Campaña de salud gratis para este 25 de abril: conoce cuáles son lo servicios disponibles

La jornada busca fortalecer la atención primaria, ofreciendo consultorios de medicina general, geriatría, psicología, nutrición, oftalmología, odontología y obstetricia en un solo espacio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Municipalidad de San Isidro anunció que este sábado 25 de mayo de 8:30 a. m. hasta las 12:30 se llevará a cabo una campaña integral de salud gratuita de 8:30 a. m. a 12:30 p. m., en el parque Alfonso Ugarte, ubicado en la cuadra 17 de la avenida Javier Prado Oeste. El objetivo es acercar servicios médicos esenciales a la comunidad y promover la prevención de enfermedades.

Para acceder a la vacunación, los asistentes deberán presentar su documento nacional de identidad (DNI) y el carné de vacunas. Esta medida busca garantizar un registro ordenado y la adecuada aplicación de las dosis según el historial de cada persona. El resto de servicios estará disponible para todos los interesados, sin distinción de edad, en los módulos instalados por la comuna.

La iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la atención primaria y promover el bienestar al ofrecer consultorios y consejerías especializadas en un mismo espacio. El evento también contempla acciones de educación sanitaria y control preventivo de enfermedades prevalentes en la capital.

La campaña de salud se llevará a cabo este sábado 25 de abril - Créditos: Municipalidad de San Isidro.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Vacunación: Aplicación gratuita de vacunas del calendario regular y refuerzos, previa presentación de DNI y carné de vacunación.

Medicina general: Evaluaciones clínicas para detectar afecciones comunes y orientar sobre tratamientos iniciales.

Geriatría: Atención especializada para adultos mayores, con enfoque en enfermedades crónicas y control de medicación.

Psicología: Consejería y orientación emocional, dirigida tanto a niños como adultos, para abordar situaciones de estrés, ansiedad o depresión.

Nutrición: Evaluación del estado nutricional, control de peso y recomendaciones para una alimentación saludable.

Oftalmología: Exámenes de la vista para detectar problemas visuales y recomendar soluciones adecuadas.

Odontología: Revisión de la salud bucal, detección de caries y consejos de higiene dental.

Obstetricia: Control prenatal, asesoría en salud reproductiva y orientación para gestantes.

Consejería de enfermería: Información sobre autocuidado, control de signos vitales y administración de medicamentos.

Educación sanitaria: Charlas y materiales informativos sobre hábitos saludables y prevención de enfermedades.

Prevención de dengue, TBC y VIH/SIDA: Orientación sobre síntomas, métodos de prevención y acceso a pruebas rápidas para detectar enfermedades infecciosas.

Laboratorio: Toma de muestras para análisis básicos; los asistentes que deseen acceder a este servicio deben acudir en ayunas hasta las 11 a. m. para garantizar la fiabilidad de los resultados.

Para acceder a la vacunación, los asistentes deben presentar DNI y carné de vacunación, mientras que el resto de los servicios estará disponible para personas de todas las edades sin requisitos adicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mayores informes, la municipalidad ha puesto a disposición los números (01) 513-9000, anexos 4016 y 4013, así como el (01) 513-9008, opción 1 u opción 8. La campaña busca promover una cultura de prevención y facilitar el acceso a servicios esenciales en beneficio de la salud pública local.

Importancia de los chequeos médicos

Detección temprana: Permiten identificar enfermedades en fases iniciales, lo que mejora las posibilidades de tratamiento y recuperación.

Prevención: Ayudan a evitar el desarrollo de patologías mediante el control de factores de riesgo y la aplicación de vacunas.

Seguimiento: Facilitan el monitoreo de condiciones crónicas como diabetes o hipertensión, asegurando un manejo adecuado.

Educación en salud: Brindan información personalizada sobre hábitos saludables y autocuidado.

Reducción de complicaciones: Disminuyen la probabilidad de complicaciones graves al intervenir oportunamente.

Tranquilidad: Ofrecen seguridad y confianza sobre el estado de salud, promoviendo el bienestar integral.