Perú

Adrián Villar salió enmarrocado a la espera que se decida el penal donde cumplirá prisión preventiva por caso Lizeth Marzano

El traslado del investigado responde a la orden de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial tras el atropello mortal ocurrido en San Isidro

Así fue el traslado de Adrián Villar para su clasificación a un penal donde cumplirá prisión preventiva. Latina

La mañana de este jueves 5 de marzo, Adrián Villar fue trasladado desde la Dirección Nacional de Tránsito, en La Victoria, hacia la Junta de Calificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ubicada en el penal de Ancón, donde se determinará a qué establecimiento penitenciario será enviado.

Villar, responsable del atropello y muerte de la deportista peruana Lizeth Marzano, salió enmarrocado de la dependencia policial a las 09:37, bajo un numeroso resguardo, y abordó la camioneta que lo condujo primero al área de Medicina Legal en La Victoria.

El acusado será luego trasladado a la junta del Instituto Nacional Penitenciario, en el penal de Ancón, donde se deberá analizar su perfil para decidir en qué establecimiento penitenciario de la capital cumplirá la medida restrictiva mientras duren las investigaciones.

Adrián Villar es visto en
Adrián Villar es visto en una imagen compuesta, mostrando su apariencia civil y su posterior traslado policial en relación con el caso Lizeth Marzano. (Latina)

El traslado de Villar responde a la medida de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el juez Adolfo Farfán, quien consideró que se cumplen los requisitos legales: graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena superior a cinco años y peligro procesal, de acuerdo con el fallo judicial.

Noticia en desarrollo...

