Adelanto de vacaciones en industrias afectadas por escasez de gas natural: La propuesta del gobierno ante la crisis de combustible

Gobierno promueve adelanto de vacaciones en industrias afectadas.

Entre las medidas de emergencia que el Ejecutivo anunció ante la crisis de combustible por la escasez de gas natural, destacó la propuesta de adelanto de vacaciones en industrias afectadas.

Esto fue promovido por el tituar del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), Óscar Fernández, en una conferencia de prensa por la preocupación desatada luego de la deflagración en el ducto de Camisea, en la región de Cusco, que ha limitado el suministro energético para Lima y Callao.

Vacaciones y teletrabajo

Entre las medidas de emergencia también figura que se impondrá la modalidad de teletrabajo en el sector público de la capital, mientras que, para el sector privado, se recomienda su adopción, pero dependerá del empleador.

Fernández precisó que la promoción del trabajo remoto y los adelantos de vacaciones comenzarán a regir desde la próxima semana.

Según explicó, esta última medida beneficiará especialmente a empresas que dependen de gas natural para sus operaciones, permitiendo que parte del personal tome vacaciones anticipadas si la presencia física no resulta imprescindible.

“Creo que es una medida que puede ayudar a algunas empresas que usan masivamente gas natural. También promover en algunas industrias que puedan hacer un tipo de negociación de adelanto de vacaciones a algún personal que quizá, en estos momentos, no tenga que asistir necesariamente a la empresa”, explicó el ministro.

En conferencia de prensa, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, anuncia medidas laborales para afrontar la emergencia por gas natural, promoviendo el teletrabajo y el adelanto de vacaciones. | TV Perú

Estrategia para salvaguardar servicios básicos

La emergencia energética llevó al Ejecutivo a declarar en sesión permanente al gabinete ministerial y a diseñar un paquete de acciones para garantizar el abastecimiento a los sectores críticos.

Medidas de emergencia en Lima y Callao

• Ante la emergencia en el suministro, el Gobierno ha dispuesto un proceso de racionalización del gas natural con un objetivo claro: garantizar que el recurso llegue primero a quienes más lo necesitan.

• La racionalización permite ordenar el uso del gas, optimizar su distribución y asegurar el suministro durante la emergencia poniendo en el centro a las familias y servicios esenciales como salud, transporte público masivo y otras industrias complementarias.

Medidas de continuidad laboral y económica

• Se dispondrá el teletrabajo en el sector público en Lima v Callao durante el periodo de contingencia.

• Se promoverá que empresas del sector privado adopten modalidades de teletrabajo.

• Se promoverá el adelanto de vacaciones en industrias afectadas

Medidas de educación

• Se dispondrá clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos en Lima y Callao por una semana. La medida aplicará para: Colegios, institutos y Universidades privadas.

Medidas de protección a las familias

• Se incrementará el vale FISE para la compra del balón de gas de 10 kg. El vale pasará de S/20 a S/30 por un periodo de 30 dias La medida beneficiará a 1.3 millones de hogares, lo que representa aproximadamente 5 millones de peruanos.

Medidas energéticas para garantizar abastecimiento

• Se aprobará un dispositivo legal que permitirá liberar reservas de combustibles para reforzar el abastecimiento interno. El Ministerio de Energía y Minas autorizará esta liberación, así como la flexibilización de la mezcla de combustibles con biocombustibles y otras exigencias en la producción de hidrocarburos, a fin de ampliar la disponibilidad en el mercado.

•El racionamiento de gas natural asegurará el suministro de actividades esenciales como: Salud, Industrias alimentarias, Servicios básicos, Telecomunicaciones Transporte y logística, Sistema financiero, Continuidad del proceso electoral o Seguridad y orden interno.

Medidas de apoyo en el transporte

• Se implementará una medida de compensación para taxistas con vehículos convertidos a gas natural

• El Estado cubrirá el pago mínimo mensual de la deuda por conversión durante el periodo de contingencia. Este costo será asumido por el Fisco en beneficio de 165 mil vehículos convertidos.