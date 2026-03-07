Perú

Christian Domínguez llora al despedirse de ‘Préndete’ en su último programa: “Aquí pude replantear mi vida”

El cantante de cumbia se quebró al recordar cómo llegó al programa y lo que ha significado estar allí tras su escandaloso ampay en el 2024

Guardar
El cantante de cumbia se quebró al recordar cómo llegó al programa y lo que ha significado estar allí tras su escandaloso ampay en el 2024 | Panamericana Televisión

Christian Domínguez vivió un momento de alta carga emocional durante el cierre de ‘Préndete’, el espacio matutino de Panamericana Televisión. El viernes 6 de marzo, el cantante de cumbia y conductor se despidió entre lágrimas, frente a cámaras, del equipo que lo acompañó en una de las etapas más complejas de su vida, marcada por el escándalo mediático de su vida personal a inicios de 2024.

En su mensaje final, el artista explicó que el programa fue un refugio y un punto de inflexión tras el escándalo del ‘carro-rana’, episodio que ocasionó el fin de su relación con Pamela Franco y que tuvo amplia repercusión en la prensa de espectáculos.

La despedida de Domínguez se caracterizó por un sincero agradecimiento a quienes integran el equipo de producción y a sus compañeros de conducción.

Christian Domínguez se despide de
Christian Domínguez se despide de sus compañeros en el último programa de ‘Préndete’, un espacio donde, según él, pudo replantear su vida profesional y personal. (Panamericana Televisión)
“Yo quiero agradecerles porque fue el lugar donde pude sentarme y replantear mi vida y replantear muchas cosas. Quizá si no hubiera sido por ‘Préndete’, hubiera sido mucho más complicado”, expresó el líder de la Gran Orquesta Internacional con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

El regreso de Domínguez a la pantalla chica coincidió con una de sus mayores exposiciones mediáticas. Recordó que su reincorporación al trabajo televisivo ocurrió poco después del ampay que lo involucró y que lo mantuvo en el centro de la conversación pública. Frente a este escenario, aseguró que el ciclo de ‘Préndete’ le permitió revisar aspectos de su vida personal y profesional y sobreponerse a los efectos del escándalo.

“Me dieron un buen abrazo, un buen aliento y gracias, ustedes saben a qué me refiero. Estoy contento de haberlos conocido”, agregó el cantante durante la emisión de despedida.

Christian Domínguez se despide de
Christian Domínguez se despide de sus compañeros en el último programa de ‘Préndete’, un espacio donde, según él, pudo replantear su vida profesional y personal. (Panamericana Televisión)

Durante la transmisión, Domínguez también confesó que suele formar vínculos emocionales fuertes en cada espacio donde trabaja, lo que hace más difícil cada cierre de ciclo.

“Yo de por sí lloro cuando me voy de un lugar a otro, pero hay un cariño especial con la gente que estuvo en ese momento”, señaló, haciendo referencia al contexto particular que atravesaba al sumarse al matutino.

La conductora Karla Tarazona, quien acompañó a Domínguez desde el inicio del programa, también se dirigió al público para aclarar que, si bien el ciclo de ‘Préndete’ finalizó, los integrantes del equipo continúan ligados a la señal de Panamericana.

Explicó que cada uno de los conductores tiene proyectos distintos en la televisora y que el cierre del ciclo representa, más que una despedida, el inicio de nuevas oportunidades.

El presentador Christian Domínguez llora
El presentador Christian Domínguez llora visiblemente emocionado durante su último programa en 'Préndete', marcando su despedida del espacio televisivo. (Panamericana Televisión)

“En realidad, no es una ‘despedida’ señoras y señores, se cierra una etapa, sí, pero se abren cosas nuevas, como ustedes saben, el canal está cambiando, hay cosas que se están renovando. De repente, compañerita, te vas más tarde, el compañerito a Buenos Días Perú”, compartió durante el último programa.

¿Con qué programa será reemplazado ‘Préndete’?

Panamericana Televisión anunció que, a partir del lunes 9 de marzo, ‘Doctores de guardia’ ocupará el horario de las 9:30 a. m. dejado por ‘Préndete’. El nuevo espacio, producido por GV Producciones, la empresa de Gisela Valcárcel, representa una apuesta por el formato de salud, con el objetivo de captar la audiencia matutina y mejorar los niveles de rating del canal en esa franja.

La propuesta de ‘Doctores de guardia’ se centrará en la resolución de dudas médicas y consultas de salud, con la participación de especialistas como el doctor Sebastián Arrieta, la ginecóloga Sara Castañeda y la psicóloga Romina Castro.

Sebastián Arrieta lidera Doctores de
Sebastián Arrieta lidera Doctores de Guardia junto a la ginecóloga Sara Castañeda y la psicóloga Romina Castro para abordar salud física y emocional.

La llegada de este formato marca una nueva etapa para la franja de la mañana en Panamericana y responde a la estrategia de la cadena de ofrecer contenidos de utilidad para la audiencia, priorizando el acompañamiento y la orientación en temas de salud integral.

Temas Relacionados

Christian DomínguezPréndetePanamericana TVperu-entretenimiento

Más Noticias

Explosión en discoteca de Trujillo deja más de 30 heridos: entre los afectados hay menores de edad y autoridades investigan

El incidente ocurrió durante la presentación musical de Amor Rebelde y provocó una estampida y escenas de pánico dentro y fuera del establecimiento

Explosión en discoteca de Trujillo

Gloria anuncia que mantendrá precios durante la crisis energética en Perú

La empresa láctea informó que no aplicará aumentos a distribuidores ni comercios, pese al desabastecimiento de gas natural causado por la deflagración en el ducto de Camisea

Gloria anuncia que mantendrá precios

¿Inicio de clases en institutos y universidades también será virtual por crisis del GNV? Esto es lo que se sabe

La decisión de virtualidad fue adoptada por el Ejecutivo tras la falla en el sistema de transporte de gas que ha generado colas en grifos y problemas en el transporte

¿Inicio de clases en institutos

Flavia López protagoniza garrafal error en Esto es Guerra: asegura que 2x2 es ocho

Durante la emisión de Esto es Guerra, los participantes debían responder algunas preguntas generales y nunca imaginaron la equivocación que cometería la modelo

Flavia López protagoniza garrafal error

Secretario general de José María Balcázar renuncia a días de ser nombrado

José Luis Torrico Huerta dimite a dos semanas de su designación. Ejecutivo ya oficializó a su reemplazo

Secretario general de José María
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Secretario general de José María

Secretario general de José María Balcázar renuncia a días de ser nombrado

Ministro de Energía y Minas pide a los conductores no usar GLP en sus vehículos GNV: “Arriesgan su vida”

Proclaman a Gunther Gonzales como nuevo magistrado del JNE en reemplazo de Willy Ramírez

Jueza falla a favor de Vladimiro Montesinos y ordena recalcular sus penas: ¿El ‘Doc’ sale de prisión?

Vladimiro Montesinos reaparece en juicio del caso Sobres bomba y se acoge a dos ‘leyes procrimen’ del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Flavia López protagoniza garrafal error

Flavia López protagoniza garrafal error en Esto es Guerra: asegura que 2x2 es ocho

Suheyn Cipriani y Miguel Arce despiden su programa ‘Esto sí es amor’ a un mes de su estreno: “No es un adiós, es un hasta luego”

Maricielo Effio explica por qué se grabó llorando en TikTok y responde a críticas sobre su vida en el extranjero

Camila Domínguez impacta al agradecer a Pamela Franco en redes y dedicar emotivo mensaje a su hermana menor: "Eres increíble"

Rodrigo González y Gigi Mitre califican a Marisel Linares como "una máquina de malas decisiones" por el caso del falso sello notarial

DEPORTES

Dónde ver Max Holloway vs

Dónde ver Max Holloway vs Charles Oliveira 2 HOY: canal TV online de la pelea por el título BMF en UFC 326

Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs San Martín EN VIVO: punto a punto del partidazo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Ángel Comizzo se despidió de Atlético Grau al borde de las lágrimas tras ganar a FC Cajamarca: “Esperemos que no sea un hasta siempre”

Nicole Pérez explicó por qué decidió jugar por Atenea, pese a oferta de Alianza Lima: “Después podré pensar en lo económico”