Venta de entradas a Machu Picchu bajo polémica: denuncian reservas y cancelaciones masivas que bloquean cupos en el sistema estatal

Tu Boleto estará fuera de servicio por dos días. (Foto: Infobae Perú / Andina)

El acceso a Machu Picchu enfrenta una controversia que involucra a agencias de viajes, autoridades y al sistema estatal de venta de entradas. Lo que para miles de viajeros representa un trámite previo a un viaje esperado, para el sector turístico se convirtió en motivo de alerta por un presunto esquema de reservas y cancelaciones masivas que altera la disponibilidad diaria.

La discusión tomó forma pública tras la difusión de cifras que muestran un comportamiento repetitivo en la plataforma oficial de venta de boletos. El problema no gira en torno a la demanda habitual, sino a un patrón descrito como atípico por un grupo reducido de operadores. La inquietud escaló hasta motivar un pronunciamiento institucional que exige acciones penales y administrativas.

En el PRONUNCIAMIENTO OFICIAL 006 - 2026 CAPOTUR, la Cámara de Operadores Turísticos expresó su posición frente a los hechos revelados. El documento señala que la institución, “en representación de sus asociados y velando por la integridad del sector turismo en el Perú”, se dirige a la opinión pública para manifestar “su enérgico rechazo ante las recientes revelaciones de manipulación sistemática en la venta de boletos a la Llaqta de Machu Picchu”.

Exigencia de investigación fiscal

El colapso de la plataforma TuBoleto dejó a turistas y operadores sin opciones para reservar entradas a Machu Picchu, generando caos y reclamos. Foto: Composición Infobae

CAPOTUR solicita la intervención del Ministerio Público. En su pronunciamiento pide “la intervención inmediata de la Fiscalía para iniciar investigaciones de oficio por presuntos delitos de fraude informático, estafa y contra el patrimonio cultural”. La organización sostiene que “el uso de bots para el acaparamiento de entradas constituye un sabotaje a la economía nacional y al libre acceso de los turistas”.

El pedido se sustenta en un análisis difundido por Perú21, que revisó información extraída del portal estatal “Tu Boleto”. Según esa verificación, existirían vulnerabilidades en el código que permitirían separar grandes volúmenes de entradas sin completar el pago inmediato.

La preocupación central radica en el bloqueo temporal del inventario. Cada reserva puede mantener retenidos los boletos hasta por tres horas. Durante ese lapso, otros usuarios —sean viajeros individuales u operadores— no pueden adquirirlos. En un sistema que funciona por cupos diarios, esa ventana resulta determinante.

Patrón de reservas y anulaciones

Página para adquirir tus entradas. (captura)

El informe periodístico detalla cifras concretas correspondientes a 2025 y a los primeros 45 días de 2026. Cinco agencias concentran un volumen elevado de anulaciones diarias. Todas figuran como activas y habidas ante la administración tributaria.

Entre ellas aparece Enjoy Machupicchu Travel E.I.R.L., que en lo que va de 2026 acumula 10,140 reservas anuladas, equivalentes a 57,820 tickets. Treppid S.A.C. registra 13,551 reservas anuladas y 34,105 tickets. Agencia de Viajes y Turismo Inca Path Peru E.I.R.L. suma 3,514 reservas anuladas y 20,876 tickets, con un promedio de 57 cancelaciones diarias.

La lista incluye también a Enjoy Cusco E.I.R.L., con 2,199 reservas anuladas y 8,191 tickets, y Tripscape Travel E.I.R.L., con 1,627 reservas anuladas y 4,951 tickets. En conjunto, estas cinco empresas concentran un promedio de 345 tickets anulados por día en lo que va de 2026.

Durante 2025, el comportamiento resultó más pronunciado en algunas de estas firmas. Enjoy Machupicchu Travel E.I.R.L. anuló 43,022 reservas, equivalentes a 202,388 tickets. Treppid S.A.C. acumuló 68,550 reservas anuladas y 147,151 tickets. Tripscape Travel E.I.R.L. reportó 8,203 reservas anuladas y 17,410 tickets, con 48 cancelaciones diarias.

Otras dos compañías presentaron cifras elevadas ese año: Turismo Avalos S.A.C., con 4,436 reservas anuladas y 40,153 tickets, y MPAD S.R.L., con 8,418 reservas anuladas y 39,825 tickets.

El patrón descrito consiste en reservar volúmenes significativos apenas se habilitan los cupos, lo que reduce de inmediato la disponibilidad visible para el público. Luego, parte de esos boletos regresa al sistema tras la anulación. En varios casos, el número de tickets separados coincide de manera idéntica cada día, lo que refuerza la hipótesis de un esquema repetitivo.

Auditoría al sistema y pedidos administrativos

CAPOTUR plantea medidas adicionales. Exige “una auditoría técnica profunda al portal Tu Boleto para eliminar las vulnerabilidades que permiten retener inventario sin pago”. Añade que “es responsabilidad del Estado garantizar que el sistema no sea manipulable por intereses oscuros que perjudican la visibilidad de la oferta real”.

La organización también solicita que la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo proceda con “la cancelación definitiva del Registro Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de las empresas implicadas en esta investigación”.

Asimismo, pide la intervención de otras entidades. “Solicitamos a INDECOPI sancionar estas prácticas de competencia desleal y a la SUNAT investigar la trazabilidad financiera de estas operaciones masivas que no llegan a concretarse, pero que bloquean el mercado formal”, indica el pronunciamiento.

El documento cierra con una declaración institucional: “Desde CAPOTUR, reafirmamos nuestro compromiso con un turismo ético y transparente. No permitiremos que la informalidad y la corrupción sigan afectando el prestigio de nuestro principal destino turístico”.

Mientras continúan las revisiones sobre el funcionamiento del portal “Tu Boleto”, el debate se concentra en la transparencia del sistema y en la necesidad de controles que aseguren igualdad de acceso a uno de los destinos más visitados del país.