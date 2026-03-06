Crisis de gas natural en Perú: Esto dice el Minem sobre los motivos de la falla en el gasoducto de Cusco

El Perú enfrenta una crisis de combustible luego de la fuga y deflagración en el sistema de gas natural en Megantoni, en Cusco, el cual se encarga de abastecer de este servicio a Lima y Callao.
Al respecto, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ángelo Alfaro Lombardi, comunicó que el origen del incidente aún no está definido, ya que se espera un informe técnico oficial.
Alfaro pidió evitar especulaciones y aseguró que el diagnóstico preciso solo será posible tras analizar los componentes dañados, como los tubos y válvulas comprometidos.
El funcionario explicó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) es la entidad encargada de la inspección técnica. Según sus declaraciones, la investigación permitirá esclarecer si la causa fue por fatiga de material, un error operativo u otro tipo de incidente. Alfaro insistió en que dar información prematura solo alimentaría rumores y no ayuda a resolver la situación.
Reparación y abastecimiento
Respecto a la reparación del sistema, el ministro recordó que la empresa responsable se comprometió a restablecer el servicio en un plazo máximo de 14 días. Sin embargo, indicó que los trabajos avanzan a buen ritmo y no se descarta que el servicio pueda reanudarse antes de lo previsto. Esta posibilidad dependerá del reporte final y del ritmo de las labores en el gasoducto.
Alfaro pidió tranquilidad a la ciudadanía para evitar compras de pánico y acaparamiento de combustibles derivados del gas. Señaló que el abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y otros combustibles se mantiene bajo control. El Gobierno publicará cifras de almacenamiento y consumo para ofrecer transparencia y evitar distorsiones en el mercado.
El titular de Energía y Minas reconoció que el impacto más severo de la falla afecta al suministro de gas natural, con una reducción del 91% en el flujo habitual. Esto ha obligado a varias industrias a operar con restricciones.
Estrategia para salvaguardar servicios básicos
La emergencia energética llevó al Ejecutivo a declarar en sesión permanente al gabinete ministerial y a diseñar un paquete de acciones para garantizar el abastecimiento a los sectores críticos.
Medidas de emergencia en Lima y Callao
• Ante la emergencia en el suministro, el Gobierno ha dispuesto un proceso de racionalización del gas natural con un objetivo claro: garantizar que el recurso llegue primero a quienes más lo necesitan.
• La racionalización permite ordenar el uso del gas, optimizar su distribución y asegurar el suministro durante la emergencia poniendo en el centro a las familias y servicios esenciales como salud, transporte público masivo y otras industrias complementarias.
Medidas de continuidad laboral y económica
• Se dispondrá el teletrabajo en el sector público en Lima v Callao durante el periodo de contingencia.
• Se promoverá que empresas del sector privado adopten modalidades de teletrabajo.
• Se promoverá el adelanto de vacaciones en industrias afectadas
Medidas de educación
• Se dispondrá clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos en Lima y Callao por una semana. La medida aplicará para: Colegios, institutos y Universidades privadas.
Medidas de protección a las familias
• Se incrementará el vale FISE para la compra del balón de gas de 10 kg. El vale pasará de S/20 a S/30 por un periodo de 30 dias La medida beneficiará a 1.3 millones de hogares, lo que representa aproximadamente 5 millones de peruanos.
Medidas energéticas para garantizar abastecimiento
• Se aprobará un dispositivo legal que permitirá liberar reservas de combustibles para reforzar el abastecimiento interno. El Ministerio de Energía y Minas autorizará esta liberación, así como la flexibilización de la mezcla de combustibles con biocombustibles y otras exigencias en la producción de hidrocarburos, a fin de ampliar la disponibilidad en el mercado.
•El racionamiento de gas natural asegurará el suministro de actividades esenciales como: Salud, Industrias alimentarias, Servicios básicos, Telecomunicaciones Transporte y logística, Sistema financiero, Continuidad del proceso electoral o Seguridad y orden interno.
Medidas de apoyo en el transporte
• Se implementará una medida de compensación para taxistas con vehículos convertidos a gas natural
• El Estado cubrirá el pago mínimo mensual de la deuda por conversión durante el periodo de contingencia. Este costo será asumido por el Fisco en beneficio de 165 mil vehículos convertidos.