegios pueden prohibir el ingreso a alumnos con cabello largo o pintado el primer día de clases?

Muchos padres se preguntan si un colegio puede negar el ingreso a un estudiante por tener el cabello largo o no cumplir con normas de presentación personal. Ante estas dudas, la normativa educativa en el Perú establece algunos lineamientos generales

Año escolar 2026: ¿Los colegios
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Estos son los símbolos de

Estos son los símbolos de cada partido político para las Elecciones 2026: ¿cómo votar?

Nueva encuesta de CPI confirma tercer lugar de Alfonso López Chau y aparición de Wolfgang Grozo

Corte Suprema aplica ‘ley procrimen’ que exime a partidos: Perú Libre ya no puede ser considerada una organización criminal

TC “cumple su papel” al programar audiencia exprés para Vladimir Cerrón, dice miembro de la plancha de Perú Libre

Rechazan tacha contra Delia Espinoza y confirman que enfrentará a Humberto Abanto por el decanato del CAL

ENTRETENIMIENTO

De guerrera a conductora: Micheille

De guerrera a conductora: Micheille Soifer confiesa que le cuesta abordar temas políticos y sociales en 'Arriba mi gente'

Mariana Vértiz confirma su ruptura con Pancho de Piérola y celebra su nueva etapa: “De las más bonitas de mi vida”

María Grazia Gamarra: el reto de volver a interpretar a Roxana en Cyrano de Bergerac y su respuesta a críticas por el regreso de ‘AFHS’

Christian Meier sorprende con 'Así es la ley', su álbum más ambicioso junto a leyendas de la música internacional

Magaly Medina revela que Vanessa Pumarica, examiga de Pamela Franco, realizó contratos millonarios con la Municipalidad de Bellavista

DEPORTES

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs San Martín 0-3: resumen y jugadas del contudente triunfo ‘santo’ en la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Los cruces confirmados de cuartos final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sporting Cristal se pronuncia tras denuncia de racismo contra Franco Coronel y exige sanciones “con todo el peso de la ley”