Damon Albarn y Jamie Hewlett, la sociedad creativa de Gorillaz, hablan de Trueno y Bizarrap: “Una generación de chicos realmente brillantes y creativos”

Corto animado realizado por Jamie Hewlett para el lanzamiento de "The Mountain", el nuevo disco de Gorillaz

El diálogo por videollamada con Damon Albarn y Jamie Hewlett, las padres de la criatura llamada Gorillaz -una de los proyectos artísticos más relevantes en la cultura popular del siglo XXI-, transcurre por las formalidades de este tipo de entrevistas, con preguntas que pretenden ser originales (casi una utopía), respuestas más o menos convencionales -más extrovertido Hewlett, más distante Albarn- y un tiempo límite fijado por las reglas de la promoción en la industria del entretenimiento de este tiempo.

En ese contexto, y teniendo en cuenta que se trata de una conversación sobre The Mountain, nuevo disco de la banda virtual no-tan-virtual, que acaba de publicarse con la participación estelar de dos jóvenes estrellas argentinas, Trueno y Bizarrap, la conversación deriva en un divertido intercambio de referencias futboleras que, más allá de la música y esto el lector debe enterarse, surge espontáneamente si hay ingleses y argentinos en una conversación.

—Damon, obviamente debo preguntarte por la participación de dos músicos argentinos en el disco...

—Si claro, Trueno y Bizarrap. Trueno es hincha de Boca, Bizarrap no lo es... Su equipo es mucho más modesto ¿no?

—Vélez.

—Exactamente. Son increíbles. Estos chicos... Y les llamo chicos porque son chicos. Tienen la misma edad que mi hija. Quiero decir... Ustedes los argentinos han criado una generación de chicos realmente brillantes, creativos. Yo los aplaudo. Son muy astutos y muy modernos.

Trueno, junto al rapero estadounidense Proof, participa en la canción "The Manifesto"

En este momento interviene Jamie Hewlett: “Y muy modestos. No hay egos con esos chicos”.

Sigue Damon Albarn:

—Son realmente geniales. Y yo, sabes, amo Argentina, y la amo aún más ahora que he llegado a conocer bastante bien a algunas personas de allí. Gente encantadora.

—Me alegra escucharte. En el caso de Bizarrap, creo que la canción en el álbum de Gorillaz es bastante diferente de su música, ¿no?

—Creo que sí. Hice bastante trabajo en su nuevo álbum que está por salir. Tiene un gusto muy ecléctico. Creo que la gente se va a sorprender. Él tiene muchas cosas, simplemente está desarrollándose. Está explorando quién es.

Volviendo a Gorillaz. The Mountain marca un giro sustancial en su discografía pues marca la recuperación de la cohesión entre el arte de Jamie Hewlett y la dirección musical de Damon Albarn, una sociedad que había manifestado tensiones durante la última década.

. Por empezar, este disco tiene una larga lista de invitados: de Trueno y Bizarrap a los fallecidos Tony Allen, Dennis Hopper y Bobby Womack pasando por Paul Simonon (The Clash) y Johnny Marr (The Smiths) e incluso el inefable Mark E. Smith (leyenda trágica pospunk con su banda The Fall), el dúo synth pop Sparks, la estrella árabe Omar Souleyman, el galés Ruff Rhys (Super Furry Animals), los raperos Black Thought, David Jolicoeury y Proof. El segmento indio de las colaboraciones lo encabeza la intérprete de sitar y cantante Anoushka Shankar (hija de Ravi Shankar). En esta última mención está la clave de The Mountain: es un disco de pop global, con multitud de cameos pero un tono y una atmósfera definitivamente indio que se emparenta con la pérdida. La narrativa del disco, alrededor del concepto de la muerte (o la continuidad de la vida en otros territorios), está inspirada en la experiencia personal de ambos tras la muerte de sus padres.

Bizarrap, junto a la cantante estadounidense Kara Jackson y la intérprete india de sitar Anoushka Shankar, participa en la canción "Orange County”

—Es clara, en la gráfica y el sonido de las canciones, la inspiración en la cultura india ¿Por qué?

Jamie Hewlett: —No fue difícil estar sumamente inspirados por nuestras experiencias en la India y todo lo que vimos. Ya sabes, cada vez que empiezas un álbum de Gorillaz, quiero decir, para mí, dibujar estos personajes una y otra vez, en cada campaña de álbum, estaba siendo repetitivo... Necesitaba cambiar, ir en una dirección diferente. Necesitaba crecer de alguna forma para que me vuelva a emocionar hacerlo. La India funcionó muy bien para mí. Me llenó de inspiración para esta campaña, y ha sido realmente placentero hacerlo. Hice un cortometraje animado, hecho a mano, al estilo clásico, sin el uso de computadoras ni nada... Todo está hecho por personas, y está muy inspirado por lo que pasó en la India, y cuenta toda la historia de The Mountain, de principio a fin.

—Estaba pensando que ustedes los ingleses están muy cerca de la cultura india desde hace muchos, muchos años.

Damon Albarn: —Sí, definitivamente. En parte por nuestra por nuestra historia colonial, pero también porque hubo una especie de migración masiva después de la Segunda Guerra Mundial, donde había una terrible escasez de gente para muchos trabajos. Así que hubo, sí, una enorme cantidad de migración india. Yo crecí junto a una familia india en una casa en el este de Londres, así que crecí junto a esa cultura.

—Con estas múltiples referencias a la cultura india ¿Hay un concepto central ligado a la vida, la muerte y el más allá?

Jamie Hewlett: —Sí, exactamente lo que dijiste: vida y muerte, y más allá.

Gorillaz presenta 'The Mountain', un álbum inspirado en la cultura india y en las experiencias personales de sus creadores

—Estoy tentado de hablarles de un “disco conceptual”. Ya sé que “conceptual” puede ser una mala palabra para un álbum de música pop...

Damon Albarn: —Para nosotros no lo es. Quiero decir, el concepto es un tema narrativo. Y una intención. Porque, sabes, nosotros nos presentamos como un dibujo animado de un grupo de personajes para quienes tenemos que crear una narrativa. Pero esa narrativa es en gran medida cómo traducimos esas experiencias que hemos tenido, simplemente pasadas por nuestro filtro Gorillaz. Pero, finalmente es una narrativa personal sobre Jamie y yo viajando a India, viendo, viendo muchos aspectos de esa cultura milagrosa y súper ecléctica. Y de alguna manera, forjando una narrativa musical que dijera algo sobre nuestras propias vidas.

Jamie Hewlett: —Se puede aprender mucho al alejarte de tu propia cultura y sumergirte en otra. Hemos tenido mucha suerte durante los últimos 25 años. Hicimos muchos viajes e India es el último destino del que nos enamoramos.

Damon Albarn: —Es la antítesis de la idea fascista.

[Fotos: Gorillaz]