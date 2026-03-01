Serums 2026-I: Minsa reprograma fechas de inscripción y examen para postulantes

Adjudicación anulada y denuncia penal, las consecuencias para médicos con documentos falsos en Serums| Andina

El Ministerio de Salud de Perú anunció la reprogramación de la Evaluación para el SERUMS 2026-I, modificando el calendario oficial de inscripción y fechas clave del proceso. La medida busca asegurar el acceso y la participación equitativa de los postulantes de ciencias de la salud a nivel nacional, según comunicó la entidad este 27 de febrero.

El nuevo cronograma responde a la necesidad de salvaguardar la integridad y seguridad tanto de los postulantes como del personal involucrado, debido a las condiciones climáticas adversas y a la importancia de culminar trámites académicos en varias universidades públicas. El Ministerio de Salud subrayó que la decisión se tomó para garantizar condiciones adecuadas y fortalecer la transparencia en el proceso.

¿Por qué se reprogramó la Evaluación para el SERUMS 2026-I?

En el comunicado oficial, la cartera de Salud detalló tres motivos principales para la reprogramación:

Garantizar el mayor acceso y participación de postulantes en todo el país.

Proteger la integridad y seguridad de los participantes y del personal, considerando los riesgos asociados a los desplazamientos y el traslado de material evaluativo, especialmente por lluvias y factores climáticos que han afectado diversas regiones.

Permitir que los profesionales de universidades públicas, que aún deben culminar y regularizar trámites académicos, puedan participar en igualdad de condiciones una vez concluidos dichos procedimientos.

El ministerio reiteró su compromiso con la transparencia, la igualdad de oportunidades y el desarrollo ordenado del proceso SERUMS. Además, instó a los postulantes a informarse únicamente por los canales oficiales del Ministerio de Salud.

Nuevo cronograma para el SERUMS 2026-I

El proceso de inscripción se realizará por etapas, según la inicial del apellido paterno, y contempla un periodo adicional para rezagados. Las fechas y actividades principales son las siguientes:

Inscripción de participantes:

A - C: 27, 28 y 29 de marzo

D - L: 30, 31 de marzo y 1 de abril

M - Q: 2, 3 y 4 de abril

R - Z: 5, 6 y 7 de abril

Rezagados: 8, 9 y 10 de abril

Publicación de inscritos a la Evaluación: 13 de abril

Examen de Evaluación para el SERUMS 2026-I: 19 de abril

Resultados preliminares en la web del Ministerio de Salud: 23 de abril

Presentación de solicitudes de revisión: 24 de abril

Absolución de solicitudes de revisión: 27 y 28 de abril

Publicación de resultados finales: 28 de abril

Cronograma Serums

Puntos clave a considerar para los postulantes

El proceso actualizado obliga a los postulantes a estar atentos a las nuevas fechas y a cumplir con la inscripción dentro del periodo correspondiente a la inicial de su apellido. Quienes no logren inscribirse en la etapa regular podrán hacerlo como rezagados en la ventana habilitada del 8 al 10 de abril.

Además, el Ministerio de Salud enfatizó que toda comunicación y actualización oficial sobre el SERUMS 2026-I será difundida únicamente a través de sus canales oficiales, para evitar confusiones y asegurar la correcta difusión de información.

¿Qué deben hacer los interesados?

Revisar cuidadosamente el nuevo cronograma y asegurarse de cumplir con las fechas de inscripción según corresponda.

Consultar la publicación de inscritos el 13 de abril y verificar la inclusión en el listado.

Presentar solicitudes de revisión en la fecha designada si consideran necesario.

Seguir todas las actualizaciones directamente desde la web oficial del Ministerio de Salud, evitando fuentes no autorizadas para obtener información sobre el proceso SERUMS 2026-I.

El Ministerio de Salud exhorta a todos los postulantes de ciencias de la salud a mantenerse informados y cumplir con los plazos establecidos para participar en esta importante etapa de su formación profesional.