Christian Domínguez llora al despedirse de ‘Préndete’ en su último programa: “Aquí pude replantear mi vida”

Christian Domínguez vivió un momento de alta carga emocional durante el cierre de ‘Préndete’, el espacio matutino de Panamericana Televisión. El viernes 6 de marzo, el cantante de cumbia y conductor se despidió entre lágrimas, frente a cámaras, del equipo que lo acompañó en una de las etapas más complejas de su vida, marcada por el escándalo mediático de su vida personal a inicios de 2024.

En su mensaje final, el artista explicó que el programa fue un refugio y un punto de inflexión tras el escándalo del ‘carro-rana’, episodio que ocasionó el fin de su relación con Pamela Franco y que tuvo amplia repercusión en la prensa de espectáculos.

La despedida de Domínguez se caracterizó por un sincero agradecimiento a quienes integran el equipo de producción y a sus compañeros de conducción.

Christian Domínguez se despide de sus compañeros en el último programa de ‘Préndete’, un espacio donde, según él, pudo replantear su vida profesional y personal. (Panamericana Televisión)

“Yo quiero agradecerles porque fue el lugar donde pude sentarme y replantear mi vida y replantear muchas cosas. Quizá si no hubiera sido por ‘Préndete’, hubiera sido mucho más complicado”, expresó el líder de la Gran Orquesta Internacional con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

El regreso de Domínguez a la pantalla chica coincidió con una de sus mayores exposiciones mediáticas. Recordó que su reincorporación al trabajo televisivo ocurrió poco después del ampay que lo involucró y que lo mantuvo en el centro de la conversación pública. Frente a este escenario, aseguró que el ciclo de ‘Préndete’ le permitió revisar aspectos de su vida personal y profesional y sobreponerse a los efectos del escándalo.

“Me dieron un buen abrazo, un buen aliento y gracias, ustedes saben a qué me refiero. Estoy contento de haberlos conocido”, agregó el cantante durante la emisión de despedida.

Christian Domínguez se despide de sus compañeros en el último programa de ‘Préndete’, un espacio donde, según él, pudo replantear su vida profesional y personal. (Panamericana Televisión)

Durante la transmisión, Domínguez también confesó que suele formar vínculos emocionales fuertes en cada espacio donde trabaja, lo que hace más difícil cada cierre de ciclo.

“Yo de por sí lloro cuando me voy de un lugar a otro, pero hay un cariño especial con la gente que estuvo en ese momento”, señaló, haciendo referencia al contexto particular que atravesaba al sumarse al matutino.

La conductora Karla Tarazona, quien acompañó a Domínguez desde el inicio del programa, también se dirigió al público para aclarar que, si bien el ciclo de ‘Préndete’ finalizó, los integrantes del equipo continúan ligados a la señal de Panamericana.

Explicó que cada uno de los conductores tiene proyectos distintos en la televisora y que el cierre del ciclo representa, más que una despedida, el inicio de nuevas oportunidades.

El presentador Christian Domínguez llora visiblemente emocionado durante su último programa en 'Préndete', marcando su despedida del espacio televisivo. (Panamericana Televisión)

“En realidad, no es una ‘despedida’ señoras y señores, se cierra una etapa, sí, pero se abren cosas nuevas, como ustedes saben, el canal está cambiando, hay cosas que se están renovando. De repente, compañerita, te vas más tarde, el compañerito a Buenos Días Perú”, compartió durante el último programa.

¿Con qué programa será reemplazado ‘Préndete’?

Panamericana Televisión anunció que, a partir del lunes 9 de marzo, ‘Doctores de guardia’ ocupará el horario de las 9:30 a. m. dejado por ‘Préndete’. El nuevo espacio, producido por GV Producciones, la empresa de Gisela Valcárcel, representa una apuesta por el formato de salud, con el objetivo de captar la audiencia matutina y mejorar los niveles de rating del canal en esa franja.

La propuesta de ‘Doctores de guardia’ se centrará en la resolución de dudas médicas y consultas de salud, con la participación de especialistas como el doctor Sebastián Arrieta, la ginecóloga Sara Castañeda y la psicóloga Romina Castro.

Sebastián Arrieta lidera Doctores de Guardia junto a la ginecóloga Sara Castañeda y la psicóloga Romina Castro para abordar salud física y emocional.

La llegada de este formato marca una nueva etapa para la franja de la mañana en Panamericana y responde a la estrategia de la cadena de ofrecer contenidos de utilidad para la audiencia, priorizando el acompañamiento y la orientación en temas de salud integral.