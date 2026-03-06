Reniec anuncia jornadas extraordinarias el 7 y 8 de marzo para entregar DNI electrónico tras demoras provocadas por fallas en el sistema

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que habilitará jornadas extraordinarias de atención este sábado 7 y domingo 8 de marzo.. Foto: Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que habilitará jornadas extraordinarias de atención este sábado 7 y domingo 8 de marzo, tras las largas filas y demoras generadas por una falla temporal en su sistema informático. La interrupción afectó principalmente la entrega del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) para adultos, situación que provocó reclamos y molestias en diversas sedes del organismo.

El incidente en el sistema de Reniec se registró el jueves 5 de marzo y ocasionó que cientos de ciudadanos enfrentaran dificultades para recoger su DNI electrónico ya tramitado. Según informó la entidad, los trámites de renovación, duplicado y registros civiles, así como la entrega de DNI para menores, continuaron realizándose con normalidad. No obstante, la plataforma de entrega de DNIe para adultos presentó intermitencias que impidieron la atención habitual.

De acuerdo con el comunicado oficial de Reniec, el inconveniente fue solucionado y el sistema restablecido en las siguientes horas. Para mitigar el impacto, se dispuso la apertura de oficinas durante el fin de semana, facilitando así la entrega de documentos pendientes a los ciudadanos afectados. Además, Reniec recordó que varios trámites y registros civiles pueden realizarse de forma virtual.

Reniec abrirá sus oficinas el 7 y 8 de marzo

Reniec confirmó que las oficinas estarán abiertas en jornadas especiales el sábado 7 y domingo 8 de marzo exclusivamente para la entrega de DNI electrónico a adultos que no pudieron recoger su documento debido a las fallas en la plataforma. Esta medida busca reducir el atraso acumulado y responder a la alta demanda generada por la suspensión temporal del servicio.

Para los trámites de DNI de menores y otras gestiones, la atención se mantuvo regular en los días previos, según lo detallado por el organismo en su comunicado. Reniec instó a los ciudadanos a informarse sobre el estado del sistema a través de sus canales oficiales y a utilizar la opción virtual para otros procedimientos, con el fin de evitar nuevas aglomeraciones en las oficinas.

Largas filas y esperas por fallas en el sistema de Reniec

Las fallas en el sistema provocaron que numerosos usuarios tuvieran que esperar durante horas en las sedes de Reniec, principalmente en Lima. Una de las afectadas relatóa Latina Noticias: “Estoy desde hace como tres horas acá. Yo vengo a recoger mi DNI y me dicen que no hay sistema, que no saben a qué hora va a volver”, mientras que otra ciudadana expresó su malestar por la falta de información y la confusión generada por las largas filas en distintas oficinas.

Algunos usuarios señalaron que, pese a haber recibido confirmación en línea de que el documento estaba listo, no pudieron retirarlo debido a la caída del sistema. “Solo quiero recoger el duplicado de mi DNI, que ya lo tramité por Internet. Me dice que ya está listo, pero no se puede recoger. Ayer también pasó lo mismo. Es una pérdida de tiempo y no saben a qué hora va a regresar el sistema”, manifestó otra persona afectada. Las demoras también complicaron la gestión de trámites provenientes de otras provincias, obligando a los ciudadanos a trasladarse entre diferentes sedes para intentar completar sus gestiones.

Contraloría inició acciones de control en Reniec

La Contraloría General de la República inició acciones de control en Reniec tras recibir reportes ciudadanos sobre demoras y congestión en la atención, atribuidas a problemas en el sistema informático. El órgano de control dispuso un servicio de control simultáneo en la modalidad de Orientación de Oficio, con el objetivo de investigar las causas de las fallas y evaluar el impacto en la atención al público.

Como parte de su intervención, personal de la Contraloría realizó visitas inopinadas a diversas sedes de Reniec, verificando el funcionamiento de los sistemas y los procedimientos de atención a los usuarios. Se espera que en los próximos días se emita un informe detallado con los hallazgos y recomendaciones para fortalecer la gestión de trámites de identificación y registro civil en la institución.

La actuación de la entidad de control responde a la intensificación de los reclamos de los usuarios y busca garantizar que situaciones similares sean prevenidas y atendidas con mayor eficacia en el futuro.