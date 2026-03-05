Un legado que trasciende y transforma

La imagen ilustra a dos mujeres profesionales dándose un apretón de manos en una oficina, simbolizando un acuerdo o trato. Esta escena destaca la importancia del liderazgo y el desarrollo profesional en el ámbito laboral. Refleja el empoderamiento femenino y la capacidad de las mujeres para negociar y cerrar contratos con éxito. Es un testimonio del creciente rol de la mujer en posiciones de liderazgo y su influencia en el mundo empresarial. (Imagen ilustrativa Infobae)

Gracias por cada 8 de marzo. Pero el liderazgo femenino no necesita celebrarse solo un día al año. Porque el liderazgo femenino transforma y trasciende legados. Y esto es especialmente visible en la empresa familiar peruana.

Así lo confirma el Ministerio de la Producción (PRODUCE): cerca del 40% de las micro y pequeñas empresas formales son lideradas por mujeres. Las cifras confirman algo evidente: las mujeres no son una presencia simbólica en el tejido productivo; son protagonistas activas de su sostenibilidad.

En muchas empresas familiares, el relevo generacional ya está ocurriendo. Mujeres que entienden que honrar el legado es continuar, para fortalecerlo con innovación, profesionalización y visión de largo plazo, siempre con un propósito enfocado a las personas. Pero heredar no es lo mismo que liderar. La diferencia está en el espacio que se les otorga para incidir en los procesos estratégicos como innovación, transformación digital, gobierno corporativo, profesionalización de la gestión y otros aspectos relevantes para el crecimiento empresarial.

En el Perú, las micro y pequeñas empresas representan más del 99% del total de empresas, según el INEI. La mayoría son familiares. Es decir, el corazón de nuestra economía late en estructuras donde el legado y la continuidad generacional son claves. Y en ese corazón, cada vez más mujeres asumen un rol protagónico.

El 8 de marzo no debería ser un recordatorio simbólico, sino una oportunidad de reflexión empresarial: ¿estamos incorporando a las mujeres en los espacios donde se define el futuro del negocio? ¿Participan en la toma de decisiones sobre inversión, digitalización, expansión y gobierno corporativo? ¿O están en camino hacia un verdadero rol estratégico?

El Global Entrepreneurship Monitor 2023/2024 muestra que América Latina tiene una de las tasas más altas de participación femenina en actividad emprendedora temprana, es un orgullo y responsabilidad. Esto confirma que el liderazgo femenino no solo crea nuevos negocios, sino que también transforma los existentes. Las empresas familiares que integren esa energía innovadora tendrán mayores probabilidades de trascender generaciones.

Porque cuando una mujer lidera con propósito, el legado deja de ser solo historia: se convierte en futuro, porque se construye todos los días. Y hoy, miles de mujeres en empresas familiares peruanas no solo preservan lo recibido: lo están modernizando y asegurando su crecimiento para las próximas generaciones.