Serums 2026-I: Minsa reprograma fechas de inscripción y examen para postulantes

El Ministerio de Salud de Perú anunció la reprogramación de la Evaluación para el SERUMS 2026-I, modificando el calendario oficial de inscripción y fechas clave del proceso. La medida busca asegurar el acceso y la participación equitativa de los postulantes de ciencias de la salud a nivel nacional, según comunicó la entidad este 27 de febrero.
El nuevo cronograma responde a la necesidad de salvaguardar la integridad y seguridad tanto de los postulantes como del personal involucrado, debido a las condiciones climáticas adversas y a la importancia de culminar trámites académicos en varias universidades públicas. El Ministerio de Salud subrayó que la decisión se tomó para garantizar condiciones adecuadas y fortalecer la transparencia en el proceso.
¿Por qué se reprogramó la Evaluación para el SERUMS 2026-I?
En el comunicado oficial, la cartera de Salud detalló tres motivos principales para la reprogramación:
- Garantizar el mayor acceso y participación de postulantes en todo el país.
- Proteger la integridad y seguridad de los participantes y del personal, considerando los riesgos asociados a los desplazamientos y el traslado de material evaluativo, especialmente por lluvias y factores climáticos que han afectado diversas regiones.
- Permitir que los profesionales de universidades públicas, que aún deben culminar y regularizar trámites académicos, puedan participar en igualdad de condiciones una vez concluidos dichos procedimientos.
- El ministerio reiteró su compromiso con la transparencia, la igualdad de oportunidades y el desarrollo ordenado del proceso SERUMS. Además, instó a los postulantes a informarse únicamente por los canales oficiales del Ministerio de Salud.
Nuevo cronograma para el SERUMS 2026-I
El proceso de inscripción se realizará por etapas, según la inicial del apellido paterno, y contempla un periodo adicional para rezagados. Las fechas y actividades principales son las siguientes:
Inscripción de participantes:
- A - C: 27, 28 y 29 de marzo
- D - L: 30, 31 de marzo y 1 de abril
- M - Q: 2, 3 y 4 de abril
- R - Z: 5, 6 y 7 de abril
- Rezagados: 8, 9 y 10 de abril
- Publicación de inscritos a la Evaluación: 13 de abril
- Examen de Evaluación para el SERUMS 2026-I: 19 de abril
- Resultados preliminares en la web del Ministerio de Salud: 23 de abril
- Presentación de solicitudes de revisión: 24 de abril
- Absolución de solicitudes de revisión: 27 y 28 de abril
- Publicación de resultados finales: 28 de abril
Puntos clave a considerar para los postulantes
El proceso actualizado obliga a los postulantes a estar atentos a las nuevas fechas y a cumplir con la inscripción dentro del periodo correspondiente a la inicial de su apellido. Quienes no logren inscribirse en la etapa regular podrán hacerlo como rezagados en la ventana habilitada del 8 al 10 de abril.
Además, el Ministerio de Salud enfatizó que toda comunicación y actualización oficial sobre el SERUMS 2026-I será difundida únicamente a través de sus canales oficiales, para evitar confusiones y asegurar la correcta difusión de información.
¿Qué deben hacer los interesados?
- Revisar cuidadosamente el nuevo cronograma y asegurarse de cumplir con las fechas de inscripción según corresponda.
- Consultar la publicación de inscritos el 13 de abril y verificar la inclusión en el listado.
- Presentar solicitudes de revisión en la fecha designada si consideran necesario.
- Seguir todas las actualizaciones directamente desde la web oficial del Ministerio de Salud, evitando fuentes no autorizadas para obtener información sobre el proceso SERUMS 2026-I.
El Ministerio de Salud exhorta a todos los postulantes de ciencias de la salud a mantenerse informados y cumplir con los plazos establecidos para participar en esta importante etapa de su formación profesional.