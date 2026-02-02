Deportes

Usain Bolt sorprendió al revelar que podría competir en otro deporte en los próximos Juegos Olímpicos: “Si me llaman, estaré listo”

El velocista, ocho veces campeón olímpico y referente del atletismo, disfruta del retiro, aunque un desafío lo seduce

Usain Bolt podría competir en
Usain Bolt podría competir en los próximos Juegos Olímpicos (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El deportista considerado como “el hombre más rápido del mundo", Usain Bolt, disfruta su retiro anunciado en 2017 con una vida relajada y alejada del ejercicio de alto rendimiento. Aunque el atleta campeón olímpico en ocho ocasiones sorprendió con una declaración que abre las puertas a un posible regreso en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero no en la disciplina que todos imaginan.

La leyenda del atletismo, que acumula los récords mundiales en 100 y 200 metros, admitió que, tras una rotura en el tendón de Aquiles, ya no corre y siente el paso del tiempo como cualquier otra persona. Incluso compartió detalles de su vida lejos de las pistas: “Estoy felizmente retirado de ser un deportista profesional”, declaró a Esquire.

Meses atrás el deportista habló de los efectos luego de su retiro y admitió que se queda sin aliento al subir las escaleras, por lo que esta situación mantiene expectantes a los fanáticos del deporte ante el nuevo rol que podría afrontar Bolt en caso de concretarse. Si bien aclaró que no regresará como velocista, el jamaiquino dejó abierta la puerta a incursionar en otro deporte.

Usain Bolt disfruta de su
Usain Bolt disfruta de su retiro anunciado 9 años atrás (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El cricket, una disciplina muy popular en Jamaica y que se practica de forma recreativa, aparece como su principal opción. “No he jugado cricket en un largo tiempo. Pero si me llaman, estaré listo”, anticipó el ex atleta, quien años atrás intentó probar suerte en el fútbol profesional.

Hoy, Bolt continúa vinculado al deporte como Director de rendimiento en Puma, la marca que lo acompañó desde sus primeros triunfos. A punto de cumplir cuarenta años, su figura sigue siendo referente del espíritu olímpico y el escenario de Los Ángeles, asociado al espectáculo global, parece ofrecer el marco ideal para un regreso simbólico.

Más allá del rendimiento y las marcas históricas, el propio Bolt reveló que la motivación por mantener su legado está más viva que nunca: “Ser llamado ‘El hombre más rápido del mundo’ nunca pasará de moda. Más ahora, que mis hijos recién tienen cuatro y cinco años y están empezando a descubrir quién soy y lo que conseguí”.

El atleta compartió detalles de
El atleta compartió detalles de su vida cotidiana (AP Foto/David J. Phillip)

La vigencia del legado de Usain Bolt se refleja en el reconocimiento constante que recibe a nivel mundial. En una extensa entrevista con la agencia EFE, el ex atleta expresó cómo vive esta etapa de su vida lejos de las pistas: “Es genial que la gente te siga reconociendo como el más rápido. Para eso trabajo. Cuando competía, trabajaba para ser la referencia. Ahora que me he retirado siento una sensación grandiosa al saber que sigo siendo referente”.

Bolt remarcó la importancia de haber dejado una huella en el deporte. “Yo quería ser una leyenda. Yo quise establecer estándares altos y lo hice. Estoy feliz por ello”, afirmó orgulloso por el camino recorrido y la inspiración que continúa generando en nuevas generaciones.

Así, aunque el reloj del cronómetro ya no corre para el campeón, el vínculo de Bolt con el olimpismo permanece abierto. La figura del jamaicano continúa como sinónimo de excelencia y superación, incluso tras su retiro, y su influencia se mantiene intacta en el mundo del atletismo.

