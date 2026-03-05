Monserrat Seminario arremete contra Melcochita: “Es ludópata y hasta para la intimidad tenía que lavarlo”

Durante su entrevista en Magaly TV, La Firme, la piurana afirmó que el artista perdía miles en tragamonedas y sorprendió al revelar detalles íntimos de su convivencia. ATV/ Magaly TV La Firme.

La crisis matrimonial entre Melcochita y su aún esposa Monserrat Seminario volvió a estallar públicamente luego de que la piurana se presentara en el programa Magaly TV, La Firme, conducido por Magaly Medina, donde lanzó fuertes acusaciones contra el popular sonero y humorista. Durante la entrevista televisiva emitida el 4 de marzo, Seminario no solo cuestionó el manejo del dinero durante su relación, sino que también reveló aspectos íntimos y tensiones que, según su versión, marcaron los años de convivencia con el artista.

La piurana decidió contar su versión de los hechos en medio del conflicto mediático que mantiene con el cómico, quien días antes había anunciado públicamente el fin de su matrimonio de casi dos décadas. Sentada frente a Magaly Medina, Monserrat Seminario relató que uno de los problemas que habría afectado la relación fue la presunta afición de Melcochita por los juegos de azar, una situación que —según sostuvo— se habría prolongado durante años.

“Él es ludópata. ¿Tragamonedas? Uffff, hace muchos años”, afirmó sin titubeos durante la conversación televisiva, dejando entrever que el hábito del artista con los juegos de casino no sería reciente. Para reforzar su acusación, la aún esposa del sonero aseguró que se trataba de una conducta que había presenciado reiteradamente a lo largo de su relación.

Confiesa supuesta ludopatía de Melcochita

“Ludópatas de esos que se va al casino y pierden hasta el calzoncillo”, expresó con tono crítico al describir lo que, según dijo, era el comportamiento del artista cuando acudía a los establecimientos de juego.

De acuerdo con su testimonio, en diversas oportunidades fue ella misma quien terminaba entregándole dinero para que acudiera al casino. Monserrat relató que, pese a encargarse de administrar las finanzas del hogar, en más de una ocasión cedía ante los pedidos del humorista.

“Yo le daba y parecía Papá Noel”, comentó al recordar cómo le entregaba dinero, situación que —según su versión— terminó generando tensiones económicas en el entorno familiar.

Durante la entrevista, la piurana también sostuvo que las pérdidas económicas derivadas de estos episodios podían ser significativas. Según afirmó, el artista habría llegado a perder importantes sumas de dinero en tragamonedas.

“Él ha perdido de tres mil a cinco mil soles”, aseguró al relatar algunos de los momentos que, según dijo, impactaron directamente en la economía del hogar.

Pagó deudas

En ese contexto, Monserrat Seminario también explicó que durante los años de convivencia debieron afrontar diversos compromisos financieros, entre ellos préstamos y gastos familiares. La piurana afirmó que gran parte de esas responsabilidades económicas recayeron sobre ella.

“Desde el día que comencé con él hasta el año pasado en diciembre son 16 años que he pagado varios préstamos”, relató durante la conversación, sugiriendo que durante ese tiempo se hizo cargo de obligaciones económicas que incluían diferentes gastos del hogar.

Asimismo, detalló que entre esos pagos se encontraban deudas acumuladas, viajes y otros compromisos financieros vinculados a la dinámica familiar y profesional del artista. “Hemos pagado préstamos, deudas, viajes… todo eso lo manejaba yo”, señaló al explicar que era ella quien administraba el dinero que ingresaba por los espectáculos y presentaciones del humorista.

La entrevista también incluyó la difusión de mensajes privados que, según Monserrat Seminario, habría intercambiado con el cómico luego de que él abandonara la vivienda que compartían con sus hijas. En el programa se mostraron capturas de pantalla de supuestos chats en los que el artista habría condicionado su regreso al hogar a la entrega de dinero.

Monserrat lanza dura acusación contra Melcochita: asegura que “no es aseado”

En uno de los mensajes difundidos en televisión se lee: “Hoy voy a ir cuando me des la plata, pídele prestado a tu mamá como la vez pasada”.

Según explicó la piurana, ese pedido la sorprendió y generó un fuerte conflicto entre ambos, ya que aseguró no tener cómo conseguir esa cantidad de dinero. “¿De dónde voy a sacar tanta plata?”, respondió ella en la conversación que posteriormente fue presentada en el programa. Durante la entrevista, Monserrat calificó este episodio como un intento de presión económica para que consiguiera el dinero solicitado.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando la piurana habló sobre aspectos íntimos de su convivencia con el artista, realizando una declaración que dejó sorprendida incluso a la conductora del programa. “Él es cochino. Hasta para tener, ya sabes qué, tenía que lavarle”, afirmó sin rodeos durante la conversación televisiva, provocando una reacción inmediata en el set.

