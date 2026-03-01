Perú

Serums 2026-I: Minsa reprograma fechas de inscripción y examen para postulantes

Las fechas del examen han sido modificadas por el Ministerio de Salud, que publicó un nuevo cronograma oficial para asegurar condiciones adecuadas y salvaguardar la integridad de los participantes

El Ministerio de Salud de Perú anunció la reprogramación de la Evaluación para el SERUMS 2026-I, modificando el calendario oficial de inscripción y fechas clave del proceso. La medida busca asegurar el acceso y la participación equitativa de los postulantes de ciencias de la salud a nivel nacional, según comunicó la entidad este 27 de febrero.

El nuevo cronograma responde a la necesidad de salvaguardar la integridad y seguridad tanto de los postulantes como del personal involucrado, debido a las condiciones climáticas adversas y a la importancia de culminar trámites académicos en varias universidades públicas. El Ministerio de Salud subrayó que la decisión se tomó para garantizar condiciones adecuadas y fortalecer la transparencia en el proceso.

¿Por qué se reprogramó la Evaluación para el SERUMS 2026-I?

En el comunicado oficial, la cartera de Salud detalló tres motivos principales para la reprogramación:

  • Garantizar el mayor acceso y participación de postulantes en todo el país.
  • Proteger la integridad y seguridad de los participantes y del personal, considerando los riesgos asociados a los desplazamientos y el traslado de material evaluativo, especialmente por lluvias y factores climáticos que han afectado diversas regiones.
  • Permitir que los profesionales de universidades públicas, que aún deben culminar y regularizar trámites académicos, puedan participar en igualdad de condiciones una vez concluidos dichos procedimientos.
  • El ministerio reiteró su compromiso con la transparencia, la igualdad de oportunidades y el desarrollo ordenado del proceso SERUMS. Además, instó a los postulantes a informarse únicamente por los canales oficiales del Ministerio de Salud.

Nuevo cronograma para el SERUMS 2026-I

El proceso de inscripción se realizará por etapas, según la inicial del apellido paterno, y contempla un periodo adicional para rezagados. Las fechas y actividades principales son las siguientes:

Inscripción de participantes:

  • A - C: 27, 28 y 29 de marzo
  • D - L: 30, 31 de marzo y 1 de abril
  • M - Q: 2, 3 y 4 de abril
  • R - Z: 5, 6 y 7 de abril
  • Rezagados: 8, 9 y 10 de abril
  • Publicación de inscritos a la Evaluación: 13 de abril
  • Examen de Evaluación para el SERUMS 2026-I: 19 de abril
  • Resultados preliminares en la web del Ministerio de Salud: 23 de abril
  • Presentación de solicitudes de revisión: 24 de abril
  • Absolución de solicitudes de revisión: 27 y 28 de abril
  • Publicación de resultados finales: 28 de abril
Cronograma Serums
Puntos clave a considerar para los postulantes

El proceso actualizado obliga a los postulantes a estar atentos a las nuevas fechas y a cumplir con la inscripción dentro del periodo correspondiente a la inicial de su apellido. Quienes no logren inscribirse en la etapa regular podrán hacerlo como rezagados en la ventana habilitada del 8 al 10 de abril.

Además, el Ministerio de Salud enfatizó que toda comunicación y actualización oficial sobre el SERUMS 2026-I será difundida únicamente a través de sus canales oficiales, para evitar confusiones y asegurar la correcta difusión de información.

¿Qué deben hacer los interesados?

  • Revisar cuidadosamente el nuevo cronograma y asegurarse de cumplir con las fechas de inscripción según corresponda.
  • Consultar la publicación de inscritos el 13 de abril y verificar la inclusión en el listado.
  • Presentar solicitudes de revisión en la fecha designada si consideran necesario.
  • Seguir todas las actualizaciones directamente desde la web oficial del Ministerio de Salud, evitando fuentes no autorizadas para obtener información sobre el proceso SERUMS 2026-I.

El Ministerio de Salud exhorta a todos los postulantes de ciencias de la salud a mantenerse informados y cumplir con los plazos establecidos para participar en esta importante etapa de su formación profesional.

