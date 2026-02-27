Gorillaz llega a Lima: fecha, lugar y preventa de entradas para su primer concierto en Perú

Gorillaz llega a Lima por primera vez.

Gorillaz confirma su primer concierto en Perú y marca un hito para la escena musical local. La banda virtual creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett incluyó a Lima en la ruta de su nueva gira internacional.

El anuncio se realizó pocas horas después del lanzamiento de “The Mountain”, el noveno álbum de estudio del proyecto. El debut del grupo en territorio peruano responde a una deuda pendiente con un público que ha impulsado campañas en redes sociales durante años para concretar la presentación.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Gorillaz?

El espectáculo se realizará el 23 de noviembre en Arena 1 Park de la Costa Verde.

La llegada de Gorillaz ha generado expectativas entre los seguidores peruanos, quienes esperaron más de dos décadas por la visita del grupo que revolucionó la industria musical con su propuesta animada.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas?

La preventa iniciará el 5 de marzo, con descuentos especiales para quienes utilicen tarjetas Interbank hasta agotar stock. Los boletos estarán disponibles vía Ticketmaster y en puntos físicos seleccionados, como tiendas Wong y Metro.

La banda, liderada por Damon Albarn y concebida junto al artista Jamie Hewlett, es reconocida internacionalmente por sus personajes animados: 2D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs.

Desde su fundación en 1998, Gorillaz se consolidó como la agrupación virtual más exitosa del mundo, según el Libro Guinness de los Récords. Su discografía incluye títulos como “Gorillaz” (2001), “Demon Days” (2005), “Plastic Beach” (2010), “Humanz” (2017), “The Now Now” (2018), “Song Machine” (2020) y “Cracker Island” (2023).

El concierto en Lima forma parte de “The Mountain Tour 2026 – South America”, que recorrerá ciudades como Bogotá, Asunción y Santiago. La presentación en la capital peruana, se perfila como uno de los eventos musicales más relevantes del año.

La experiencia en vivo de Gorillaz ha sido aclamada por la prensa internacional. La revista Rolling Stone describió sus presentaciones como “un espectáculo pop abrumador”, mientras que The Observer elogió la puesta en escena por sus visuales exuberantes y la diversidad de géneros musicales. El show combina animación y músicos en vivo, lo que permite a los asistentes interactuar con los personajes virtuales y disfrutar de un repertorio que abarca más de 25 años de carrera.

El reciente lanzamiento de “The Mountain”, editado bajo el sello KONG, incluye quince canciones y mantiene el sello colaborativo de la banda. Entre los artistas invitados figuran Bizarrap, Trueno, Johnny Marr, Sparks, IDLES, Omar Souleyman, Yasiin Bey y Anoushka Shankar. Las primeras canciones difundidas, como “The Happy Dictator”, “The Manifesto”, “The God of Lying”, “Damascus” y “Orange County”, ya suman millones de reproducciones en plataformas digitales, según datos difundidos por Infobae Perú.

Fechas de su gira

Las fechas de la gira sudamericana de Gorillaz son: 17 de noviembre en Bogotá (Coliseo Medplus), 23 de noviembre en Lima (Arena 1 Park), 1 de diciembre en Asunción (Jockey Club) y 4 de diciembre en Santiago (Estadio Bicentenario de la Florida).

El despliegue logístico y técnico del espectáculo promete replicar la experiencia de las grandes capitales del mundo, con un énfasis en la calidad sonora y visual.

Desde su debut, Gorillaz se ha caracterizado por la experimentación y la integración de diferentes estilos musicales. Sus colaboraciones han involucrado a artistas como Elton John, Bad Bunny, Little Simz y Grace Jones. El grupo ha sido galardonado con premios Brit y Grammy y es considerado un referente en la transformación de los conceptos de banda y concierto en la era digital.

La llegada de Gorillaz a Perú refleja el crecimiento del mercado musical y el interés de los organizadores en incorporar a la plaza limeña dentro de las rutas internacionales de artistas de primer nivel.

