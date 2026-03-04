Perú

Rafael López Aliaga dio positivo en prueba de alcohol y terminó en comisaría de San Isidro en 2019, confirman policías

Un parte policial y declaraciones de agentes citados por La República confirman que el líder de Renovación Popular dio positivo en una prueba de alcoholemia, pese a que él asegura que la información es “falsa”

Un parte policial y testimonios
Un parte policial y testimonios de agentes corroboran que López Aliaga fue intervenido por conducir en estado de ebriedad en enero de 2019

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, dio positivo en una prueba de alcoholemia y fue llevado a la comisaría del distrito limeño de San Isidro durante un operativo realizado en 2019, según un parte policial y declaraciones de efectivos difundidos este martes por La República.

El diario obtuvo una copia del registro de la Comisaría de Orrantia del Mar y confirmó su autenticidad con agentes de esa dependencia, quienes ratificaron que el documento es legítimo y que miembros de la comisaría participaron en la intervención al candidato cuando conducía su vehículo a medianoche, pese a que él sostiene que la información es “falsa”.

Días atrás, López Aliaga fue consultado por el caso durante una entrevista con el periodista Marco Sifuentes, de La Encerrona, a quien negó de forma enfática haber dado positivo en una prueba de alcoholemia en aquel año.

“Eso es falso. Eso me lo sacó Mónica Delta (...) el nivel de alcoholemia estaba en punto quince o punto cero quince, no me acuerdo bien. Pero ella gritaba como loca: ‘punto cero cinco’. Entonces yo le dije: ‘Pero punto cero quince es menor que punto cero cinco’. Pero ella gritaba y gritaba. (...) fue bastante agresivo de parte de la señora”, expresó.

El diario La República obtuvo
El diario La República obtuvo y verificó la autenticidad del registro de la Comisaría de Orrantia del Mar

Según el acta policial difundida por el diario, el exalcalde de Lima y favorito en las encuestas fue intervenido a las 00:50 horas del 26 de enero de 2019, en la Avenida del Ejército, por “el alférez PNP Alarcón Jancachagua”.

“Se intervino a la persona de López Aliaga Cazorla (...) quien conducía el vehículo de placa ANK-428, marca Toyota, el mismo que, al someterse a la prueba de campo de aire espirando con el equipo cualitativo (alcoholímetro alcoblow), dio como resultado positivo. Motivo por el cual se formula la presente acta de intervención policial”, indica el documento.

“Se pone a disposición al conductor con su respectiva licencia, así como al vehículo con su tarjeta (de propiedad), para las investigaciones del caso. Siendo las 01:00 horas del día 26 de enero del 2019, se dio por concluida la presente diligencia, levantándose en ejemplar, firman los participantes en señal de conformidad”, agrega el acta.

El alférez que participó en el operativo, ahora teniente, corroboró los hechos descritos en diálogo con el diario. “(El candidato) fue intervenido en un operativo de alcoholemia por conducir en estado de ebriedad y fue puesto a disposición de la comisaría de Orrantia de San Isidro para las investigaciones correspondientes”, declaró una fuente citada.

López Aliaga niega haber dado
López Aliaga niega haber dado positivo en la prueba de alcoholemia y sostiene que la información difundida es falsa

“Durante el operativo, a López Aliaga se le aplicó una prueba cualitativa con el alcoholímetro que resultó positiva, por lo que fue llevado a la sección de tránsito de la comisaría de Orrantia, para los exámenes de dosaje etílico”, añadió.

La misma persona precisó que, durante la intervención, el líder de Renovación Popular no opuso resistencia, permaneció tranquilo y “exigió que lo lleven de inmediato a la comisaría para que arregle su problema”.

En enero pasado, durante una entrevista con América TV, López Aliaga fue consultado nuevamente sobre posibles problemas con el alcohol o si alguna vez había tratado ese tema. “Si fuera alcohólico, vendría con mi trago acá, tipo (Alejandro) Toledo. Trabajo y he trabajado como alcalde 24/7. Cuando yo asumo algo, soy bastante intenso; es lo que hago. Si me pongo una meta, la saco”, comentó con ironía.

Sporting Cristal 0-0 Carabobo EN

Clima en Trujillo: el pronóstico

Minem asegura que no faltará

Carlos Alcántara desatado: lo ampayan

Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco
Fernando Rospigliosi no teme condena

Fernando Rospigliosi no teme condena por difamación a Delia Espinoza: “Seguiré criticándola”

Carlos Alcántara desatado: lo ampayan

Carlos Alcántara desatado: lo ampayan en salidas románticas con dos mujeres distintas tras separación de Jossie Lindley

Sporting Cristal 0-0 Carabobo EN

Sporting Cristal 0-0 Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026

Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco abandonaron temporalmente el Kiryat Shmona para salvaguardarse por el conflicto bélico en Israel

