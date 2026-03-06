Melcochita asegura que denunció a su esposa por el bienestar de sus hijas: “Me aguantaba para que no escuchen pleitos”

Durante una conversación con Magaly Medina, el humorista explicó por qué acudió a la Fiscalía y habló sobre la situación de sus hijas. ATV/ Magaly TV La Firme.

El conflicto familiar entre el reconocido comediante peruano Pablo Villanueva, conocido popularmente como Melcochita, y su aún esposa Montserrat Seminario continúa escalando y ahora ha llegado al ámbito judicial. En una reciente entrevista televisiva con Magaly Medina, el artista explicó los motivos por los que decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, mientras su abogado confirmó que el proceso de divorcio ya está en marcha.

Durante la conversación emitida este 5 de marzo, la conductora inició el diálogo preguntando directamente por la situación legal que enfrenta la pareja. “Buenas noches, doctor, ¿cómo está? A ver, doctor Israel, ¿qué cosa están haciendo ahora? Se van a divorciar, supongo, ¿no?”, comentó Magaly Medina al dirigirse al abogado del artista, Ysrael Castillo, antes de saludar también al comediante.

De inmediato, la periodista abordó el tema central que ha generado controversia. “Bueno, Melcochita, ¿por qué le has puesto ahora tú una demanda ante la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Grupo de Familia? ¿Por qué? Tú dices acá que ella te pegaba, que ella te maltrataba, pero ustedes ya no están viviendo juntos”, señaló.

Melcochita denuncia a su esposa por presunta violencia y pide divorcio: “Lo único que quiero es separarme”. Captura TV: Magaly TV: La Firme.

Sobre la salida del país de sus menores hijas

El primero en responder fue el abogado Ysrael Castillo, quien explicó el contexto de la denuncia presentada. Según indicó, la decisión se tomó luego de que el artista relatara episodios de presunta violencia en una entrevista anterior.

“Lo que pasa, señora Magaly, es que ante lo relatado por mi cliente en una entrevista con usted, relató hechos que habían pasado de violencia física y psicológica, y tenemos pruebas sobre el maltrato a las niñas”, afirmó el abogado. Además, añadió otro elemento que habría generado preocupación: “Aparte de eso, ella también quiere llevarlo fuera del país. Está condicionando ciertas cosas y no me parece lo correcto”.

La conductora replicó señalando que cualquier salida del país con menores debería realizarse con autorización del padre. Sin embargo, el abogado insistió en que la denuncia busca que las autoridades investiguen los hechos. “Si hay un indicio, la Fiscalía tiene que actuar y determinar si hay una responsabilidad”, explicó.

Melcochita denuncia a su esposa por presunta violencia y pide divorcio: “Lo único que quiero es separarme”. Captura TV: Magaly TV: La Firme.

Melcochita niega que video expuesto de Monserrat y su amigo sea por venganza

En medio de la conversación, Magaly Medina también cuestionó si la denuncia podría interpretarse como una reacción emocional tras la difusión de imágenes donde la aún esposa del comediante aparece besando a otro hombre. “¿Esto no es una actitud de venganza porque no has soportado ver imágenes de tu todavía esposa besando a otro hombre?”, preguntó.

Ante ello, Melcochita negó rotundamente esa versión. “No, no es venganza. Yo respeto siempre a la mujer, porque la mujer además es madre de mis hijas. No tengo por qué estar en eso”, respondió el artista, intentando aclarar que su decisión no estaría motivada por celos.

Melcochita denuncia a su esposa por presunta violencia y pide divorcio: “Lo único que quiero es separarme”. Captura TV: Magaly TV: La Firme.

Melcochita acepta que pidió 15 mil para regresar a casa de Monserrat Seminario

No obstante, la conductora recordó un intercambio de mensajes en el que el comediante habría expresado molestia por la nueva relación de su esposa. “Tú te mostrabas picón y le decías: ‘Si me hubieras cambiado por alguien mejor que yo, pero ese es un obrero que no vale la pena’”, comentó Medina.

El humorista reconoció que se trató de un momento de enojo. “Fue un momento... me dio un poquito de cólera. Yo decía: ¿qué cosa le he hecho? Si yo estaba en la casa con mis hijas, salía solamente a trabajar. Yo decía: ‘¿En qué le fallé?’”, explicó.

Durante la conversación también se abordó el tema económico y los conflictos que habrían tenido durante la relación. La periodista mencionó un mensaje en el que el comediante habría pedido 15 mil soles para regresar al hogar. Ante ello, el artista admitió que se trató de un comentario hecho en medio de la discusión.

“En ese momento erré, fue un momento de cólera. ¿Para qué voy a querer que me dé quince mil?”, aclaró.

Melcochita denuncia a su esposa por presunta violencia y pide divorcio: “Lo único que quiero es separarme”. Captura TV: Magaly TV: La Firme.