Gorillaz en Perú: euforia por preventa de entradas en Ticketmaster genera largas colas y alta demanda

La banda virtual confirmó su presentación en Arena 1 Park tras lanzar su nuevo disco “The Mountain”. Cientos de fans se volcaron a Ticketmaster y puntos de venta física para no perderse el esperado concierto. Oneentert / Instagram

La preventa de entradas para el concierto de Gorillaz en Lima desató una auténtica euforia entre sus seguidores, que desde primeras horas del 5 de marzo abarrotaron tanto las plataformas virtuales como los puntos físicos de venta. El anuncio, realizado apenas horas después del estreno de su nuevo álbum “The Mountain”, confirmó que la banda virtual más exitosa del mundo se presentará por primera vez en la capital peruana el lunes 23 de noviembre en el Arena 1 Park de la Costa Verde, hecho que marca un hito tras más de dos décadas de espera por parte del público local.

Las imágenes difundidas por la agencia organizadora muestran largas colas de fanáticos, tanto en la web de Ticketmaster como en las tiendas Wong y Metro habilitadas para la venta presencial. El entusiasmo se reflejó en las redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron su experiencia y celebraron la llegada del grupo liderado por Damon Albarn y Jamie Hewlett. La preventa incluye un descuento especial para quienes utilicen tarjetas Interbank, beneficio que estará disponible hasta agotar stock y que impulsó aún más la demanda de boletos.

Euforia en Perú por preventa de entradas para Gorillaz.

El regreso de Gorillaz a Sudamérica forma parte de su primera gira extensa por la región desde 2023. La banda, reconocida por el Libro Guinness de los Récords como el artista virtual más exitoso del planeta, prepara un espectáculo en vivo que ha sido calificado por la prensa internacional como “un show estelar con visuales exuberantes y música sin fronteras” (Rolling Stone). Damon Albarn y Jamie Hewlett, junto a los personajes animados 2D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs, se presentarán acompañados de su banda en directo y de invitados especiales, en un espectáculo que promete superar las expectativas de los asistentes.

El concierto en Lima se enmarca dentro de la promoción de “The Mountain”, el noveno álbum de estudio de Gorillaz, lanzado el 27 de febrero bajo su propio sello, KONG. Este trabajo reúne colaboraciones con artistas como Sparks, Trueno, Proof, IDLES, Omar Souleyman, Yasiin Bey, Bizarrap, Kara Jackson y Anoushka Shankar, consolidando el espíritu colaborativo que caracteriza la discografía del grupo. Los sencillos “The Happy Dictator”, “The Manifesto”, “The God of Lying”, “Damascus” y “Orange County” han recibido elogios de la crítica y refuerzan la vigencia de la banda en la escena mundial.

Gorillaz llega a Lima por primera vez.

Link para comprar entradas

La venta de entradas se realiza a través de Ticketmaster, con modalidades tanto virtuales como físicas. En Lima, los boletos también pueden adquirirse en las tiendas Wong de San Borja, Miraflores y Plaza San Miguel, así como en Metro de Plaza Norte. Los precios varían según la zona elegida, y quienes paguen con tarjetas Interbank accederán a un descuento especial durante la etapa de preventa. La organización recomienda adquirir los boletos con anticipación debido a la alta demanda y a la limitación de stock promocional.

El repertorio de Gorillaz abarca más de un cuarto de siglo de innovación musical, con clásicos como “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood”, “On Melancholy Hill”, “DARE”, “Dirty Harry”, “Stylo”, “Kids with Guns”, “Tomorrow Comes Today” y “Rhinestone Eyes”. La banda ha cosechado numerosos premios, incluidos Brit y Grammy, y ha girado por todo el mundo, desde San Diego hasta Siria y de Montevideo a Manchester, consolidándose como un fenómeno global que trasciende géneros y generaciones.

Por primera vez, Gorillaz tocará en Perú con su nueva gira internacional.

La confirmación del show en Lima pone fin a años de rumores y reclamos de los fans peruanos, que esperaban la llegada de Gorillaz desde su debut discográfico en 2001. La expectativa por la puesta en escena, reconocida por su despliegue visual y la presencia de animaciones en directo, agrega un atractivo adicional al evento. Además, se espera la presencia de invitados internacionales y la interpretación en vivo de los nuevos temas de “The Mountain”, además de los éxitos que han marcado a varias generaciones.

La preventa de entradas para el concierto del lunes 23 de noviembre continuará hasta agotar stock promocional, mientras crece la expectativa por uno de los espectáculos internacionales más esperados del año en Perú. Los organizadores recomiendan consultar canales oficiales para información sobre precios, ubicaciones y disponibilidad de boletos.

Precio en venta y preventa

Conoce los precios de las entradas para el concierto de Gorillaz en Lima, diferenciados por zonas y etapas de venta:

Zonas:

Platinum

VIP

General

Precios de preventa con Interbank (del 5 al 6 de marzo o hasta agotar stock):

Platinum: S/ 403

VIP: S/ 298

General: S/ 201

Precios regulares (desde que se agote la preventa con Interbank o del 7 de marzo al 23 de noviembre):

Platinum: S/ 463

VIP: S/ 342

General: S/ 231

Gorillaz