Perú

Ante la problemática del transporte en Machu Picchu, ministro de Cultura propone uso exclusivo de buses eléctricos

La propuesta será presentada como recomendación técnica en las mesas de coordinación con la municipalidad de Urubamba y otros sectores del Estado

Guardar
El planteamiento busca que las futuras concesiones del servicio se alineen con criterios de sostenibilidad y protección del Santuario Histórico. Andina

El debate sobre el transporte turístico en Machu Picchu vuelve al centro de la agenda pública. Esta vez, el foco se sitúa en el tipo de vehículos que recorren la ruta entre Machu Picchu Pueblo y la llaqta, un tramo corto en distancia, pero sensible por su cercanía al Santuario Histórico y por el volumen diario de visitantes que recibe.

Desde el Ejecutivo, el Ministerio de Cultura plantea una orientación clara para ese servicio. La propuesta apunta al uso exclusivo de unidades eléctricas, bajo el argumento de protección del sitio arqueológico y mejora del servicio turístico. La recomendación surge en medio de tensiones administrativas y contractuales que rodean la gestión del transporte local.

El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, sostiene que el uso de vehículos eléctricos ofrece ventajas directas para la conservación de Machu Picchu. Según explicó, “el vehículo eléctrico vibra menos, es decir, no genera daño al sitio arqueológico. Además, no consume combustible inflamable”.

El argumento técnico se vincula con las características físicas del santuario, donde la estabilidad del terreno y de las estructuras arqueológicas resulta prioritaria. En ese sentido, el ministerio considera que la reducción de vibraciones constituye un factor clave para preservar el área.

A ello se suma el aspecto económico del servicio. Luna Briceño señaló que el mantenimiento de estas unidades resulta menor en comparación con otros sistemas de transporte. Esa condición, según indicó, permitiría reducir los costos del traslado de los visitantes que acceden a la ciudadela.

Rol municipal y coordinación estatal

El Ministerio de Cultura propone
El Ministerio de Cultura propone que el transporte entre Machu Picchu Pueblo y la llaqta se realice solo con buses eléctricos. (Composición: Infobae)

La administración del transporte entre Machu Picchu Pueblo y la llaqta recae en la municipalidad provincial de Urubamba. El ministro recordó que los procesos contractuales y las licitaciones corresponden a esa instancia. No obstante, reconoció la necesidad de respaldo desde el nivel central.

En ese marco, precisó que desde el Ejecutivo “se ha entendido que la municipalidad de Urubamba requiere soporte”. Bajo esa premisa, se desarrollaron reuniones con representantes del Ministerio de Cultura, los ministerios del Ambiente y de Transportes, el gobierno regional del Cusco y el municipio distrital de Machu Picchu.

Ese espacio de diálogo permitió reiterar la posición del sector Cultura respecto al tipo de transporte recomendado para la ruta. “Esta anotación ya la he puesto en la unidad de gestión de Machu Picchu, en las reuniones permanentes, y es una posición del sector Cultura como recomendación para la próxima licitación del concesionario de la ruta”, expresó el ministro.

Concesiones y sostenibilidad

17/11/2011 Machu Picchu ECONOMIA
17/11/2011 Machu Picchu ECONOMIA

Luna Briceño calificó el tema de las concesiones como un proceso “complejo” que requiere decisiones conjuntas entre varios sectores del Estado. En Machu Picchu, explicó, el Ministerio de Cultura cumple funciones específicas vinculadas a la conservación de la ciudadela inca y del parque natural colindante, además de velar por la sostenibilidad del santuario.

Desde esa responsabilidad, el ministerio insiste en que cualquier solución al problema del transporte debe alinearse con criterios de preservación patrimonial. La recomendación sobre los vehículos eléctricos se inscribe dentro de esa lógica, sin desplazar las atribuciones municipales ni los procesos administrativos en curso.

El planteamiento, según el sector, busca incidir en las futuras decisiones de licitación y concesión, con el objetivo de garantizar un servicio compatible con la protección del patrimonio cultural y con una experiencia adecuada para los visitantes que recorren uno de los principales destinos turísticos del país.

Temas Relacionados

Ministerio de CulturaMachu PicchuAlfredo Luna Briceñomunicipalidad provincial de UrubambaCuscoperu-noticias

Más Noticias

200% más de turistas en Cusco: La BBC investiga el plan que cambiará para siempre el acceso a Machu Picchu

El reportaje pone el foco en advertencias de Unesco sobre el riesgo para el Patrimonio Mundial y detalla cómo el proyecto, previsto para 2027, ya ha transformado terrenos agrícolas y comunidades del Valle Sagrado

200% más de turistas en

Día de San Valentín: 100 ideas originales para sorprender a tu pareja este 14 de febrero

Cada pareja es única y, en el Día de San Valentín, las formas de celebrar también pueden serlo. Esta guía reúne 100 propuestas detalladas para sorprender el 14 de febrero, desde planes sencillos en casa hasta experiencias inolvidables al aire libre, todas pensadas para fortalecer el vínculo y crear recuerdos duraderos

Día de San Valentín: 100

Flavia López pide respaldo a María Pía Copello tras cuestionamientos de Magaly Medina: “no hay que minimizar”

La influencer pidió en vivo a María Pía Copello que la defienda frente a comentarios de la periodista sobre su desempeño en su pódcast. El cruce abrió un debate interno sobre apoyo, crítica y respeto

Flavia López pide respaldo a

Senamhi presenta nueva herramienta digital para anticipar inundaciones fluviales en el Perú

La nueva plataforma permite pronosticar escenarios de riesgo y facilita la toma de decisiones ante lluvias intensas, beneficiando a autoridades, instituciones técnicas y a la ciudadanía

Senamhi presenta nueva herramienta digital

José Jerí admite que estuvo en fiesta privada en Cieneguilla con exministros e implicada en red de prostitución en el Congreso

El gobernante se refirió por primera vez a su participación en una celebración donde coincidió con exministros, congresistas y una extrabajadora señalada como parte de una red de prostitución que operaba en el Parlamento. La fiesta fue realizada en una casa alquilada y sancionada por desorden

José Jerí admite que estuvo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí admite que estuvo

José Jerí admite que estuvo en fiesta privada en Cieneguilla con exministros e implicada en red de prostitución en el Congreso

Rafael López Aliaga insiste en negar aborto legal a niñas víctimas de violación y elogia “acción buena” de Milagros Jáuregui

Beto Ortiz va a juicio con Jorge Torres Saravia, denunciado por red de prostitución en Congreso: “No temo a estas mafias miserables”

Vocero de Somos Perú acusa a José Jerí de ser un ‘topo’: “[Presumo que] pedía información en el Congreso para dársela a los empresarios chinos”

Fernando Rospigliosi y Segundo Montalvo protagonizan altercado en el Congreso por convocatoria de Pleno para debatir vacancia de José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Flavia López pide respaldo a

Flavia López pide respaldo a María Pía Copello tras cuestionamientos de Magaly Medina: “no hay que minimizar”

Melcochita anuncia emprendimiento y asegura que empieza ‘de cero’ tras polémica con Monserrat Seminario: “Por mis hijas”

Magaly Medina emocionada en su regreso a la TV responde a sus ‘haters’: “Quedé de treinta o no?, envidien”

Gianluca Lapadula es captado en discoteca de Barcelona bailando con joven que no sería su esposa: “No sabemos si está separado”

Magaly Medina se burla de los cambios en ‘América Hoy’: “Nunca pensé decirlo, Ethel, cómo te extraño”

DEPORTES

Épica victoria de Ignacio Buse

Épica victoria de Ignacio Buse en el Argentina Open: remontó un 5-1 con set abajo para avanzar a octavos de final

Julio César Uribe luce despreocupado por mal inicio de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Aunque algunos sean pesimistas, los objetivos están vivos”

Carlos Bustos se pronuncia sobre Jean Deza y su posible llegada a UTC: “Todos nos equivocamos”

Sebastián Gonzales Zela da el salto a la Canadian Premier League después de un paso en falso en Europa: fichó por el novedoso Inter Toronto

La lesión de Guillermo Viscarra despierta atención en Bolivia de cara al repechaje para el Mundial 2026: “Estamos confiados en que llegará bien”