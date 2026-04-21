Flavio Maestri confrontó a Giancarlo Granda por menospreciar a Julinho: “No puedes faltarle el respeto”

Flavio Maestri pone en su sitio al 'Flaco' Granda por burlarse de la definición de Julinho con Sporting Cristal. YouTube QTV Network

El cambio de Sporting Cristal bajo el mando de Zé Ricardo es innegable. El equipo ‘celeste’ estuvo a punto de lograr un resultado histórico en su visita a Palmeiras por la Copa Libertadores 2026, aunque terminó cayendo por 2-1. En los minutos finales, el joven Mateo Rodríguez tuvo en su cabeza la oportunidad de igualar el marcador, pero el arquero Carlos Miguel, acción que desencadenó en un diálogo en el que Flavio Maestri confrontó a Giancarlo Granda por menospreciar a Julinho.

En el programa de YouTube, Más Que Fútbol, el exfutbolista brasileño rompió el hielo relatando la jugada del ‘Mudito’: “Fue un tapadón porque cuando la pelota viene al medio el arquero normalmente salta con los brazos abiertos. Es muy difícil cuando la pelota viene a la altura de la cabeza y quiere sacarla”, analizó en primera instancia.

La conversación pronto viró hacia el recuerdo de la final de ida entre el elenco ‘rimense’ y Cruzeiro en 1997, donde una jugada de Julinho ante Dida quedó marcada en la memoria colectiva del equipo peruano. El ‘Flaco’ Granda aprovechó para traer al presente un comentario del chat de YouTube que decía: “Cuando hablemos de definición, hablemos los cuatro no más y Julinho en silencio porque la más fácil se la atajó el arquero”. Granda reforzó la burla: “Tiene menos definición que televisor de los 80’s”.

El cuadro peruano no pudo de visita debido a un polémico penal en la parte final del encuentro - Crédito: ESPN.

Ante esto, Maestri no tardó en intervenir: “Vamos a hablar en serio. No puedes decir eso, ‘Flaco’”. El tono del ‘Tanque’ se tornó serio, defendiendo la trayectoria de su excompañero y cuestionando el respeto hacia una figura histórica del club. Richard De La Piedra también se sumó al reclamo: “¡Tú has dicho que es el mejor comentario!”, increpó a Granda, quien intentó desligarse asegurando que solo había leído un mensaje del público.

El debate en el panel se intensificó. Maestri sostuvo: “No puedes faltarle el respeto a Julinho. Acá estamos hablando de Copa Libertadores, acá estás con los máximos goleadores de la historia de Sporting Cristal”. Granda replicó: “¿Julinho también? ¿15 goles hiciste en la Copa?”. El propio Julinho respondió con contundencia: “Y soy extremo, ¿no lo sabías? Todos lo saben”.

De La Piedra defendió la capacidad goleadora de Julinho: “¿tú no viste a Julinho?”. Granda reconoció haberlo visto jugar, aunque admitió desconocer la cifra exacta de goles. Julinho aprovechó para repasar su trayectoria: “Metí gol a Peñarol, a Cruzeiro, a River. Hasta de ‘chalaca’ tengo. Ahora ‘Flaco’, están criticando que fallé con Dida y no puedo hablar de definición. En mi carrera yo tengo más de 250 goles, en Brasil y acá. Acá tengo 137 o 140”.

Julinho es uno de los ídolos de Sporting Cristal y clave en el equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores 1997. - créditos: Andina

El tono de la discusión subió cuando Granda puso en duda los goles de Julinho en Brasil: “Los de Brasil son como los de Pelé que nadie los vio”. Julinho, sin perder la calma, replicó: “El ‘Negro’ (Galván) estuvo en Brasil, Flavio también, yo jugué en Vitória, en Flamengo, en Avaí, en Fortaleza”, recordando su paso por el fútbol brasileño y la legitimidad de sus cifras.

La falla de Julinho ante Dida en final de Copa Libertadores 1997

La jugada en la final ida de la Copa Libertadores 1997 fue decisiva. En aquel partido que se disputó en el Estadio Nacional de Lima, Julinho tuvo una clara oportunidad frente al arquero Dida en el área rival. Su ‘derechazo’ tras un tiro libre de Nolberto Solano fue al cuerpo del portero brasileño, quien rechazó la jugada al tiro de esquina.

Una acción que, a la postre, influyó en el desarrollo del encuentro y el desenlace de la serie, coronando a Cruzeiro como campeón con un ajustado 1-0 global. Aquella ocasión perdida quedó grabada como uno de los momentos más recordados —y discutidos— en la historia de Sporting Cristal en el máximo torneo de clubes de Conmebol.

El mano a mano de Julinho ante Dida en el Sporting Cristal vs Cruzeiro por la final ida de la Copa Libertadores 1997.