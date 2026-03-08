“El seguro universal de salud no tiene sentido porque no asegura en absoluto”, afirma el decano del Colegio Médico del Perú

Colegio Médico del Perú

La realidad del sistema de salud peruano pone a prueba a médicos y a pacientes, quienes actualmente, pese a tener acceso a un seguro universal de salud, deben enfrentar dificultades para ser atendidos en el sistema público, para abastecerse de medicamentos y de una política pública que garantice su atención incluso si padecen de enfermedades huérfanas o raras.

Para el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Pedro Riega, el próximo presidente o presidenta del país deberá tener voluntad política para crear condiciones para que la política del Perú en salud permita que incluso en escenarios adversos, cada ciudadano peruano pueda contar con medicamentos y tratamientos adecuados para salvar su vida.

En conversación exclusiva con Infobae Perú, Riega sostuvo que este es el motivo por el que se ha extendido una invitación a todos los candidatos a la presidencia para participar de un debate sobre salud los días 9, 10 y 11 de marzo.

“El primer paso para esa voluntad política es que ahora que tienen la obligación de dirigirse a país y obtener su voto de confianza, puedan decir claramente qué es lo más importante para ellos en salud y cómo lo van a lograr (...) Si no tengo un compromiso en salud, los otros temas pierden piso también”, afirmó Riega.

Debate presidencial 2026. | Imagen generada con IA (Infobae)

Inseguridad y riesgos en el SERUMS: el caso La Rinconada

Al referirse a la situación de los médicos serumistas, Riega fue contundente y expresó su preocupación por los médicos que sirven en plazas de todo el Perú como parte del proceso que están obligados a pasar si eventualmente desean pasar por el sistema público.

“El SERUMS se ha convertido ya en una amenaza directa para la integridad y la vida de los profesionales de salud”, afirmó el decano, que además insistió en que anualmente entre uno y cuatro médicos fallecen durante el cumplimiento de su labor en este programa.

Aunque el caso más reciente es el de Héctor Apaza, médico que falleció en La Rinconada, Puno; el doctor Riega insistió que a nivel nacional hay plazas en zonas que son peligrosas para el desarrollo profesional que debería ser asignada a médicos más experimentados.

“Existen lugares sumamente alejados y peligrosos que sí requieren una presencia profesional, pero esta no debe ser asignada a un recién egresado que viene de otra realidad”, subrayó.

“Deben ser atendidas por otro tipo de estrategias que garantice más bien a un personal especializado y además protegido. (...) Ha habido en algún momento de la historia una confusión sumamente peligrosa entre proporcionar un servicio a la población que más lo necesita y arriesgar la vida de los profesionales. Eso no tiene por qué ser un sinónimo en absoluto. Está muy bien que los profesionales tengan un contacto con la realidad, incluso con la realidad más adversa, pero no está bien que eso implique poner en riesgo su vida. Son cosas completamente diferentes”, indicó el médico a Infobae Perú.

Riega propuso que el próximo mandatario tendría que promover una reforma profunda del SERUMS. “Este programa debe garantizar seguridad para los recién egresados y no deben ser destinados a los territorios más peligrosos del país”, insistió. Planteó que se diseñen alternativas que no utilicen personal recién egresado, sino profesionales preparados, asignados de forma voluntaria, protegidos y con incentivos acordes a la preparación que exige el contexto.

Deterioro del sistema de salud y acceso a medicamentos

El decano alertó sobre el deterioro acelerado del sistema de salud en los últimos cinco años. “Los médicos necesitamos insumos y medicamentos, y su ausencia se llegó a normalizar. El aseguramiento universal en salud ha perdido todo tipo de significado”, declaró a este medio.

Riega sostuvo que ni los asegurados de Essalud ni los del SIS tienen garantías de atención oportuna ni de acceso a medicamentos.

La producción de medicamentos clave se ha visto comprometida por la escasez de gas natural, generando preocupación en el sistema sanitario nacional. - Andina

“Los médicos necesitamos insumos y medicamentos y su ausencia se llegó a normalizar a lo largo de este periodo de gobierno. Nos hemos acostumbrado a que el aseguramiento universal en salud, que sabemos es una política de Estado que trasciende a los gobiernos ha perdido todo tipo de significado porque no asegura en absoluto. Un asegurado de Essalud, no tiene ninguna garantía de una cita oportuna. Un asegurado del SIS no tiene ninguna garantía de contar con los medicamentos y con la atención que requiere en el momento oportuno. El sistema público, que es el principal, no brinda garantías; y el sistema privado está cada vez menos regulado. Cada vez hay menos garantías de poder fiscalizar y sancionar a aquellos privados que abusan de, del dolor de la población”

Según Riega, la falta de voluntad política ha permitido que los problemas se agraven y que las soluciones requieren propuestas basadas en evidencia y el compromiso explícito de los candidatos presidenciales.

Advertencia sobre discursos antivacunas y pseudocientíficos

El doctor Riega condenó los discursos que ponen en riesgo la salud pública al transmitir información falsa o tendenciosa sobre vacunas y medicamentos. “Rechazamos y condenamos aquellos discursos que ponen en riesgo a la población al transmitir información falsa, tendenciosa o incompleta respecto de la seguridad y la eficacia de vacunas”, afirmó. Si bien reconoció que no ha escuchado este tipo de postura en los candidatos presidenciales actuales, advirtió que existen actores políticos que buscan influir con ideas peligrosas para la salud colectiva.

“Las vacunas que están oficialmente reconocidas e incluso financiadas por el Estado son necesarias… El objetivo de la estrategia de inmunizaciones es proteger a toda la población”, remarcó. Llamó a la ciudadanía a informarse y analizar cada propuesta, y exigió que el próximo gobierno consulte siempre a la ciencia para la toma de decisiones.

Además de la vacuna, medidas simples como ventilar los espacios, hidratarse y abrigarse bien ayudan a reducir riesgos frente a enfermedades respiratorias. (Freepik)

Rol del Colegio Médico y autonomía profesional

Riega reivindicó la autonomía y el papel de los colegios profesionales en la formulación de políticas públicas. “El Colegio Médico en estos últimos años ha buscado una participación activa, siempre basada en evidencias, con firmeza pero también con cordialidad”, señaló.

Como presidente de los decanos de todos los colegios profesionales, destacó que la clase profesional organizada tiene mucho que aportar al desarrollo nacional, aunque frecuentemente las autoridades no lo tomen como una oportunidad sino como una amenaza.

El decano insistió en la necesidad de mantener una relación independiente con el poder político y de proporcionar sugerencias y alertas desde la experiencia profesional institucional.

Políticas sobre medicamentos esenciales, enfermedades crónicas y raras

Consultado sobre el acceso a medicamentos para enfermedades crónicas, raras y de alto costo, el decano fue categórico: “Cada vida importa y cuando un paciente con una enfermedad rara ya tiene el derecho a los medicamentos, esto tiene que garantizarse” Criticó la tendencia estatal a desviar fondos y desproteger a los grupos más vulnerables, lo que obliga a la población a vender sus bienes para comprar medicinas.

“Hay iniciativas para que este, este tipo de enfermedades tenga un fondo especial porque mientras no lo tenga, en cualquier momento un directivo o una autoridad política que no tenga claras las cosas, pues les quita ese presupuesto y pone en riesgo la vida directamente de un paciente, de un grupo de pacientes”, aseguró el doctor Riega a Infobae Perú.

Riega exigió que el Estado asuma su responsabilidad y fortalezca la autoridad reguladora de medicamentos, como DIGEMID, para garantizar la seguridad y eficacia de fármacos como la insulina, que es esencial para la vida de pacientes con diabetes.

Denunció que el desabastecimiento de insulina se debe a la entrada de laboratorios no evaluados, afectando especialmente a quienes menos recursos tienen. “Ya fueron incluso proporcionados, ya fueron inyectados y comercializados con un costo muy bajo, y ahora entiendes por qué, porque no cumplían con las garantías”, explicó.

Aborto terapéutico en el Perú

Acerca del aborto, Riega ratificó la posición institucional: “El Colegio Médico del Perú tiene una posición muy clara a favor de la salud pública. El aborto terapéutico está sostenido como una alternativa que requiere evaluación y está directamente relacionada con los riesgos a los que se enfrenta una niña o adolescente, especialmente en casos de violación”

Sin embargo, el decano rechazó el aborto libre y gratuito fuera de estos supuestos: “El Colegio Médico del Perú no respalda el aborto en esas condiciones, y la gran mayoría de colegios médicos en el mundo tampoco lo respalda”, concluyó.