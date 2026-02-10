Ante la problemática del transporte en Machu Picchu, ministro de Cultura propone uso exclusivo de buses eléctricos

El planteamiento busca que las futuras concesiones del servicio se alineen con criterios de sostenibilidad y protección del Santuario Histórico. Andina

El debate sobre el transporte turístico en Machu Picchu vuelve al centro de la agenda pública. Esta vez, el foco se sitúa en el tipo de vehículos que recorren la ruta entre Machu Picchu Pueblo y la llaqta, un tramo corto en distancia, pero sensible por su cercanía al Santuario Histórico y por el volumen diario de visitantes que recibe.

Desde el Ejecutivo, el Ministerio de Cultura plantea una orientación clara para ese servicio. La propuesta apunta al uso exclusivo de unidades eléctricas, bajo el argumento de protección del sitio arqueológico y mejora del servicio turístico. La recomendación surge en medio de tensiones administrativas y contractuales que rodean la gestión del transporte local.

El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, sostiene que el uso de vehículos eléctricos ofrece ventajas directas para la conservación de Machu Picchu. Según explicó, “el vehículo eléctrico vibra menos, es decir, no genera daño al sitio arqueológico. Además, no consume combustible inflamable”.

El argumento técnico se vincula con las características físicas del santuario, donde la estabilidad del terreno y de las estructuras arqueológicas resulta prioritaria. En ese sentido, el ministerio considera que la reducción de vibraciones constituye un factor clave para preservar el área.

A ello se suma el aspecto económico del servicio. Luna Briceño señaló que el mantenimiento de estas unidades resulta menor en comparación con otros sistemas de transporte. Esa condición, según indicó, permitiría reducir los costos del traslado de los visitantes que acceden a la ciudadela.

Rol municipal y coordinación estatal

La administración del transporte entre Machu Picchu Pueblo y la llaqta recae en la municipalidad provincial de Urubamba. El ministro recordó que los procesos contractuales y las licitaciones corresponden a esa instancia. No obstante, reconoció la necesidad de respaldo desde el nivel central.

En ese marco, precisó que desde el Ejecutivo “se ha entendido que la municipalidad de Urubamba requiere soporte”. Bajo esa premisa, se desarrollaron reuniones con representantes del Ministerio de Cultura, los ministerios del Ambiente y de Transportes, el gobierno regional del Cusco y el municipio distrital de Machu Picchu.

Ese espacio de diálogo permitió reiterar la posición del sector Cultura respecto al tipo de transporte recomendado para la ruta. “Esta anotación ya la he puesto en la unidad de gestión de Machu Picchu, en las reuniones permanentes, y es una posición del sector Cultura como recomendación para la próxima licitación del concesionario de la ruta”, expresó el ministro.

Concesiones y sostenibilidad

Luna Briceño calificó el tema de las concesiones como un proceso “complejo” que requiere decisiones conjuntas entre varios sectores del Estado. En Machu Picchu, explicó, el Ministerio de Cultura cumple funciones específicas vinculadas a la conservación de la ciudadela inca y del parque natural colindante, además de velar por la sostenibilidad del santuario.

Desde esa responsabilidad, el ministerio insiste en que cualquier solución al problema del transporte debe alinearse con criterios de preservación patrimonial. La recomendación sobre los vehículos eléctricos se inscribe dentro de esa lógica, sin desplazar las atribuciones municipales ni los procesos administrativos en curso.

El planteamiento, según el sector, busca incidir en las futuras decisiones de licitación y concesión, con el objetivo de garantizar un servicio compatible con la protección del patrimonio cultural y con una experiencia adecuada para los visitantes que recorren uno de los principales destinos turísticos del país.