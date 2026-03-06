Cirugías oftalmológicas gratuitas hasta 2029 en la región San Martín tras extensión de convenio

La iniciativa conjunta busca reducir las desigualdades en el acceso a servicios oftalmológicos y mejorar la calidad de vida de la población de San Martín. Ministerio de Relaciones Exteriores

El Gobierno Regional de San Martín anunció la ampliación de la alianza con el Instituto Oftalmosalud, lo que permitirá ofrecer cirugías oftalmológicas gratuitas a la población regional hasta febrero de 2029. Esta decisión busca fortalecer la atención en salud visual y facilitar el acceso a tratamientos oportunos para prevenir la pérdida de visión, especialmente en sectores vulnerables.

La extensión del convenio, firmada por la vicegobernadora regional Rosa Olguita Céliz Cruz y el gerente general del Instituto Oftalmosalud, Luis Fernando Izquierdo Vásquez, garantiza la continuidad de campañas médicas especializadas y procedimientos quirúrgicos gratuitos en la región San Martín. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades oculares no tratadas son una de las principales causas de discapacidad en América Latina, lo que subraya la importancia de estas intervenciones para la calidad de vida de los habitantes.

El acuerdo, que estará vigente hasta el 5 de febrero de 2029, prioriza la atención de poblaciones con acceso limitado a servicios médicos especializados. En los últimos años, las campañas impulsadas a través de este convenio han permitido atender a cientos de pacientes, contribuyendo a reducir las brechas en atención oftalmológica y a prevenir complicaciones derivadas de enfermedades oculares no tratadas.

El programa prioriza cirugías de catarata y pterigión, dos de las principales causas de ceguera prevenible en adultos peruanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alianza público-privada

La colaboración entre el Gobierno Regional de San Martín y el Instituto Oftalmosalud representa un modelo de articulación entre el sector público y privado para optimizar recursos y ampliar la cobertura de servicios médicos especializados. La vicegobernadora Céliz Cruz destacó que, gracias a este convenio, se ha facilitado la realización de cirugías gratuitas de cataratas y pterigión en diversos establecimientos de salud de la región.

Durante la ceremonia de firma, que se realizó en la sala de conferencias del Gobierno Regional, ambas partes reafirmaron su compromiso de seguir trabajando para que la mayor cantidad de personas puedan acceder a servicios de salud visual de calidad, sin costo alguno.

Importancia de la salud oftalmológica y principales cirugías

La salud oftalmológica es un componente esencial del bienestar general, ya que la pérdida de visión impacta de manera directa en la autonomía, la educación y las oportunidades laborales de las personas. De acuerdo con el Ministerio de Salud del Perú, las enfermedades como las cataratas y el pterigión son las principales causas de ceguera prevenible en adultos mayores.

Más de 2.000 cirugías gratuitas realizadas en los últimos años en San Martín reflejan el impacto de la alianza entre sector público y privado, que ahora se extenderá hasta 2029 para fortalecer la prevención de la ceguera evitable

La cirugía de catarata consiste en la extracción del cristalino opaco del ojo, que es reemplazado por una lente intraocular. Este procedimiento restaura la visión en la mayoría de los casos y es considerado seguro y efectivo. El pterigión, por su parte, es una proliferación benigna de tejido en la conjuntiva, generalmente asociada a la exposición solar crónica, que puede afectar la visión si no se trata a tiempo. Ambos procedimientos son ambulatorios y permiten una recuperación rápida.

Desde el inicio de la alianza, el programa ha permitido realizar cientos de cirugías gratuitas en los distintos centros de salud de San Martín, según el Gobierno Regional. Para acceder a estos servicios, los interesados deben acudir a los establecimientos de salud locales, donde se realiza una evaluación previa y se determina la necesidad de intervención quirúrgica. También se realizan campañas de salud.