Perú

Crisis de gas natural en Perú: Esto dice el Minem sobre los motivos de la falla en el gasoducto de Cusco

Ángelo Alfaro Lombardi, titular de Energía y Minas, detalla el avance de las investigaciones y explica los factores que mantienen limitado el suministro de gas natural tras la falla en la infraestructura de Camisea

El pasado domingo 1 de marzo empezó una nueva crisis en el Perú por el desabastecimiento de combustible ante una falla aún no controlada en el ducto de Camisea, en Cusco. (Foto: El Sol del Cusco)

El Perú enfrenta una crisis de combustible luego de la fuga y deflagración en el sistema de gas natural en Megantoni, en Cusco, el cual se encarga de abastecer de este servicio a Lima y Callao.

Al respecto, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ángelo Alfaro Lombardi, comunicó que el origen del incidente aún no está definido, ya que se espera un informe técnico oficial.

Alfaro pidió evitar especulaciones y aseguró que el diagnóstico preciso solo será posible tras analizar los componentes dañados, como los tubos y válvulas comprometidos.

El funcionario explicó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) es la entidad encargada de la inspección técnica. Según sus declaraciones, la investigación permitirá esclarecer si la causa fue por fatiga de material, un error operativo u otro tipo de incidente. Alfaro insistió en que dar información prematura solo alimentaría rumores y no ayuda a resolver la situación.

El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro Lombardi, detalla en conferencia de prensa las acciones inmediatas del gobierno frente a la emergencia causada por un accidente en el gasoducto que abastece a Lima, destacando la coordinación con empresas públicas y privadas. | TV Perú

Reparación y abastecimiento

Respecto a la reparación del sistema, el ministro recordó que la empresa responsable se comprometió a restablecer el servicio en un plazo máximo de 14 días. Sin embargo, indicó que los trabajos avanzan a buen ritmo y no se descarta que el servicio pueda reanudarse antes de lo previsto. Esta posibilidad dependerá del reporte final y del ritmo de las labores en el gasoducto.

Alfaro pidió tranquilidad a la ciudadanía para evitar compras de pánico y acaparamiento de combustibles derivados del gas. Señaló que el abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y otros combustibles se mantiene bajo control. El Gobierno publicará cifras de almacenamiento y consumo para ofrecer transparencia y evitar distorsiones en el mercado.

El titular de Energía y Minas reconoció que el impacto más severo de la falla afecta al suministro de gas natural, con una reducción del 91% en el flujo habitual. Esto ha obligado a varias industrias a operar con restricciones.

Estrategia para salvaguardar servicios básicos

La emergencia energética llevó al Ejecutivo a declarar en sesión permanente al gabinete ministerial y a diseñar un paquete de acciones para garantizar el abastecimiento a los sectores críticos.

Medidas de emergencia en Lima y Callao

• Ante la emergencia en el suministro, el Gobierno ha dispuesto un proceso de racionalización del gas natural con un objetivo claro: garantizar que el recurso llegue primero a quienes más lo necesitan.

• La racionalización permite ordenar el uso del gas, optimizar su distribución y asegurar el suministro durante la emergencia poniendo en el centro a las familias y servicios esenciales como salud, transporte público masivo y otras industrias complementarias.

Medidas de continuidad laboral y económica

• Se dispondrá el teletrabajo en el sector público en Lima v Callao durante el periodo de contingencia.

• Se promoverá que empresas del sector privado adopten modalidades de teletrabajo.

• Se promoverá el adelanto de vacaciones en industrias afectadas

Medidas de educación

• Se dispondrá clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos en Lima y Callao por una semana. La medida aplicará para: Colegios, institutos y Universidades privadas.

Medidas de protección a las familias

• Se incrementará el vale FISE para la compra del balón de gas de 10 kg. El vale pasará de S/20 a S/30 por un periodo de 30 dias La medida beneficiará a 1.3 millones de hogares, lo que representa aproximadamente 5 millones de peruanos.

Medidas energéticas para garantizar abastecimiento

• Se aprobará un dispositivo legal que permitirá liberar reservas de combustibles para reforzar el abastecimiento interno. El Ministerio de Energía y Minas autorizará esta liberación, así como la flexibilización de la mezcla de combustibles con biocombustibles y otras exigencias en la producción de hidrocarburos, a fin de ampliar la disponibilidad en el mercado.

•El racionamiento de gas natural asegurará el suministro de actividades esenciales como: Salud, Industrias alimentarias, Servicios básicos, Telecomunicaciones Transporte y logística, Sistema financiero, Continuidad del proceso electoral o Seguridad y orden interno.

Medidas de apoyo en el transporte

• Se implementará una medida de compensación para taxistas con vehículos convertidos a gas natural

• El Estado cubrirá el pago mínimo mensual de la deuda por conversión durante el periodo de contingencia. Este costo será asumido por el Fisco en beneficio de 165 mil vehículos convertidos.

