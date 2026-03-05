Christian Domínguez se pronuncia tras reencuentro con su hija mayor en cumpleaños de su pequeña con Pamela Franco

El cantante de cumbia explicó que sí estuvo cerca a su primogénita, quien asistió al cumpleaños de su hermana menor | YouTube / QBochinche

El reciente cumpleaños de la hija menor de Christian Domínguez y Pamela Franco reunió a familiares y amigos en un evento en Lima. Una de las presencias más comentadas fue la de Camila Domínguez, primogénita del cantante, fruto de su relación anterior con Melanie Martínez. Aunque en la celebración no se difundieron imágenes de padre e hija juntos, sí se captó a la joven acompañando a Franco, lo que avivó especulaciones sobre el estado del vínculo familiar.

En diálogo con el programa QBochinche, Domínguez se refirió a la dinámica que mantiene con Franco en eventos familiares. “Se dio a hacerlo y felizmente fue día de semana y espectacular. En Lima, normal, no hay nada extraño en eso. El tema es cordial porque lo importante para nuestra bebé es lo que siempre queremos, que esté tranquila”, explicó el cantante sobre la organización de la fiesta y su relación de padres con Franco.

El intérprete consideró que el ambiente familiar depende de la armonía entre los adultos, priorizando el bienestar de su hija menor.

Christian Domínguez se pronunció sobre el emotivo reencuentro con su hija mayor durante el cumpleaños de su hija menor con Pamela Franco.

“Se hace para que ella la pase bonito, es un instante, son horas y ese recuerdo de ella. Ahora, si hay un trato cordial. Si no hay un trato cordial, me imagino que si es un tema complicado, no se puede hacer, pero nuestro caso es cordial y así se debe manejar siempre”, afirmó Domínguez durante la entrevista.

Cuando se le consultó sobre su relación con Camila, el cantante no evitó el tema y fue directo al respecto. “Pero claro, si es mi hija, ¿cómo no se me va a acercar”, respondió, dejando entrever que el distanciamiento previo habría quedado atrás.

Las diferencias entre ambos se hicieron públicas meses atrás, cuando la adolescente compartió declaraciones críticas hacia su padre en redes sociales, generando una ola de comentarios y atención mediática.

Domínguez también se refirió a las polémicas del pasado y a la opinión externa sobre su vida familiar. “Las cosas del pasado no fueron raras, son cosas que pasaron y ya está. Nadie debería opinar. En su momento lo dije, ¿no? Nadie debería opinar y tampoco ni calificar y hay mucha gente que califica, si eres bueno, si eres malo. Entonces, así tiene que ser”, manifestó el cantante, quien prefirió no profundizar en los detalles de la reconciliación con su hija mayor.

Al finalizar su intervención, Domínguez dejó claro que los asuntos familiares más delicados se tratan en privado. “Eso son temas que nosotros los manejamos internamente”, puntualizó como cierre a las preguntas sobre la relación con Camila.

Hija de Christian Domínguez se dejó ver con Pamela Franco

Durante la celebración, la presencia de Camila Domínguez no pasó desapercibida. Aunque no hay fotografías o videos difundidos donde aparezca junto a su padre, la joven fue vista en compañía de Pamela Franco en diferentes momentos del evento. La aparición de Camila tomó relevancia al ser una de las primeras ocasiones en las que coincidió públicamente con la actual pareja de su padre tras los roces familiares.

Camila vuelve a coincidir con la familia de Christian Domínguez en fiesta de Cataleya. Instagram / @pamelafrancoviera

Las imágenes de la adolescente se centraron en publicaciones relacionadas con la fiesta, especialmente en la promoción del DJ que animó el evento, donde se señaló que el servicio fue parte de un canje publicitario. La interacción entre Camila y Franco fue interpretada como señal de una convivencia pacífica durante la reunión familiar.

Hasta ahora, no existe material que confirme un acercamiento explícito entre Christian Domínguez y su hija mayor en la celebración. El entorno del cantante evita dar detalles sobre el vínculo actual, manteniendo el tema en el ámbito privado mientras la familia busca preservar la tranquilidad de los menores involucrados.