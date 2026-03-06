Gobierno ordena teletrabajo en Lima y Callao por crisis del gas

La medida busca reducir el uso de combustibles. Foto: difusión

El Gobierno anunció nuevas medidas para enfrentar la crisis en el suministro de gas natural que afecta al país y que ha golpeado con mayor fuerza a Lima Metropolitana y el Callao. Entre las disposiciones destaca la implementación del teletrabajo en el sector público y la promoción de esta modalidad en el sector privado, con el objetivo de reducir el consumo energético mientras se restablece el transporte del recurso.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que el Ejecutivo permanece en sesión permanente para atender la contingencia energética y garantizar el abastecimiento a los sectores más sensibles. Durante la conferencia de prensa tras el consejo, la premier sostuvo que las medidas buscan asegurar la continuidad de los servicios esenciales y proteger a millones de usuarios que dependen del gas natural en su vida cotidiana.

Teletrabajo y clases remotas en Lima y Callao

Entre las principales decisiones adoptadas por el Ejecutivo figura la aplicación del teletrabajo en el sector público de Lima Metropolitana y el Callao durante el periodo que dure la emergencia energética. La medida busca reducir la demanda de transporte y de combustible, en un contexto en el que el suministro de gas natural se encuentra restringido.

Además, el Gobierno exhortó a las empresas privadas a implementar también esta modalidad laboral. De manera complementaria, se promoverá el adelanto de vacaciones en aquellas industrias que resulten más afectadas por la menor disponibilidad del recurso energético.

En el ámbito educativo, se dispuso que las clases se desarrollen de forma remota durante una semana en todos los niveles educativos de Lima y Callao. La disposición alcanzará a colegios, institutos y universidades, tanto públicas como privadas, con el fin de disminuir los desplazamientos diarios y aliviar la presión sobre el sistema de transporte y el consumo energético.

Racionalización del gas para priorizar hogares y servicios esenciales

La premier explicó que el Ejecutivo ha puesto en marcha un proceso de racionalización del gas natural para ordenar su uso mientras se normaliza el suministro. Según indicó, la prioridad será garantizar el abastecimiento a los hogares y a los sectores considerados críticos para el funcionamiento del país.

El Gobierno inició un esquema de administración ordenada del gas natural con el fin de optimizar su utilización hasta que el abastecimiento se estabilice. Foto: Southern Iowa

“Ante la emergencia de suministro, el Gobierno ha dispuesto un proceso de racionalización del gas natural con un objetivo claro: garantizar que el recurso llegue primero a quienes más lo necesitan”, señaló Miralles.

De acuerdo con la jefa del gabinete, esta estrategia permitirá asegurar el abastecimiento de más de 2 millones de hogares que utilizan gas natural para sus actividades diarias. También se priorizará el suministro para servicios de salud, transporte público masivo, industrias alimentarias, telecomunicaciones, logística, el sistema financiero y las labores vinculadas con la seguridad y el orden interno.

Apoyo a familias y taxistas

Dentro del paquete de medidas de apoyo social, el Ejecutivo anunció un incremento temporal del vale del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para la compra del balón de gas doméstico. El subsidio pasará de S/ 20 a S/ 30 durante un periodo de 30 días.

Según explicó Miralles, el beneficio alcanzará a más de 1,3 millones de hogares en todo el país, lo que representa cerca de 5 millones de personas.

El Gobierno dispuso un aumento transitorio del subsidio del FISE destinado a la adquisición del balón de gas doméstico, como parte de las medidas de alivio para los hogares durante la emergencia. Foto: TV Perú

El Gobierno también aprobó medidas dirigidas a los conductores de vehículos que utilizan gas natural vehicular (GNV). Entre ellas se contempla una compensación económica para taxistas y la cobertura del pago mínimo mensual de la deuda contraída para convertir los vehículos al sistema de gas natural.

“El Estado va a cubrir el pago mínimo mensual de la deuda por conversión durante el periodo de la contingencia”, indicó la premier, precisando que la medida beneficiará a unos 165 mil vehículos convertidos.

Supervisión y medidas para evitar especulación

El Ejecutivo también reforzará los mecanismos de fiscalización para evitar prácticas especulativas en el mercado de combustibles. En ese sentido, el organismo de defensa del consumidor Indecopi intensificará el monitoreo en grifos y centros de venta para detectar posibles casos de acaparamiento o incrementos injustificados de precios.

Paralelamente, el regulador energético Osinergmin fortalecerá la supervisión del abastecimiento y la distribución de combustibles en todo el país.

El Indecopi reforzará la supervisión en grifos y centros de venta para detectar acaparamiento o alzas de precios injustificadas durante la emergencia. Foto: Bono Concepto

Miralles adelantó además que el Gobierno precisará en el Código de Protección y Defensa del Consumidor que el acaparamiento durante situaciones de emergencia constituye una infracción grave, susceptible de sanciones.