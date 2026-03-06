Avance médico en San Martín: médicos del Hospital II-2 Tarapoto salvan a paciente con necrosis pancreática

La coordinación del equipo multidisciplinario resultó clave para la evolución favorable del paciente, quien estuvo en estado crítico y ahora se prepara para el alta médica - Créditos: Hospital II de Tarapoto.

El equipo multidisciplinario del Hospital II-2 Tarapoto en San Martín alcanzó un avance sin precedentes al efectuar su primera cirugía laparoscópica en un paciente con necrosis pancreática grave, una complicación severa que puede ser mortal si no se interviene a tiempo. El procedimiento, realizado en un hombre de 45 años, representa un hito para la institución y la atención médica en la región.

La historia clínica comenzó en 2024, cuando el paciente fue admitido por problemas en la vesícula biliar. Los cálculos migraron hacia los conductos biliares y desencadenaron una pancreatitis aguda, obligando su traslado inmediato a la unidad de cuidados intensivos (UCI) debido a la gravedad del cuadro.

Con el paso de los días, la condición se agravó, desarrollando necrosis pancreática, que implica la muerte de parte del tejido del órgano por falta de irrigación sanguínea.

Posteriormente, el paciente presentó un pseudoquiste pancreático, una acumulación líquida que aumentó de tamaño y descartó la posibilidad de un manejo conservador. Frente a esta evolución y la complejidad del caso, los médicos determinaron que la intervención laparoscópica era la mejor alternativa. La operación, inédita en el nosocomio, marcó el inicio de una nueva etapa en la capacidad resolutiva del hospital tarapotino.

Un paciente de 45 años ingresó en 2024 por problemas en la vesícula biliar; los cálculos migraron a los conductos biliares y provocaron pancreatitis aguda, lo que motivó su traslado inmediato a la UCI.

El doctor Héctor Martín Núñez de la Cruz, integrante del Servicio de Cirugía, explicó que la situación era crítica y la tasa de mortalidad asociada a la necrosis pancreática es considerable. “La coordinación entre los diferentes especialistas permitió que el paciente se recupere de manera favorable. Hoy su evolución es positiva y pronto será dado de alta para retomar su vida con controles médicos periódicos”, señaló.

El abordaje laparoscópico, menos invasivo que las cirugías tradicionales, permitió tratar tanto la necrosis como el pseudoquiste, lo que aceleró la recuperación y minimizó complicaciones postoperatorias. Este logro demuestra el avance en técnicas quirúrgicas y la formación del personal sanitario en el hospital, consolidando la capacidad de respuesta ante situaciones complejas.

A pesar de la recuperación, el paciente permanecerá bajo vigilancia, ya que la necrosis pancreática aumenta el riesgo de desarrollar diabetes. Núñez de la Cruz enfatizó la importancia de mantener un monitoreo constante y advirtió a la población sobre la necesidad de tratar oportunamente las afecciones de la vesícula biliar para evitar desenlaces graves. Los cálculos no atendidos pueden ocasionar complicaciones como la pancreatitis y sus consecuencias potencialmente mortales.

La condición del paciente se agravó y presentó un pseudoquiste pancreático. Los médicos descartaron el manejo conservador y eligieron la intervención quirúrgica mínimamente invasiva.

¿Qué es la necrosis pancreática?

La necrosis pancreática constituye una complicación grave de la pancreatitis aguda. Se caracteriza por la muerte de una porción del tejido del páncreas debido a la interrupción del suministro sanguíneo. Este proceso suele aparecer cuando la inflamación es intensa y persistente, lo que provoca que parte del órgano pierda viabilidad y funcionalidad.

A menudo, este cuadro se asocia con infecciones, fiebre alta, dolor abdominal intenso y riesgo elevado de sepsis. El diagnóstico se establece mediante estudios de imagen, como la tomografía computarizada, que permite visualizar áreas afectadas. El tratamiento varía según la extensión y puede incluir manejo médico, antibióticos o procedimientos quirúrgicos para retirar material necrótico.

Sin intervención oportuna, la necrosis pancreática puede derivar en complicaciones sistémicas, insuficiencia multiorgánica e incluso la muerte. Por ello, la detección precoz y el abordaje especializado resultan fundamentales para mejorar el pronóstico del paciente.