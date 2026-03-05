Perú

Un legado que trasciende y transforma

Mujeres que entienden que honrar el legado es continuar, para fortalecerlo con innovación, profesionalización y visión de largo plazo, siempre con un propósito enfocado a las personas

Guardar
La imagen ilustra a dos
La imagen ilustra a dos mujeres profesionales dándose un apretón de manos en una oficina, simbolizando un acuerdo o trato. Esta escena destaca la importancia del liderazgo y el desarrollo profesional en el ámbito laboral. Refleja el empoderamiento femenino y la capacidad de las mujeres para negociar y cerrar contratos con éxito. Es un testimonio del creciente rol de la mujer en posiciones de liderazgo y su influencia en el mundo empresarial. (Imagen ilustrativa Infobae)

Gracias por cada 8 de marzo. Pero el liderazgo femenino no necesita celebrarse solo un día al año. Porque el liderazgo femenino transforma y trasciende legados. Y esto es especialmente visible en la empresa familiar peruana.

Así lo confirma el Ministerio de la Producción (PRODUCE): cerca del 40% de las micro y pequeñas empresas formales son lideradas por mujeres. Las cifras confirman algo evidente: las mujeres no son una presencia simbólica en el tejido productivo; son protagonistas activas de su sostenibilidad.

En muchas empresas familiares, el relevo generacional ya está ocurriendo. Mujeres que entienden que honrar el legado es continuar, para fortalecerlo con innovación, profesionalización y visión de largo plazo, siempre con un propósito enfocado a las personas. Pero heredar no es lo mismo que liderar. La diferencia está en el espacio que se les otorga para incidir en los procesos estratégicos como innovación, transformación digital, gobierno corporativo, profesionalización de la gestión y otros aspectos relevantes para el crecimiento empresarial.

En el Perú, las micro y pequeñas empresas representan más del 99% del total de empresas, según el INEI. La mayoría son familiares. Es decir, el corazón de nuestra economía late en estructuras donde el legado y la continuidad generacional son claves. Y en ese corazón, cada vez más mujeres asumen un rol protagónico.

El 8 de marzo no debería ser un recordatorio simbólico, sino una oportunidad de reflexión empresarial: ¿estamos incorporando a las mujeres en los espacios donde se define el futuro del negocio? ¿Participan en la toma de decisiones sobre inversión, digitalización, expansión y gobierno corporativo? ¿O están en camino hacia un verdadero rol estratégico?

El Global Entrepreneurship Monitor 2023/2024 muestra que América Latina tiene una de las tasas más altas de participación femenina en actividad emprendedora temprana, es un orgullo y responsabilidad. Esto confirma que el liderazgo femenino no solo crea nuevos negocios, sino que también transforma los existentes. Las empresas familiares que integren esa energía innovadora tendrán mayores probabilidades de trascender generaciones.

Porque cuando una mujer lidera con propósito, el legado deja de ser solo historia: se convierte en futuro, porque se construye todos los días. Y hoy, miles de mujeres en empresas familiares peruanas no solo preservan lo recibido: lo están modernizando y asegurando su crecimiento para las próximas generaciones.

Temas Relacionados

Liderazgo femeninoInnovaciónProfesionalizaciónDía Internacional de la Mujer8Mperu-noticiasOpinión

Más Noticias

A qué hora juega Cienciano vs Melgar HOY: partido en Cusco por fase preliminar de Copa Sudamericana 2026

Arequipeños y cusqueños se enfrentan por el pase a la fase de grupos del certamen internacional. Conoce el horario de este nuevo clásico del sur

A qué hora juega Cienciano

Tilsa Lozano asegura que Carlos Zambrano le da likes a sus fotos en redes: “¿Está casado?”

El futbolista peruano está casado con Marcia Succar desde 2017, pero su matrimonio ha estado marcado por crisis y escándalos mediáticos.

Tilsa Lozano asegura que Carlos

Congreso aprueba dictamen que amplía cambio de grupo ocupacional del personal de salud del Minsa

El Congreso de la República también aprobó por unanimidad un dictamen que amplía el cambio de grupo ocupacional y la línea de carrera del personal de salud del Ministerio de Salud

Congreso aprueba dictamen que amplía

María del Carmen Alva analiza su derrota: “José María Balcázar es más fácil de manejar, ofreció ministerios como caramelos”

La legisladora aseguró que el ascenso del perulibrista no se debió a una coincidencia política, sino a un reparto de cuotas ministeriales

María del Carmen Alva analiza

Felipe Vizeu se sincera sobre su falta de gol tras Sporting Cristal vs Carabobo: “No me preocupa”

El delantero brasileño se mostró tranquilo luego de la victoria en la Copa Libertadores. Además, habló de su gol anulado en Venezuela

Felipe Vizeu se sincera sobre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Comité Electoral del CAL rechaza

Comité Electoral del CAL rechaza anular elecciones y proclamará a Gunther Gonzales como su representante en el JNE

TC programa audiencia exprés para revisar la prisión preventiva de Vladimir Cerrón

Congreso invita al ministro de Energía y Minas para explicar medidas para enfrentar el desabastecimiento de GNV

Premier Denisse Miralles anuncia reuniones con bancadas y confía en recibir respaldo del Congreso

Adrián Villar: ¿Qué es la prisión preventiva y en qué casos se impone?

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina comenta el giro

Magaly Medina comenta el giro radical en la vida de Carlos Alcántara tras su separación: "Como si no hubiera tenido vida"

Flavia Lopez no supera que Patricio Parodi y Rosángela Espinoza se hayan besado: “se nota que tenían ganas”

Irma Maury, ‘Doña Nelly’ de AFHS, relata el grave accidente doméstico que vivió: “Fue un proceso traumático para mí”

Ana Paula Consorte confirma ruptura con Paolo Guerrero: “No estamos juntos hace un buen tiempo”

Christian Domínguez se pronuncia tras reencuentro con su hija mayor en cumpleaños de su pequeña con Pamela Franco

DEPORTES

Cristiano pide calma pese a

Cristiano pide calma pese a notable victoria de Sporting Cristal ante Carabobo por fase 3 ida de Copa Libertadores 2026: “La ventaja es peligrosa”

Cienciano vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Jean Deza fichó por Sport Boys y le dedicó emotiva publicación a su madre fallecida: “Me dijiste que los sueños se cumplen”

Horacio Calcaterra increpa a hincha de Universitario en defensa de Jorge Murrugarra: “Te hizo celebrar 3 copas”

Dónde ver Cienciano vs Melgar HOY: canal tv online del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026