Evelyn Inga y Kimberly García logran oro y plata para Perú en la 45th Dudinská 50 de marcha atlética

La marchista peruana Evelyn Inga se llevó la medalla de oro en la 45ª edición de la Dudinská 50 en Eslovaquia, estableciendo un nuevo récord sudamericano. Su compatriota Kimberly García aseguró la plata, completando un doblete histórico para el atletismo peruano.

Evelyn Inga volvió a dejar en alto el nombre de Perú al consagrarse por segunda vez campeona en la prueba de 21 kilómetros de la 45th Dudinská 50, una de las competencias de marcha atlética más reconocidas del calendario internacional, realizada este sábado en Eslovaquia. La atleta del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del Instituto Peruano del Deporte (IPD) se impuso con autoridad y estableció un nuevo récord nacional.

Con un tiempo oficial de 1 hora, 33 minutos y 49 segundos, Evelyn Inga no solo subió a lo más alto del podio, sino que mejoró la marca histórica peruana para la distancia. El evento, catalogado nivel oro por la World Athletics, congrega anualmente a los principales exponentes de la marcha internacional. Acompañó a Inga en el podio su compatriota Kimberly García, quien obtuvo la medalla de plata con un registro de 1:34:17, mientras que el tercer lugar fue para la mexicana Alejandra Ortega, con 1:35:57.

El Instituto Peruano del Deporte impulsa la presencia internacional de atletas como Inga y García en el marco del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028, con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Según detalló el IPD, ambas marchistas forman parte de las estrategias de alto rendimiento que buscan consolidar el protagonismo peruano en competencias globales.

Con un tiempo de 1:33:49, Inga estableció un nuevo récord nacional, escoltada por García y la mexicana Alejandra Ortega, tercera en la competencia. - IPD

La actuación de Evelyn Inga en Eslovaquia confirma la vigencia y proyección del atletismo peruano a nivel internacional, al lograr la primera y segunda posición en una cita de referencia para la marcha atlética. La propia Inga valoró la exigencia del torneo: “Haber competido al lado de atletas top del mundo hizo que el nivel sea muy fuerte, y estoy contenta porque todo me salió bien. Ahora participaré en la media maratón en el Mundial de Marcha Atlética por Equipos en Brasil el 12 de abril. Tenemos un equipo muy fuerte y estoy segura de que saldremos triunfantes”.

Evelyn Inga: dos coronas en Dudinská y récord nacional

La victoria de Evelyn Inga en la 45th Dudinská 50 representa su segundo título en esta competencia, tras la consagración lograda en 2024. Con el tiempo registrado en la edición actual, Inga establece una nueva referencia nacional para los 21 kilómetros de marcha, superando su propio desempeño previo y consolidándose como referente de la disciplina en Perú.

El evento es reconocido por reunir a figuras de talla mundial y forma parte del circuito de la World Athletics, lo que otorga especial relevancia al triunfo de la deportista peruana. Según el Instituto Peruano del Deporte, la preparación sostenida y la experiencia internacional han sido determinantes en el crecimiento competitivo de Inga y García.

Ambas marchistas integran el Programa Ciclo Olímpico del Instituto Peruano del Deporte, que impulsa el desarrollo del atletismo peruano de alto rendimiento. - IPD

El presidente del Instituto Peruano del Deporte, Sergio Ludeña Visalot, remarcó la importancia de fortalecer la presencia de atletas peruanos en competencias internacionales como parte de la ruta hacia los grandes eventos multideportivos.

La próxima cita para Evelyn Inga será la media maratón en el Mundial de Marcha Atlética por Equipos, a celebrarse el 12 de abril en Brasil. El equipo nacional buscará ratificar el liderazgo demostrado en Eslovaquia y continuar sumando puntos en el ciclo olímpico.