Estos son los eventos astronómicos en marzo del 2026 que se podrán presenciar en el cielo peruano

Los expertos recomiendan buscar espacios abiertos y alejados de luces artificiales para apreciar mejor los espectáculos astronómicos - Créditos: EFE.

El mes de marzo de 2026 presenta una serie de fenómenos astronómicos que invitan tanto a entusiastas experimentados como a quienes observan el cielo por primera vez.La Agencia Espacial del Perú – Conida difundió su calendario especial con fechas relevantes para apreciar eventos las distintas fases lunares y acercamientos de planetas, todos observables a simple vista bajo condiciones adecuadas.

El mes inicia con la luna adoptando su fase de cuarto menguante el 11 de marzo, exactamente a las 04:38 a. m., cuando el satélite natural se ubicará en la constelación Ophiuchus, a más de 403 mil kilómetros de distancia de la Tierra.

Ese mismo día, en la zona norte de Tumbes, podrá apreciarse un “día sin sombra”, fenómeno en el que el sol pasa cenital y los objetos verticales pierden su sombra por instantes.

A diferencia de un mediodía solar regular, el "día sin sombra" se caracteriza por la posición exacta del sol a 90 grados sobre el horizonte, lo que lo convierte en un fenómeno singular y fácilmente observable - Créditos: Andina.

Las oportunidades de observación se intensifican el 16 de marzo, cuando la luna menguante, próxima a la fase nueva, se alineará visualmente con mercurio y marte antes del amanecer sobre el horizonte este, cerca de la constelación Aquarius.

Dos días después, el 18 de ese mismo mes, el satélite alcanza la luna nueva a las 08:23 p. m. en la constelación de los peces, situándose a 373.320 km de nuestro planeta.

El 19 de marzo marca el final de la primera temporada de pasos cenitales del sol en Perú, desplazándose luego hacia el norte hasta su retorno en septiembre. Ese mismo día ocurre el equinoccio, que señala el inicio del otoño en el hemisferio sur y la primavera en el norte.

Los expertos recomiendan observar este fenómeno indirectamente, utilizando los puntos cardinales al amanecer o atardecer y tomando las debidas precauciones para proteger la vista.

Las fases lunares serán protagonistas, con el cuarto menguante el 11 de marzo, la luna nueva el 18 y el cuarto creciente el 25, cada una en distintas constelaciones y distancias a la Tierra - Créditos: Imagen Visual Infobae.

La agenda astronómica continúa el 20 de marzo, cuando la luna creciente, apenas salida de su fase nueva, se acercará visualmente a venus poco después del ocaso, en dirección al horizonte oeste y en la región de los peces. Este acercamiento es ideal para quienes buscan distinguir ambos cuerpos celestes a simple vista en el crepúsculo.

El 25 de marzo, la luna pasa a cuarto creciente a las 02:18 p. m., situándose en la constelación Auriga a 371.255 km de la Tierra. Esa misma noche y la siguiente, la cercanía aparente de la luna y júpiter podrá apreciarse después del atardecer, en las constelaciones Auriga y Gemini, una oportunidad para fotografiar ambos cuerpos brillando en el firmamento.

Estas fechas reúnen las principales oportunidades para los observadores del cielo en marzo, según el calendario de la Agencia Espacial del Perú – Conida. Los especialistas recomiendan buscar espacios abiertos y libres de contaminación lumínica para disfrutar a plenitud cada espectáculo celeste.

¿Qué es el “día sin sombra”?

El “día sin sombra” es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el sol se encuentra exactamente en el cenit, es decir, en la posición más alta sobre el horizonte respecto a un lugar específico de la Tierra. En ese momento, los objetos verticales no proyectan sombra, ya que la luz solar cae perpendicularmente sobre ellos.

Este evento, visible solo en regiones cercanas al ecuador, suele producirse una o dos veces al año y permite a científicos y aficionados reconocer el paso cenital del sol. Además, sirve para realizar mediciones precisas y genera expectación entre quienes disfrutan de la observación astronómica.